La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, condenada a muerte por reprimir brutalmente la revuelta estudiantil

La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ha sido condenada a muerte por crímenes contra la humanidad. Un tribunal especial la encontró responsable de ordenar una violenta represión contra las protestas lideradas por estudiantes el año pasado, durante las cuales la ONU estima que murieron hasta 1.400 personas, la mayoría de ellas despedidas por las fuerzas de seguridad. Un tribunal de tres jueces del Tribunal de Crímenes Internacionales del país condenó a Hasina por crímenes que incluyen asesinato, exterminio, tortura y otros actos.