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Estados Unidos está logrando el dominio energético en todos los ámbitos, y nadie está prestando atención (inglés)

Medhurst sostiene que Estados Unidos, lejos de verse envuelto en otro desastroso atolladero en Asia Occidental, está llevando a cabo una apropiación calculada del suministro energético del planeta, y que las guerras en Siria, Venezuela, Ucrania y ahora Irán no son errores aislados, sino pasos sucesivos hacia un único objetivo: el dominio total de la energía.

| etiquetas: richard medhurst , estados unidos , dominio energético
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7 comentarios
4 1 2 K 41 politica
Veelicus #1 Veelicus
Efectivamente, por mucho que se diga no estan perdiendo, para nada.
Saben que es lo unico que puede salvar la devaluacion del dolar y con ello la implosion de la economia de EEUU y por eso van con todo.
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pitercio #3 pitercio *
Los únicos que se han enfrentado a la tiranía yankee son los rusos, los chinos e Irán y porque les han obligado.
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Lo de que nadie está prestando atención...

Más bien, todo el puto mundo está prestando atención. Y por supuesto, no son pocas las voces que han dicho lo de la energía.
Y posiblemente sea verdad.

Pero como son gilipollas, van a hacer que todo el mundo acelere el paso a energías renovables y coches eléctricos porque no se puede depender de un loco para el suministro energético.
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Supercinexin #6 Supercinexin
No han prestado atención los europedos, que se creían que eran la raza superior también, blancos, como los americanos, y que la cosa no iba con ellos.

El resto del planeta, principalmente Asia, sí ha prestado atención.
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JackNorte #7 JackNorte
Ni con todos los recursos del mundo USA podra sobrevivir , porque no sabe gestionarlos. El ejemplo es su propia sanidad, la mejor del mundo pero que no sirve a sus ciudadanos. Puedes ser el mejor en conseguir recursos pero si no sabes cocinar solo comeras hamburguesas.
Han perdido la carrera hace 20 años y ahora tendrian que importar hasta a los trabajadores del campo que llevan expulsando años, aunque USA no tenga un problema de recursos aunque los tenga todos y de la mayor calidad , solo podran hacer hamburguesas.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Claro, seguro que por eso Trump le dijo a Putin que invadiera Ucrania.
Ah, no que fue Biden quien se lo dijo a Putin
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menéame