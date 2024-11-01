FACUA vigila los precios de las gasolineras para ti

El precio medio de la gasolina en toda España es de 1.431 €/litro, con un mínimo de 0.969 €/litro en la gasolinera más barata y 1.890 €/litro en la más cara. En el caso del diésel, el precio medio es de 1.377 €/litro, con un mínimo de 0.973 €/litro y un máximo de 1.890 €/litro. Te ayudamos a comparar precios, conocer su evolución, encontrar la gasolina, el diésel y GLP más baratos y saber cuáles son las gasolineras cerca de ti.
| etiquetas: gasolina , precio , ahorro
geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio
Total 5 cargas por un total de unos 50-60€. El tiempo extra de carga en el camino ronda los 20-30 minutos por carga.
El mismo viaje en diésel son unos 60-80€ dependiendo del coche, así que el ahorro final son 10-20€ en ese trayecto.
-cargo con mis placas solares subvencionadas mi coche eléctrico subvencionado.
-a diario hago 400KM gratis.
especiales.datadista.com/interactivos/mapa-gasolineras-baratas-espana/
#0
geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio
Y no es la repera, simplemente hace lo que tiene que hacer.
Pero no siempre. También me ha pasado en gasolineras más caras.
Ahora lo que hago es echar en repsol y ocasionalmente en low cost. No sé si serán los aditivos o qué pero no me la juego más.
Que no sé qué se piensa la gente que los aditivos son sólo para cuidar tu motor. Si eso les da igual.
Yo lo que no termino de ver es como alguien quiere repostar pagando 20 céntimos más el litro...(10€ más caro por depósito)...
Parece que se olvida de otra tecnología como la eléctrica, claro aqui es donde si peca, y donde muchos usuarios hemos reclamado, que el ministerio no aglutina los precios de los CPO (los operadores de carga) y nos tenemos que buscar la artimaña para ponerlo, esot facua si debería estar presionando para ello, ya que es una tecnología demandada como el GLP, y si aparece geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio
El ahorro medio/máximo pueden ser unos 10cts. por litro en la gasolinera de la zona.
Ahorro son 3e.por depósito. El consumo medio es de unos 5-6l a los 100km.
Esos 3e son unos 30km.-40km.
En el mejor de los casos mas te vale que la gasolina de esa que esta lejos este realmente barata, sino el ahorro tiende a ser mínimo, eso sin contar el tiempo y ajustarse a ir y pasar por esa gasolinera y no la que tienes al lado de casa algo mas cara.
Esto pueden ser ahorros sustanciales a una persona que haga muchos km. o transportistas, pero el que usa el coche para ir a trabajar y le hace 10-20k al año, poco ahorro hay.