La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, condenada a muerte por reprimir brutalmente la revuelta estudiantil

La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ha sido condenada a muerte por crímenes contra la humanidad. Un tribunal especial la encontró responsable de ordenar una violenta represión contra las protestas lideradas por estudiantes el año pasado, durante las cuales la ONU estima que murieron hasta 1.400 personas, la mayoría de ellas despedidas por las fuerzas de seguridad. Un tribunal de tres jueces del Tribunal de Crímenes Internacionales del país condenó a Hasina por crímenes que incluyen asesinato, exterminio, tortura y otros actos.

Que significa: la mayoría de ellas despedidas por las fuerzas de seguridad? Me apuesto la cabeza a que el texto que han copiado usaba "fired by"
"El hijo de Hasina dijo el domingo a Reuters que los partidarios de su partido bloquearían las elecciones del próximo año si no se levantaba la prohibición de su partido, advirtiendo que las protestas podrían volverse violentas.

“No permitiremos que se celebren elecciones sin la Liga Awami”, afirmó. “Nuestras protestas serán cada vez más fuertes y haremos lo que sea necesario. A menos que la comunidad internacional haga algo, es probable que con el tiempo haya violencia en Bangladesh antes de estas elecciones… habrá enfrentamientos.”

edition.cnn.com/2025/11/17/asia/bangladesh-sheikh-hasina-verdict-intl-
