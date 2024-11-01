edición general
FACUA vigila los precios de las gasolineras para ti

El precio medio de la gasolina en toda España es de 1.431 €/litro, con un mínimo de 0.969 €/litro en la gasolinera más barata y 1.890 €/litro en la más cara. En el caso del diésel, el precio medio es de 1.377 €/litro, con un mínimo de 0.973 €/litro y un máximo de 1.890 €/litro. Te ayudamos a comparar precios, conocer su evolución, encontrar la gasolina, el diésel y GLP más baratos y saber cuáles son las gasolineras cerca de ti.

#4 okeil
Hay varias apps que ya hacían lo mismo que esta de facua ...
#5 Cuchifrito
#4 Y todas cogerán los datos del sitio del gobierno que proporciona los datos:
geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio
#34 Tensk
#5 Eso es.
#2 Antipalancas21
Hoy mismo he llenad el deposito de mi coche a 1,299€ litro de gasolina en Petropix
#3 Ferran
#2 Donde yo vivo esta es la más barata:  media
#13 osids
#3 Joder donde vivís en mi zona todo es 1,42 a 1,55 en gasolina
#21 raul.lnx
#13 En Cadiz las tienes (muchas) a 1,229€ la gasolina... por donde vivo yo, en el norte 1,40€
#10 Fernando_x
6.7 centimos el kWh en tarifa nocturna. Una media de 19 kWh a los 100 km. Me sale a 1.27 euros los 100 km. Hay encuestas que dicen que el 90% de los que se pasaron al coche eléctrico no volverían al de combustible. Estoy entre ellos.
#15 alpoza
#10 toma que se te ha caído: :calzador:
#18 Fernando_x
#15 Gracias. Lo sé. {0x1f600}
#20 alpoza
#18 Hay en cuestas que dicen que el 100% de los que no quieren coche eléctrico no se comprarían un coche eléctrico... a ver es de cajón, si tienes un sitio donde cargarlo con tarifa nocturna y decides que lo tuyo es un coche eléctrico pues no te vas a pasar al de combustible, no hace falta encuesta para eso... :hug:
#17 EmuAGR
#10 Y cuando repostas en carretera lo haces a precio de diésel. Para ciudad cargando en casa muy bien, en cuanto haces un viaje a 250km ya estás pagando como los demás y con molestias.
#19 Fernando_x
#17 Sí. Igual. Exactamente igual. Pero en casa muy bien. ¿globalmente por lo tanto? muy bien.
#23 EmuAGR
#19 Fue lo que me hizo descartarlo en mi caso ya que no hago desplazamientos diarios en ciudad y mis desplazamientos en carretera habituales superan los 250km.
#22 MoñecoTeDrapo
#17 ¿quieres decir que las electrolineras o como se llamen los sitios de carga comerciales cobran 65 cts el kwh o más?
#26 EmuAGR
#22 En los cargadores rápidos puede llegar a ese precio, sí.
#29 MoñecoTeDrapo
#26 Pues poco se dice...
#30 EmuAGR
#29 Groso modo acabo de simular con un BYD Seal básico: Hacer un Sevilla-Madrid-Sevilla requiere unas 2 cargas en el camino, de unos 10€ cada una (~0.35€/kWh), suponiendo que sales de casa cargado. En Madrid habría que hacer una más completa para salir cargado también.

Total 5 cargas por un total de unos 50-60€. El tiempo extra de carga en el camino ronda los 20-30 minutos por carga.

El mismo viaje en diésel son unos 60-80€ dependiendo del coche, así que el ahorro final son 10-20€ en ese trayecto.
#33 SpeakerBR
#17 Al menos no ha dicho eso de:
-cargo con mis placas solares subvencionadas mi coche eléctrico subvencionado.
-a diario hago 400KM gratis.
#27 Antipalancas21
#25 Algunas llevan mas que otras, para mejorar rendimiento y limpiar conductos y válvulas.
#11 Thornton
#1 Esta página tiene más de 15 años. Mustra un mapa con todas las gasoliners de España y se puede consultar el precio de la gasolina y el gasoil

especiales.datadista.com/interactivos/mapa-gasolineras-baratas-espana/

#0
#32 Tensk
#1 Esta de Facua es una mierda pinchada en un palo, que tienes que ir a la zona en concreto, que a veces no sabes el nombre, incluso si es de tu provincia, mientras que la del ministerio está bien

geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio

Y no es la repera, simplemente hace lo que tiene que hacer.
#7 calamarbravo
Eligiendo una low cost te ahorras un buen dinero al año.
#8 MADMax2
#7 En GLP tengo mis dudas. En ocasiones se me ha llenado el depósito más de lo teóricamente posible, y luego he notado unos consumos más altos.
Pero no siempre. También me ha pasado en gasolineras más caras.
#9 elpopi
#7 yo lo de las low cost no termino de verlo. En tres vehículos diferentes, dos diésel y un gasolina (de diferentes marcas), con mucho tiempo de diferencia he tenido que cambiar el filtro de combustible en todos cuando he pasado una temporada repostando en low cost.
Ahora lo que hago es echar en repsol y ocasionalmente en low cost. No sé si serán los aditivos o qué pero no me la juego más.
#14 EmuAGR
#9 El filtro de combustible es un consumible que hay que cambiar cada año (como mucho dos). No te lo ha roto la lowcost, forma parte del mantenimiento habitual.
#16 Antipalancas21
#9 Hay low cost que llevan aditivos, Petropix es una de ellas
#25 crysys
#16 Todas llevan aditivos. Uno de ellos es el antiespumante que consiguen que cuando metes la manguera para el lleno no te salte antes la bomba por la espuma y completes a tope.

Que no sé qué se piensa la gente que los aditivos son sólo para cuidar tu motor. Si eso les da igual.
#31 elmileniarismovaallegar
#9 Primero que los filtros de combustible se cambian periódicamente... y segundo que en caso de que fuera cierto que se estropeara antes, te puedes comprar 10 filtros nuevos al año con lo que te ahorras repostando en gasolineras low-cost...
Yo lo que no termino de ver es como alguien quiere repostar pagando 20 céntimos más el litro...(10€ más caro por depósito)...
#6 strike5000
Editado.
#12 Suriv
Esta muy bien que Facua saque esto, pero debería repasar un poco como mostrarlo, me parece muchas opciones cuando se puede simplificar mas, por ejemplo donde pone provincia, añadiría municipio y se quita páginas intermedias, igual que las opciones de diesel, gasolina o el GLP.

Parece que se olvida de otra tecnología como la eléctrica, claro aqui es donde si peca, y donde muchos usuarios hemos reclamado, que el ministerio no aglutina los precios de los CPO (los operadores de carga) y nos tenemos que buscar la artimaña para ponerlo, esot facua si debería estar presionando para ello, ya que es una tecnología demandada como el GLP, y si aparece geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio  media
#24 bigmat
El depósito de un coche es de unos 30 litros (contando que no lo vas a apurar).
El ahorro medio/máximo pueden ser unos 10cts. por litro en la gasolinera de la zona.
Ahorro son 3e.por depósito. El consumo medio es de unos 5-6l a los 100km.
Esos 3e son unos 30km.-40km.

En el mejor de los casos mas te vale que la gasolina de esa que esta lejos este realmente barata, sino el ahorro tiende a ser mínimo, eso sin contar el tiempo y ajustarse a ir y pasar por esa gasolinera y no la que tienes al lado de casa algo mas cara.

Esto pueden ser ahorros sustanciales a una persona que haga muchos km. o transportistas, pero el que usa el coche para ir a trabajar y le hace 10-20k al año, poco ahorro hay.
#28 Sr_Atomo
#24 Será en el tuyo. El mío es un Peugeot 307SW (Vehículo que fue muy vendido en su época) y su depósito tiene 60 litros.
#35 elmileniarismovaallegar
#24 yo me ahorro 10€ cada vez que lleno el depósito en una barata... al año son casi 500€.... 20 años llevo reepostando mi Altea en low-cost (10.000€ de ahorro)... haciendo 15K al año de media...
