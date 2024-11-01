·
"Estamos tan distraídos en TikTok que nos pasa el horror al lado y seguimos con nuestra coreografía de la banalidad"
La presentadora de Julia en la onda reflexiona sobre cómo ha cambiado la sociedad, que hace 23 años se movilizaba mundialmente contra la guerra de Irak, y ahora ha perdido "musculatura reivindicativa"
|
etiquetas
:
radio
,
julia otero
4
1
7
K
-4
actualidad
relacionadas
#3
El_pofesional
Y el pesado de
#_0
sigue usando esto como su puto blog personal. Todos sus meneos son microblogging con el primer comentario secuestrado.
Haced lo que queráis con vuestra página, pero esto cada vez da más asco. Las normas necesitan una revisión ya.
Entrad a su perfil y mirad su historial. Es vergonzoso y no es el único que abusa esto.
PD: Te lo voy a poner en todos los meneos que hagas hoy, campeón. Al menos que la gente vea lo que haces
8
K
95
#5
Barney_77
#3
Y se dedica a hacer publicidad de sus envios en los comentarios de otras noticias que no tienen nada que ver
1
K
26
#4
Barney_77
A lo mejor es que las cosas que le importaba a su yo de hace 25 años, le importan una mierda a la juventud de hoy en dia que esta mas preocupada por donde podrá pagarse un techo, que trabajo les precarizará mas y que proyecto de vida podran hacer si no saben ni como estaran dentro de un par de meses. Cuando tu Piramide de Maslow no tiene una base adecuada, esos problemas a miles de kilometro te la sudan. Cuando los problemas que tienes enfrente no ves solucion, tratas de evadirte con cualquier mierda.
Pero claro, la señora pija esta, la señora que lleva mas de 40 años trabajando (me alegro por ella) le parece fatal que la juventud no comparta sus altos estandares de compromiso social.
2
K
31
#6
Cidwel
*
#4
no nos dejan respirar, ni prosperar, ni vivir, ni criar, así en general. ¿Cómo coño pretenden que la gente se vuelva empática si se han dedicado generaciones a destruirles el alma y ahora encima se ríen de ellos por vagos?
0
K
10
#8
Sigo_intentandolo
#6
cuantos menores de 50 años ves en cualquier tipo de manifestación ¿sanidad, vivienda, educación? Yo he ido a unas cuantas y poca gente joven veo.
Estáis infinitamente jodidos y no salis a quemar contenedores...
0
K
7
#7
Sigo_intentandolo
#4
error... la sociedad y especialmente la juventud están totalmente dormidas... pocos jóvenes (para los que debería haber habido) vi en la manifestación por la vivienda del año pasado.
Es decir, no es que no les interesen ciertas cosas...es que solo se quedan en las redes y piensan que dar un like ya es una acción de protesta.
0
K
7
#1
YSiguesLeyendo
*
... "Los muertos palestinos, la brutalidad de la Administración Trump. Hay muchos
escenarios que contienen trazas de Fascismo
, pero estamos tan distraídos en TikTok que nos pasa el horror al lado y nosotros seguimos a tope con la coreografía de la banalidad", reflexiona...
1
K
7
#2
YSiguesLeyendo
lo de "trazas de Fascismo" me ha encantado, como en los productos alimenticios que advierte para personas con intolerancias alimenticias: "este producto puede contener trazas de X...". el producto "PP" por ejemplo contiene trazas de Fascismo entonces, por ejemplo
1
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
