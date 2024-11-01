edición general
25 meneos
192 clics
Estas palabras del juez Castro sobre lo que ha ocurrido en la apertura del año judicial se comparten sin parar

Estas palabras del juez Castro sobre lo que ha ocurrido en la apertura del año judicial se comparten sin parar

"Yo, en primer lugar, tengo que decirte que siento vergüenza. Vivimos en un país de locos". "Cuando el presidente del Gobierno dijo que hay jueces que hacen política y políticos que administran justicia, desenterraron el hacha de guerra los dos colectivos conservadores de este país: el judicial y el político", ha señalado.

| etiquetas: juez castro , año judicial
20 5 2 K 390 actualidad
7 comentarios
20 5 2 K 390 actualidad
reithor #1 reithor
Bueno, llevan con el hacha de guerra en ristre desde hace muchos años. Y buena parte del colectivo propagandístico mediático también.
7 K 85
sotillo #6 sotillo
#1 Se ve un momento claro en que la actividad creció de forma exponencial, el día que un expresidente llamó a arrebato y lanzó la soflama “ El que pueda hacer que haga”
0 K 11
reithor #7 reithor
#6 si, ese fue un punto de inflexión. Para el PSOE, a otros les machacaban ya años antes.
0 K 12
Malinke #3 Malinke *
Es que ya es casualidad que los diez elegidos por el PP opinen igual, y no sólo que opinen igual, si no que vayan contra ley, que por lo visto el fiscal deber ir y hacer balance.
Que estén de acuerdo en que tendría que haber dimitido, vale, que los diez, yendo contra la ley, estén de acuerdo con el planteamiento del PP (que los eligió), no hace más que dar la razón a Pedro Sánchez; lo peor es que toda la gente que estaba allí lo sabe.
Es como si toda la judicatura que vio irregularidades en el auto de procesamiento del juez Hurtado contra el fiscal general, dijera que el juez Hurtado no debiera de ir a los actos a los que institucionalmente debe ir.
Al final, sí da vergüenza la justicia en España.
4 K 52
#2 Emotivo
Durante todo el tiempo que estamos viviendo en democracia desde el final de la dictadura nunca se había visto tanto despropósito y tanta sinvergonzonería como están desplegando ahora.
2 K 26
Asimismov #5 Asimismov
La justicia española es muy española y mucho española y poco de Justicia, con mayúscula.
0 K 12
#4 juanac
Titular clickbait = sensacionalista
0 K 10

menéame