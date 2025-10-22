Un estudio descubre que la vacuna de ARNm contra el covid-19 genera una respuesta inmunitaria para combatir el cáncer

Esta observación representa un avance crucial hacia una vacuna universal contra el cáncer, capaz de potenciar los efectos de la inmunoterapia
Los pacientes con cáncer avanzado de pulmón o de piel que recibieron una vacuna de ARNm contra el covid-19 dentro de los 100 días posteriores al inicio de los medicamentos de inmunoterapia vivieron significativamente más que aquellos que no recibieron la vacuna, según han descubierto investigadores de la Universidad de Florida y el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (ambas en Esta...
«Las implicaciones son extraordinarias: esto podría revolucionar por completo el campo de la atención oncológica».
Si los antivacunas no fueran tan... , esta sería una buena ocasión para darles un "zasca, en toda la boca". Pero ni así reaccionarían, no sirve de nada, ni esto ni las estadísticas que demuestran que las vacunas anti-covid en la pandemia salvaron millones de vidas.
Al igual que el de la defensa ante problemas coronarios (si tienes un par de estudios que demuestran cierta correlación entre estar vacunados de covid y menores problemas coronarios) son diferencias sutiles, que no se habrían detectado si no fuesen, probablemente, las vacunas que más estudios "fase IV" ha tenido de la historia (Si no recuerdo mal, la Fase IV es la fase que se sigue estudiando cuando el fármaco ya está distribuido entre la población)
Y todos esos estudios están siendo financiados por el miedo que tienen los anti vacunas a esa vacuna en general.
Lo mejor hubiera sido que existieran estos descubrimientos sin necesidad de que existieran los antivacunas.
Esa gente ahora provoca más muertes con su actitud, por culpa de que uno de ellos está al frente del ministerio de sanidad del país más poderoso el mundo.