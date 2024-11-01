edición general
Feijóo carga contra Pedro Sánchez tras la amenaza de Trump a España: "Por unos votos no podemos poner en riesgo nuestra posición en el mundo"

Feijóo carga contra Pedro Sánchez tras la amenaza de Trump a España: "Por unos votos no podemos poner en riesgo nuestra posición en el mundo"

El líder del PP acusa al Gobierno de mantener una política exterior irresponsable y defiende al presidente de EEUU frente a Sánchez: "Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted"

Comentarios destacados:          
Supercinexin #4 Supercinexin
La posición que le gusta a él y a los derechistas en general es la de a cuatro patas con el ano bien aceitado mirando hacia Washington.
19 K 237
Asimismov #20 Asimismov *
#4 habrá que cambiar la expresión de "mirando a Cuenca" por la de "mirando a Washington DC"
4 K 62
mmlv #6 mmlv
No se podía esperar otra cosa que una traición de este personaje inmoral y rastrero
12 K 161
RedKanan #13 RedKanan
Esta gente nos metió en Irak pese a la oposición unánime del pueblo español, el pueblo español sufrió las consecuencias, y ellos culparon a ETA. Si ellos creen que vamos a olvidarlo y vamos a permitir que pase por segunda vez, es que no han estado prestado atención.
11 K 130
rutas #8 rutas *
Feijóo, payaso, por unos votos no puedes humillarte tanto besando el culo al imperialismo yanqui fascista y asesino.

"sujétame el cubata"
9 K 125
Heni #5 Heni *
... de perros falderos! (añadió)



No eran estos los que presumína de patriotas, que amban a España, la bandera, su soberanía, etc. ... o era a EEUU? :roll:
8 K 99
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
A ver si defiende a Trump hasta las elecciones generales.
9 K 97
#1 pascuaI
¿Pero alguien esperaba otra cosa de un mamarracho educado en una familia de mamarrachos?
9 K 97
ur_quan_master #17 ur_quan_master
#1 Hoy Feijóo tenía la oportunidad de superar su record de miseria y con estas declaraciones lo ha logrado.

Mañana volverá a hacerlo porque le sobra miseria.
10 K 108
Alfon_Dc #32 Alfon_Dc
#1
Es que ni se le ha pasado por la mente que no sea por votos, sino por no ser cómplices de una barbarie ilegal..pero como no le riega el cerebro de tan dentro que tiene la polla de Ayuso , pues que se le va a hacer .
1 K 27
sotillo #33 sotillo
#1 Los pocholos y los pancetta
1 K 29
Supercinexin #12 Supercinexin *
Hostia estaba viendo en la miniatura de la entradilla el atril en el que lo han puesto a rebuznar y había leído "aquí, cervezas". Un lema que le vendría perfecto a la Derecha en general, como ideología, jajajaja tal cual estuvieran en la barra de la taberna del pueblo dando el discurso medio bufaos ya, pidiendo otra ronda.
7 K 96
Chinchorro #25 Chinchorro
#12 Nos ha pasado lo mismo.
2 K 38
#30 no_soy_un_bot
#12 es un puesto de cerezas, se tiene que ganar la vida
2 K 34
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
El de la foto con el narco apoyando al de la foto con Epstein?
7 K 86
#10 jfgaliza
Qué asco de persona, con esa frase se acaba de definir perfectamente.
7 K 83
oceanon3d #21 oceanon3d
Putos cobardes, patriotas de hojalata y lame culos.

Me cago en estos mierdas amorales.
6 K 70
rogerius #29 rogerius
Feijóo, miserable, no son votos. Son principios y cumplir la legalidad.
3 K 58
#11 Bravok1
Asco de arrastrado lameculos de asesinos de niñas y pedofilos de mierda.
Gracias pedro por hacer que me sienta orgulloso dei país en estos tiempos de vendidos cobardes y ratas miserables.
4 K 56
#24 luckyy
Feijo es un HDP, como toda la derecha, sedientos de sangre y este es su patriotismo. Igualito que la postura de Sánchez cuando el 155
3 K 48
AndresEl_Lanas #14 AndresEl_Lanas
Está muy bien estás declaraciones, la gente de a pie, sabe que Trump es un puto chiflado (hasta alguno de vox me lo ha dicho, lo sé, votan a un comeminga de Trump) así que por mi parte que sigan. No les hace bien.
4 K 40
#18 Sammy_Jankis
Posición mirando a Cuenca?
3 K 40
#27 cKr1
Traidor de mierda, lameculos.
3 K 37
XtrMnIO #23 XtrMnIO
Ya, si ya tenemos claro que para la derechusma la posición de España "en el mundo" es de rodillas.
2 K 37
Alakrán_ #9 Alakrán_
Se lo podía haber currado un poco más, pero ya sabemos que Feijoo no da para más.
3 K 37
Andreham #22 Andreham
Si esto fuera al revés, y el PSOE fuera los que están criticando que estén chupando polla americana, ten por seguro que el PP y Vox ya estarían aireando la posibilidad de desacato y traición para detener a Sánchez.
2 K 34
#31 capitan.meneito
Feijoo es un cobarde que se esconde detrás del abusón de clase.
1 K 30
#26 solojavi
¿Por unos votos? ¿Está insinuando que la voluntad del país expresada democráticamente mediante los votos no vale nada?
¡Medido demócrata!
1 K 28
#19 tol_ondro
Pa una vez que semos de nuevo un Imperio ahora a los peperos no les gusta
1 K 26
#15 Eukherio
Podrían dar más pena en este tema Vox y PP, pero les costaría esfuerzo. Mira que es difícil demostrar más sumisión ante un colgao. Como toque aquí un cambio de gobierno antes de que caiga Trump igual hasta se ofrecen a regalarle Ceuta y Melilla a Marruecos como tributo a Trump.
2 K 23
pitercio #28 pitercio *
Frijol, comprometido con la pederastia y el crimen.
0 K 17
Pacofrutos #2 Pacofrutos
¡Uy, qué no!!!!
0 K 13

