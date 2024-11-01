Estas palabras del juez Castro sobre lo que ha ocurrido en la apertura del año judicial se comparten sin parar

"Yo, en primer lugar, tengo que decirte que siento vergüenza. Vivimos en un país de locos". "Cuando el presidente del Gobierno dijo que hay jueces que hacen política y políticos que administran justicia, desenterraron el hacha de guerra los dos colectivos conservadores de este país: el judicial y el político", ha señalado.
| etiquetas: juez castro , año judicial
Que estén de acuerdo en que tendría que haber dimitido, vale, que los diez, yendo contra la ley, estén de acuerdo con el planteamiento del PP (que los eligió), no hace más que dar la razón a Pedro Sánchez; lo peor es que toda la gente que estaba allí lo sabe.
Es como si toda la judicatura que vio irregularidades en el auto de procesamiento del juez Hurtado contra el fiscal general, dijera que el juez Hurtado no debiera de ir a los actos a los que institucionalmente debe ir.
Al final, sí da vergüenza la justicia en España.