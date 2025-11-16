El expresidente catalán Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a una semana para su juicio

El expresidente catalán Jordi Pujol ha pasado la noche ingresado por una pneumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, tal y como ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado la SER de fuentes cercanas al político, que aseguran que permanecerá ingresado algunos días. Familiares del expresidente explican que se encuentra estable y consciente, aunque a sus 95 años, el pronóstico es reservado.
| etiquetas: jordi pujol , cataluña , ciu
Es un clásico en esta edad en que las defensas del cuerpo son tan bajas que es casi como estar inmunosuprimido.
Así que mejor no dotarla de los recursos necesarios...
La pela es la pela.
O mejor, fiesta nacional y entierro de estado en Cataluña, para que las teles no hablen de otras cositas y revivan un poco el independentismo, que anda paradito.
Con tal de que los hijos no se vayan de rositas ya me vale...
No creo que sea como esos futbolistas que casualmente se lesionan justo al ser convocados con la selección y se recuperan milagrosamente el día antes de jugar con su club.