Feijóo: “Haré una ley de nacionalidad con los requisitos para ostentar el honor de ser español”

“Estoy trabajando en un proyecto de ley orgánica sobre la nacionalidad española. Allí dejaremos muy claro cuáles son los principios y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ostentar el honor de ser español”
Total, siempre estarías en mejor posición que otros.
Solo digo que ser español es una suerte y es nuestra labor mantener, y mejorar, lo que nos beneficia
"Honor", "patria", "nación", "himno", "bandera"..., es su vocabulario.
El resto son memeces.
Feijoo, como siempre, no se entera...
Ahora tenemos que saber qué harán con la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda, las residencias de ancianos, los salarios, etc. Detalles sin importancia.
para pagar el honor de ser español. Los servicios de los que usted me habla ya tal.
Por supuesto que lo sabemos, por lo que hacen en las autonomías y por lo que hicieron Aznar y Rajoy, el mismo Feijoo en Galicia, y... tantos otros.
En mi comentario me refería a las típicas promesas que hacen en las campañas.
Parece que ahora Feijoo ni se molesta en prometer algo que todos sabemos que jamás cumplirían. Se limita a hacer promesas populistas que seguro que les gustan a los suyos.
Siiiiii Siiii la culpa es de si ostentamos el honor de ser personas o de ser depravados, como Feijoo, trinca que trinca …
- Haber asistido a un mínimo de 10 corridas de toros al año.
- Ir a misa todos los domingos
- Mínimo culpar dos veces a la semana a alguien de algo.
- Hacer las obras en B para no pagar IVA.
Entre frijolito y los del carnet de berdadera hizquierda, voy a ir desnudo de valores.
El Código Civil (El "corazón" de la definición)
Si buscas los criterios técnicos (quién nace español, quién puede pedirlo), el Código Civil es la herramienta clave, específicamente en sus artículos del 17 al 28.
Establece las siguientes formas de ser español:
Tipo Criterio
Ius Sanguinis (Sangre) Nacidos de padre o madre española (aunque nazcan fuera de España).
Ius Soli (Suelo) Nacidos en España de padres extranjeros si, al menos,… » ver todo el comentario
Son puta basura, un atajo de ladrones que solo quieren gobernar para repartirse ricos sobres. Esa es su política. Robar. Era pa #_13
“Los jóvenes tendrán cuenta de ahorro vivienda, tendrán un aval de hasta el 100% del valor de la hipoteca.” Además, propone exenciones fiscales vinculadas a la primera etapa laboral. En este sentido, asegura que un joven en su primer trabajo “no pagará el Impuesto sobre la Renta el primer año, tendrá una exención del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto.”
¿El salario… » ver todo el comentario
Menos mal que los supremacistas siempre son los "otros"
Si... ser mentiroso compulsivo, malversar fondos públicos, especular con la vivienda, privatizar la sanidad y cualquier servicio esencial que se nos ocurra, comprar las armas al enemigo, convertir en zombies a los jóvenes con las RRSS y un largo etc
Feijoo empeñándose en regalarle otra legislatura a Sánchez