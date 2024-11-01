Una vacuna usada contra la covid resulta "prometedora" para combatir el cáncer

La investigación ha sido presentada en Berlín en la Sociedad Europea de Oncología Médica. Las vacunas contra la covid podrían tener un importante beneficio aparte que no tiene nada que ver. Y es que además de proteger contra el virus que provocó una pandemia mundial podrían estimular el sistema inmunológico para combatir los tumores durante el tratamiento de cáncer. Así lo reflejan los resultados de una investigación presentada este domingo en Berlín en una conferencia de la Sociedad Europea de Oncología Médica.