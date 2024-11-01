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Estados Unidos no autoriza munición GMLRS para los nuevos lanzacohetes franceses
La negativa de Washington a integrar cohetes estadounidenses en los futuros sistemas franceses añade incertidumbre al relevo de los LRU y complica la interoperabilidad con aliados.
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#3
DDJ
Que desmonten uno y se mejora, y en lugar de usar GPS que usen GALILEO
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#4
joffer
¿Aliados? Los que tengo aquí colgados.
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#2
eltxoa
Vaya! Se han enterado ya de que se han llevado el oro de Napoleón!
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#1
azathothruna
Poquito a poquito se deshace la OTAN
Muy lento para mi gusto
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#5
Pepis
Esta claro que USA no es un aliado
fiable
. Europa necesita trabajar en su independencia. Y eso solo lo puede hacer alejándose cada vez más. Posiblemente Trump sea lo mejor que le pueda pasar a Europa.
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Muy lento para mi gusto
fiable. Europa necesita trabajar en su independencia. Y eso solo lo puede hacer alejándose cada vez más. Posiblemente Trump sea lo mejor que le pueda pasar a Europa.