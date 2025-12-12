edición general
La explicación estadística de que los seguros médicos privados llevarían inevitablemente a las aseguradoras a la bancarrota salvo que engañen y al final dejen en la cuneta a sus asegurados

A veces es tristemente necesario tener que recordar las verdades de Perogrullo y separar la propaganda de los hechos, ya que cuando se analiza de una manera mínimamente racional no hay por donde coger el sistema de los seguros médicos privados salvo que se asuma el engaño y el fraude sistemáticos como práctica empresarial. Pero primero empecemos por lo básico: un seguro (del tipo que sea) es un contrato (póliza en la jerga económica) donde una compañía (la aseguradora) se compromete a compensar económicamente o a prestar un servicio al cliente

Supercinexin
En realidad no hacen falta Matemáticas para cagarse en la boca abierta de las aseguradoras privadas, tan solo sentido común.

Pero se agradece que se pongan datos serios y elaborados sobre la mesa.

Datos que por supuesto todos los liberatas y derechistas se pasarán por el forro de los cojones, porque Matemáticas son mu difisile y los rojos mu tontos, así que mejor se van a ver alguna gráfica de Excel del Estituto Juan de Mariana, que eso sí que mola.
12
llorencs
#1 Además recordemos que los liberatas actuales son mayoritariamente seguidores de la escuela austriaca. Que rechaza el uso de modelos matemáticas y priorizan por enfoques ideológicos y deductivos frente al análisis empírico.
2
Justiciero_Solitario
#1 Los que dicen que las pensiones son sostenibles hablando de que "Matemáticas son mu difisile" xD xD xD
Meto calzador y me voy.

Por cierto en casi ningún país de Europa utilizan el modelo Bismarck si no modelos 100% privados o publico-privados y nadie se muere de cáncer e incluso algunos sistemas sanitarios europeos basados en el modelo Beveridge son mejores que el español según organismos internacionales.
2
llorencs
#8 Las pensiones son sostenibles. Lo que no es sostenible es la alternativa que proponéis. Es más pobreza.
3
Justiciero_Solitario
#9 Con el modelo actual no, no son sostenibles es matemática pura.
1
Autarca
#8 #11 Porque? Porque los salarios no van a crecer? Porque la población no va a crecer? Porque el gran monstruo Chutlu saldrá del averno y nos deborara?
1
obmultimedia
#11 llevais 40 años diciendo que el modelo publico de pensiones no es sostenible.
3
JohnSmith_
#15 Para que luego no digais que no estabais avisados xD
0
Justiciero_Solitario
#15 Hay quien lleva décadas prediciendo el colapso, pero lo innegable son las proyecciones que ahora miran a 2050. La mayoría de los informes, señalan que para ese año tendremos una ratio de entre 1,3 y 1,7 trabajadores por cada jubilado.

Esta crisis tiene una explicación matemática simple:
Somos el tercer país del mundo con mayor esperanza de vida, lo que alarga enormemente el periodo de cobro de las pensiones.
Tenemos una de las tasas de natalidad más bajas a nivel mundial, lo que significa…   » ver todo el comentario
1
obmultimedia
#23 Al final tarde o temprano se acertará con esas "predicciones", (profecia autocumplida) un reloj roto da dos veces bien la hora cada dia.
0
Justiciero_Solitario
#24 Nadie tiene la bola de cristal para saber cuando ocurrirá exactamente , pero todos tenemos una calculadora para saber que por debajo de un ratio trabajador/pensionista de 1,8-1,5 el actual sistema de pensiones tal como lo conocemos hoy es insostenible, es cuestión de restar ingresos y gastos.
0
Forestalx
Creo que todos tenemos esto claro, pero a la hora de votar parece ser que la gente respalda la privatización de los servicios públicos.
6
Arkhan
#4 Respaldan el sistema que les funciona a ellos porque no son capaces de ver más allá de su nariz, pensar en un futuro cercano o, incluso, preocuparse sobre en qué se invierte el dinero que se quejan que les "roban" en impuestos.
1
Forestalx
#7 Yo estoy encantado de contribuir con mis impuestos a los tratamientos que necesitan muchas personas y que no pueden pagar. Y seguramente algún día sea yo el que los reciba.
0
MiguelDeUnamano
#7 Es el futuro que les dejan a sus hijos y nietos, un "que se jodan" en toda regla.
1
jdmf
#4 No estoy de acuerdo, la clase política se encarga de que votes, no convenciéndote de que su modelo es mejor, sino haciendo que odies al oponente, básicamente metiéndote miedo en el cuerpo.

"Los inmigrantes son delincuentes, vótanos y los echaremos"
"La educación pública te hace gay, vótanos y ponemos el pin parental"
"La sanidad pública no funciona, vótanos y la gestionaremos mejor"

y te lo dicen de una manera para que votes por odio al prójimo, por que es más fácil de entender un sentimiento de odio que explicar cómo una gestión privada sería mejor que una pública, principalmente por que es mentira.
0
Forestalx
#12 Es que estoy de acuerdo en lo que dices.
1
tarkovsky
#4 No respaldan una mierda. No creo que se den cuenta de nada de lo que estamos hablando. Lo único que quieren es que al de al lado les vaya peor que a ellos. Vamos, lo que dice #12, que votan para joder a 'los otros'. Y de esa pulsión tribal es de la que se aprovechan los espabilados que buscan forrarse a costa de la estupidez ajena.
1
Fayer
#4 La gente que vota al PP no quiere votar a un partido que defienda e invierta en sanidad pública, lo que quieren es que el PP invierta en la sanidad pública.

No hay por donde cogerlo, pero esta gente piensa así.
0
hazardum
Se entiende que la táctica, es ahora coger clientes como churros, mientras se desmantela la sanidad pública a la mínima expresión, cuando digamos tengan ya los clientes cautivos porque la sanidad pública está destrozada por los politicuchos, pues subirán precios y harán gamas de seguros, tanto pagas, tanto vas a recibir, no son imbeciles.

No dejo de recomendar el primer episodio de la temporada 7 de black mirror.
6
Suleiman
Es de cajón. Es un negocio, para que sea rentable o bien "sacas" de la ecuación a los que no son rentables como enfermos crónicos,enfermedades con coste elevado o también haces reduccion de costes en materiales o sueldos, etc..... Cuando eres "joven' y sano es de pm, pero a partir de ciertas edades, o la cuota te sube una burrada o no eres "óptimo".
3
rojo_separatista
No hace falta ser superdotado. Si sacan beneficio es porque ingresan más de las cuotas que lo que pagan en tratamientos. Algo que no ocurre en la sanidad pública porque su objetivo no es repartir dividendos.
3
Justiciero_Solitario
#2Tu argumento de que los sistemas sanitarios basados en seguros privados "sacan de la ecuación" a enfermos crónicos o personas mayores no se sostiene al observar los modelos de salud de alta calidad en muchos países europeos.

Es un error común simplificar estos sistemas como puramente "privados" al estilo de un seguro comercial de EE. UU. La realidad es que países como Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Austria y Suiza utilizan modelos de Seguro Social de Salud…   » ver todo el comentario
0
filets
Esto aplica a cualquier seguro, no solo el medico
0
sudoer
Yo lo que no entiendo es como la sanidad privada se puede permitir con seguros que cuestan entre 50€-100€ al mes dar citas para especialistas y pruebas médicas en plazos razonables y la sanidad pública no pueda hacerlo de la misma manera teniendo muchísimos más recursos.

Personalmente estaría dispuesto a abonar estas cantidades como extra y tener al menos ese nivel de servicio. Es más, lo preferiría y me gustaría que todo el mundo tuviese esta opción. Me da rabia tener que estar pagando a una compañía privada para poder al menos tener un nivel de servicio decente.
0
domadordeboquerones
El seguro privado es complementario, repito, complementario.
Este tipo de noticias solo vale para alimentar al meneante medio.
0
foxaxel
Yo digo pensado que el problema es de base, no se puede hacer dinero con la salud, punto. Que genera para un hospital que una persona entre enferma y salga sana? Para el sistema si, para esa familia claro, pero al médico? No ha producido nada. De donde salen los beneficios?
0

menéame