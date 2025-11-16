El expresidente catalán Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a una semana para su juicio

El expresidente catalán Jordi Pujol ha pasado la noche ingresado por una pneumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, tal y como ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado la SER de fuentes cercanas al político, que aseguran que permanecerá ingresado algunos días. Familiares del expresidente explican que se encuentra estable y consciente, aunque a sus 95 años, el pronóstico es reservado.