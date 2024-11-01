edición general
Una vacuna usada contra la covid resulta "prometedora" para combatir el cáncer

La investigación ha sido presentada en Berlín en la Sociedad Europea de Oncología Médica. Las vacunas contra la covid podrían tener un importante beneficio aparte que no tiene nada que ver. Y es que además de proteger contra el virus que provocó una pandemia mundial podrían estimular el sistema inmunológico para combatir los tumores durante el tratamiento de cáncer. Así lo reflejan los resultados de una investigación presentada este domingo en Berlín en una conferencia de la Sociedad Europea de Oncología Médica.

comentarios
#1 lordban
Estas noticias me parecen más negativas que otra cosa. En la vida normalmente si haces algo y esto tiene resultados adicionales imprevistos normalmente estos son negativos, ya que para una cosa suele haber 2 o 3 formas de hacer algo bien y millones de formas de hacerlo mal. Si ahora están descubriendo efectos imprevistos de la vacuna del COVID, por cada una bueno que descubran fijo que hay 10 malos, la vida no suele ser tan conveniente como para que todo lo imprevisto sea bueno.

#2 Pastis
Han actualizado el firmware del chip de las vacunas.

#5 Antipalancas21
#2 Ahora son los chip mas pequeños y potentes, entran mas en la dosis. xD

#3 mikhailkalinin
Ha estado muy completita la ESMO de este año en Berlín. Yo no he estado porque no trabajo en oncología, pero tengo una amiga de León que lleva la pila de años en Suecia que me ha contado, porque es experta en checkpoints de la mitosis y este año han salido un pila de inhibidores. Y sobre todo mi amigo Nikolaj Frost de la Charité. El equipo de Boston ha soltado un incept muy interesante. Alguno de los motifs tridimensionales debe encajar en alguna estructura de la cromatina... Se sabe que el ADN ocupa posiciones relativamente fijas en interfase, los llamados "territorios cromosómicos".

#4 robustiano
#3 Al priincipio te seguía, pero luego me he hecho la picha un lío... :shit:


