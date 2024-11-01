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Estados Unidos no autoriza munición GMLRS para los nuevos lanzacohetes franceses

Estados Unidos no autoriza munición GMLRS para los nuevos lanzacohetes franceses

La negativa de Washington a integrar cohetes estadounidenses en los futuros sistemas franceses añade incertidumbre al relevo de los LRU y complica la interoperabilidad con aliados.

| etiquetas: ee.uu. , francia , munición , lanzacohetes
5 1 0 K 83 DEFENSA
5 comentarios
5 1 0 K 83 DEFENSA
DDJ #3 DDJ
Que desmonten uno y se mejora, y en lugar de usar GPS que usen GALILEO
3 K 45
joffer #4 joffer
¿Aliados? Los que tengo aquí colgados.
1 K 31
eltxoa #2 eltxoa
Vaya! Se han enterado ya de que se han llevado el oro de Napoleón! :troll:
1 K 23
azathothruna #1 azathothruna
Poquito a poquito se deshace la OTAN
Muy lento para mi gusto
0 K 15
#5 Pepis
Esta claro que USA no es un aliado fiable. Europa necesita trabajar en su independencia. Y eso solo lo puede hacer alejándose cada vez más. Posiblemente Trump sea lo mejor que le pueda pasar a Europa.
0 K 7

menéame