edición general
12 meneos
50 clics
Feijóo: “Haré una ley de nacionalidad con los requisitos para ostentar el honor de ser español”

Feijóo: “Haré una ley de nacionalidad con los requisitos para ostentar el honor de ser español”

“Estoy trabajando en un proyecto de ley orgánica sobre la nacionalidad española. Allí dejaremos muy claro cuáles son los principios y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ostentar el honor de ser español”

| etiquetas: feijoo , nacionalidad , ley , ¨honor de ser español¨
10 2 0 K 162 Fakejóo
60 comentarios
10 2 0 K 162 Fakejóo
Comentarios destacados:                
#1 Ser español no es un honor, es un hecho administrativo
themarquesito #1 themarquesito
Ser español no es un honor, es un hecho administrativo
37 K 398
Dene #9 Dene
#1 es una casualidad
5 K 46
anonimo115 #27 anonimo115
#1 #9 y una suerte. En muchos sitios están mucho peor que nosotros
1 K 26
Supercinexin #29 Supercinexin
#27 Una familia de jornaleros del campo en Marruecos podría decir exactamente lo mismo. Cc #20.
4 K 72
anonimo115 #31 anonimo115
#29 dentro de lo que es el mundo, no estamos en una mala posicion
0 K 9
Supercinexin #36 Supercinexin
#31 La peor posición sin duda la tienen Palestinos y Sudaneses. Si cogemos esos estándares, podemos justificar todo lo que te dé la gana: recortes, privatización de todo lo público y paso a manos de fondos de billonarios nacionales y estadounidenses, meter en la cárcel a cadena perpetua a Pedro Sánchez y su mujer porquesí porquetoca, prohibir estudiar a las niñas, obligatorio ir a misa todos los Domingos en tu parroquia local con registro de entrada...

Total, siempre estarías en mejor posición que otros.
2 K 51
anonimo115 #44 anonimo115
#36 no te vayas al extremo.

Solo digo que ser español es una suerte y es nuestra labor mantener, y mejorar, lo que nos beneficia
2 K 31
rogerius #60 rogerius
#36 Hemos llegado por fin al «Mal de muchos, consuelo de tontos» y al clásico «Que me quede como estoy».
1 K 38
#13 unocualquierax *
#1
"Honor", "patria", "nación", "himno", "bandera"..., es su vocabulario.
5 K 80
wata #22 wata
#13 Y "toros" que no se te olvide.
4 K 69
abnog #23 abnog
#13 Es la forma más rápida y efectiva de detectar indeseables.
4 K 74
aPedirAlMetro #39 aPedirAlMetro
#13 Estos son los que critican el nacionalismo, si es que te tienes que reir xD
3 K 51
#14 guillersk
#1 y así nos va
0 K 11
haprendiz #20 haprendiz
#14 Mejor que al 80% de la población de este planeta.
0 K 11
tul #43 tul
#20 no sera gracias los fachas de mierda que solo roban de lo publico
1 K 24
ur_quan_master #58 ur_quan_master
#14 ¿ Y como habría de irnos? Del estado solo espero servicios justos y que mantenga condiciones óptimas para el desarrollo social y humano a cambio de mis impuestos.

El resto son memeces.
1 K 31
ummon #49 ummon
#1 Cuando un político, militar o noble habla de honor debería saltar todas las alarmas pues la historia demuestra que quiere engatusarnos
2 K 50
makinavaja #8 makinavaja
Ya hay una Ley de nacionalidad con los requisitos para la nacionalidad española: Ley 20/2022, de 19 de octubre.

Feijoo, como siempre, no se entera... :troll: :troll:
12 K 146
wata #25 wata
#8 Mira. Voy a darle un vistazo porque igual resulta que no soy español.
0 K 12
wata #26 wata
#21 Mira #8
0 K 12
wata #28 wata
#8 Esa es la Ley de Memoria Democrática...que lo acabo de ver.
0 K 12
#59 Marisadoro
#28 Efectivamente, pero lleva una disposición sobre la obtención de la nacionalidad.

www.exteriores.gob.es/Consulados/monterrey/es/Comunicacion/Noticias/Pa
0 K 19
#6 unocualquierax
Eso dicen respecto a las nacionalizaciones.
Ahora tenemos que saber qué harán con la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda, las residencias de ancianos, los salarios, etc. Detalles sin importancia.
9 K 117
ur_quan_master #24 ur_quan_master
#6 tus impuestos serán
para pagar el honor de ser español. Los servicios de los que usted me habla ya tal.
1 K 27
#46 colemur
#6 Eso ya lo sabemos porque gobiernan en autonomías: no contratan a médicos, profesores y no mejoran nada. Las cosas funcionan por inercia mientras se van degradando. Usan el dinero extra que les da el estado para otras cosas distintas que mejorar la sanidad y la educación, en vez de para mejorarlas, que es lo que debían.
2 K 37
#53 unocualquierax
#46
Por supuesto que lo sabemos, por lo que hacen en las autonomías y por lo que hicieron Aznar y Rajoy, el mismo Feijoo en Galicia, y... tantos otros.
En mi comentario me refería a las típicas promesas que hacen en las campañas.
Parece que ahora Feijoo ni se molesta en prometer algo que todos sabemos que jamás cumplirían. Se limita a hacer promesas populistas que seguro que les gustan a los suyos.
0 K 7
jonolulu #11 jonolulu
Cuanto más utilizan la palabra honor, más vendepatrias son
3 K 62
mmlv #16 mmlv
Populismo trumpista de hacendado
2 K 44
Dene #5 Dene
La mitad de los pepinos suspenderian el examen
4 K 42
#52 fremen11
#5 y el 100 de los voxkimanos
0 K 8
Barney_77 #15 Barney_77
Que relacionada ni que cojones... No vengas aqui a hacer publicidad de tu envio cuando no tiene nada que ver
1 K 35
Supercinexin #33 Supercinexin
#15 jajajaj :troll: a que adivino a qué lector va dirigido tu comentario...?

Creo que ha metido en el ignore a cualquier meneante que haya alguna vez intentado conversar con él. De hecho, la primera vez que lo intenté en algún momento a finales de 2024 (y ni siquiera era para discutir sino simplemente por comentar algo que había puesto él) el muy cabrón ya me había metido en el ignore xD
0 K 19
Barney_77 #35 Barney_77
#33 Exacto...
0 K 17
beltzak #41 beltzak
Que siiiiii que la culpa de que todo vaya como va no es porque las multinacionales compran a los políticos para que les hagan leyes ad-hoc (Montoro Style) , no es porque los ricos sean cada vez mas ricos y no quieren pagar impuestos, quieren pagar menos y no quieren subir el salario a los trabajadores quieren bajarlos. Tampoco es del fraude fiscal que hay en paraísos fiscales, es porque el autónomo cobra en NEGRO, y no es culpa de los blancos, es culpa de los NEGROS, de los que son de otra religión como el ISLAM….

Siiiiii Siiii la culpa es de si ostentamos el honor de ser personas o de ser depravados, como Feijoo, trinca que trinca …
1 K 23
Arzak_ #48 Arzak_
Ir a ver como torturan a los toros, salir a disparar a cuanto bicho hay en el monte y lamer muñecos de escayola. 8-D
1 K 22
#38 XcUl10 *
Os resumo yo la ley: Caballero, es usted rico? Si, lo soy. Queda usté Nacionalizado!!!! Ya puede llevar el pin de la bandera de España, no todo el mundo tiene el honor...
1 K 19
alfre2 #10 alfre2
A ver si va a subir mucho el nivel y acaba perdiendo él la suya! Conociéndolo…
1 K 18
#55 Suleiman
Ya me veo los requisitos:
- Haber asistido a un mínimo de 10 corridas de toros al año.

- Ir a misa todos los domingos

- Mínimo culpar dos veces a la semana a alguien de algo.

- Hacer las obras en B para no pagar IVA.

Etc....
0 K 13
#17 UNX
Poca gente debería de tener el honor de ser español, y mucho menos español de bien. Se debería exigir registro de voto, certificados de cuentas bancarias off shore, comprobación de linaje, pulserita...
0 K 13
Cehona #7 Cehona
¿Pero hace falta llevar pulserita para ser español?
Entre frijolito y los del carnet de berdadera hizquierda, voy a ir desnudo de valores.
0 K 13
tul #45 tul
#7 hace falta tener mucho dinero, si no lo tienes se la suda que seas español o de zimbawe
0 K 13
#47 colemur
#7 Tu berdadera hizquierda no existe más que en tu imaginación y en los discursos de odio de la extrema derecha.
1 K 26
JackNorte #18 JackNorte
Y tb me sacare el titulo de patron de barco.
0 K 12
wata #34 wata *
Según la IA: (ya no me caliento la cabeza buscando)
El Código Civil (El "corazón" de la definición)
Si buscas los criterios técnicos (quién nace español, quién puede pedirlo), el Código Civil es la herramienta clave, específicamente en sus artículos del 17 al 28.
Establece las siguientes formas de ser español:

Tipo Criterio

Ius Sanguinis (Sangre) Nacidos de padre o madre española (aunque nazcan fuera de España).

Ius Soli (Suelo) Nacidos en España de padres extranjeros si, al menos,…   » ver todo el comentario
0 K 12
#56 Lameta
Y después de manipular un par de elecciones como va a pasar en eeuu uno de los requisitos será no ser de izquierdas.
0 K 11
#2 covacho *
Edit
0 K 11
anonimo115 #3 anonimo115
#2 a ver si lo saca antes de 2027
1 K 22
tusitala #19 tusitala
#3 No lo saca porque no quiere.
0 K 10
#42 okeil
Y lo de la nacionalidad, eso de eliminar la residencia previa a la concesión de la nacionalidad con un simple contrato de trabajo y un certificado de penales, muy bien ...
0 K 10
#54 Toponotomalasuerte *
para luego cagarse en todo, traicionando a España para robarla, sin honor en una sede pagada con dinero negro robado a los españoles y cagandose en su patria despreciando sus culturas y diversidad.
Son puta basura, un atajo de ladrones que solo quieren gobernar para repartirse ricos sobres. Esa es su política. Robar. Era pa #_13
0 K 10
#40 okeil
Ya ha pelao el oso, mucho antes de cazarlo ... Lo bueno de eso es que nada de esto lo va a cumplir:
“Los jóvenes tendrán cuenta de ahorro vivienda, tendrán un aval de hasta el 100% del valor de la hipoteca.” Además, propone exenciones fiscales vinculadas a la primera etapa laboral. En este sentido, asegura que un joven en su primer trabajo “no pagará el Impuesto sobre la Renta el primer año, tendrá una exención del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto.”
¿El salario…   » ver todo el comentario
0 K 10
agorostidi #50 agorostidi
A mi, mas de la sorpresa de proponer una ley para legislar algo (la ley de nacionalidad) que ya esta regulado y legislado, y la repetitiva ignorancia de feijo intentando crear cosas que ya existen (esta a un paso de sugerir la creacion de la UME), lo que mas me sorprende del articulo es su propuesta para que los jovenes no pagen el IRPF su primer año de trabajo, el segundo el 75%, el tercero el 50%, el 4 el 25%, y luego como todos. ¿ Realmente ha pensado en los efectos nefastos que esto…   » ver todo el comentario
0 K 9
agorostidi #51 agorostidi
A mi, mas de la sorpresa de proponer una ley para legislar algo (la ley de nacionalidad) que ya esta regulado y legislado, y la repetitiva ignorancia de feijo intentando crear cosas que ya existen (esta a un paso de sugerir la creacion de la UME), lo que mas me sorprende del articulo es su propuesta para que los jovenes no pagen el IRPF su primer año de trabajo, el segundo el 75%, el tercero el 50%, el 4 el 25%, y luego como todos. ¿ Realmente ha pensado en los efectos nefastos que esto…   » ver todo el comentario
0 K 9
#57 Nusku *
Madre mía, ésto lo dice un catalán o un vasco y la tierra tiembla.

Menos mal que los supremacistas siempre son los "otros"
0 K 9
#30 trasparente
Feijoo no va a ser presidente porque no quiere.
0 K 7
#37 HolayAdios
“Haré una ley de nacionalidad con los requisitos para ostentar el honor de ser español”
Si... ser mentiroso compulsivo, malversar fondos públicos, especular con la vivienda, privatizar la sanidad y cualquier servicio esencial que se nos ocurra, comprar las armas al enemigo, convertir en zombies a los jóvenes con las RRSS y un largo etc
0 K 7
tatamka #12 tatamka
2026: coches que no vuelan y cuestiones de honor...
0 K 6
#21 Flamazares
Ojalá existiera ya una ley que definiera los requisitos para ser español.

Feijoo empeñándose en regalarle otra legislatura a Sánchez
0 K 6
Ludovicio #32 Ludovicio
#21 Eso sería si los votantes de ese tipo tuviesen criterio.
1 K 23

menéame