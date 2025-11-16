edición general
El expresidente catalán Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a una semana para su juicio

El expresidente catalán Jordi Pujol ha pasado la noche ingresado por una pneumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, tal y como ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado la SER de fuentes cercanas al político, que aseguran que permanecerá ingresado algunos días. Familiares del expresidente explican que se encuentra estable y consciente, aunque a sus 95 años, el pronóstico es reservado.

Priorat #8 Priorat
Tiene 95 años. Va a morir. Y si sale de esta le pasará otra cosa y sucederá en 6 meses.

Es un clásico en esta edad en que las defensas del cuerpo son tan bajas que es casi como estar inmunosuprimido.
7 K 99
juliusK #25 juliusK *
#8 yo creo que las "defensas" en este caso, como en el de Zaplana o el de Campe no solo no han sido bajas sino que han sido extraordinarias. Los tres van a ponerse el traje de pino a provectas edades sin pena ni gloria ni de cárcel, pero con mucha pasta.
0 K 7
ixo #2 ixo
Otro "ilustre" que se va a morir en la cama dejando buena herencia.
7 K 75
calde #1 calde *
La justicia lenta, no es justicia.

Así que mejor no dotarla de los recursos necesarios... :-S
2 K 37
robustiano #11 robustiano *
¿Pero cuántos años han tardado en llevar a juicio al "molt honorable"? ¬¬
2 K 33
#16 mam23
#11 molt años
0 K 7
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
Hostia yo pensé que ya estaba muerto.
1 K 30
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#6 Este es tan rata que hasta que no se gaste la última pela de lo robado no se muere. Como el emérito.

La pela es la pela.
3 K 49
#9 Borgiano
#7 Da igual, la pasta robada la disfrutarán sus hijos sin mayor problema, ya lo hacen de hecho.
2 K 41
frg #15 frg
#6 Un deseo compartido por muchos no se convierte en realidad.
0 K 11
#23 Leon_Bocanegra
#6 lo mismo pensaba yo.
1 K 26
Andreham #14 Andreham
Bueno, en cuanto se muera, pelillos a la mar.

O mejor, fiesta nacional y entierro de estado en Cataluña, para que las teles no hablen de otras cositas y revivan un poco el independentismo, que anda paradito.
2 K 25
Dene #5 Dene
La casualidad
1 K 23
ChatGPT #10 ChatGPT *
#5 no creo que sea falso, para qué vas a estar una semana?, con que te ingresen la misma mañana tienes el mismo resultado.... total, para chotearse de la justicia no hace falta estar una semana en el hospital
2 K 35
Un_señor_de_Cuenca #20 Un_señor_de_Cuenca
#10 Eso es, lleva choteándose de la justicia 20 años o más.
0 K 13
#26 laruladelnorte
La familia ha solicitado que se permita a Pujol declarar por videoconferencia. Para justificarlo, han presentado informes médicos que apuntan que el expresidente presenta marcadores de alzhéimer en sangre y una grave alteración de la memoria verbal que le lleva a confundir hechos y personas. Si los magistrados concluyen que no está capacitado para declarar, el procedimiento contra él quedaría archivado, aunque seguiría adelante contra el resto de la familia.

Con tal de que los hijos no se vayan de rositas ya me vale...
1 K 21
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
Todos se ponen muy malitos cuando van a juicio o tienen ya la condena, es un virus que afecta a todos los políticos
0 K 20
karakol #22 karakol
Los médicos le han dado un 3% de posibilidades de recuperación.
0 K 20
Connect #12 Connect
Ese señor puede ir al juicio que tampoco se iba a avanzar nada. Mejor que no se celebre el juicio y se pueda avanzar en otros juicios
0 K 15
Imag0 #21 Imag0
Y la casualidad..
0 K 13
#18 pirat
No para de morirse gente
0 K 12
vilgeits #19 vilgeits
#18 Ni parará
0 K 7
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
#18 Que no se había muerto nunca.
0 K 20
reithor #3 reithor *
Zaplaning? A los 95 años...
0 K 11
Mistwatch #13 Mistwatch
A ver, que tiene 95 años. Un soplo de viento y se va al otro barrio.

No creo que sea como esos futbolistas que casualmente se lesionan justo al ser convocados con la selección y se recuperan milagrosamente el día antes de jugar con su club. :troll:
0 K 9
#4 Juanjolo
Que neumonía más oportuna
0 K 6

