FACUA vigila los precios de las gasolineras para ti

El precio medio de la gasolina en toda España es de 1.431 €/litro, con un mínimo de 0.969 €/litro en la gasolinera más barata y 1.890 €/litro en la más cara. En el caso del diésel, el precio medio es de 1.377 €/litro, con un mínimo de 0.973 €/litro y un máximo de 1.890 €/litro. Te ayudamos a comparar precios, conocer su evolución, encontrar la gasolina, el diésel y GLP más baratos y saber cuáles son las gasolineras cerca de ti.