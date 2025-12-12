La explicación estadística de que los seguros médicos privados llevarían inevitablemente a las aseguradoras a la bancarrota salvo que engañen y al final dejen en la cuneta a sus asegurados  

A veces es tristemente necesario tener que recordar las verdades de Perogrullo y separar la propaganda de los hechos, ya que cuando se analiza de una manera mínimamente racional no hay por donde coger el sistema de los seguros médicos privados salvo que se asuma el engaño y el fraude sistemáticos como práctica empresarial. Pero primero empecemos por lo básico: un seguro (del tipo que sea) es un contrato (póliza en la jerga económica) donde una compañía (la aseguradora) se compromete a compensar económicamente o a prestar un servicio al cliente