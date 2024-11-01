Estados Unidos está logrando el dominio energético en todos los ámbitos, y nadie está prestando atención (inglés)

Medhurst sostiene que Estados Unidos, lejos de verse envuelto en otro desastroso atolladero en Asia Occidental, está llevando a cabo una apropiación calculada del suministro energético del planeta, y que las guerras en Siria, Venezuela, Ucrania y ahora Irán no son errores aislados, sino pasos sucesivos hacia un único objetivo: el dominio total de la energía.
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Saben que es lo unico que puede salvar la devaluacion del dolar y con ello la implosion de la economia de EEUU y por eso van con todo.
Más bien, todo el puto mundo está prestando atención. Y por supuesto, no son pocas las voces que han dicho lo de la energía.
Y posiblemente sea verdad.
Pero como son gilipollas, van a hacer que todo el mundo acelere el paso a energías renovables y coches eléctricos porque no se puede depender de un loco para el suministro energético.
El resto del planeta, principalmente Asia, sí ha prestado atención.
Han perdido la carrera hace 20 años y ahora tendrian que importar hasta a los trabajadores del campo que llevan expulsando años, aunque USA no tenga un problema de recursos aunque los tenga todos y de la mayor calidad , solo podran hacer hamburguesas.
Ah, no que fue Biden quien se lo dijo a Putin