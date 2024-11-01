·
España ya ahorra en transporte el equivalente al consumo eléctrico de Madrid en un mes
España está viviendo una profunda transformación en su modelo energético, y una de las herramientas que ha adquirido protagonismo en este proceso son los Certificados de Ahorro Energético (CAE).
#8
supervega
Los certificados de ahorro energético es uno de los logros del gobierno. La energía, es uno de los grande lobbies de poder, todo lo que sea reducir, es beneficio para todos.
0
K
13
#6
berkut
#3
El TP no puede llegar a "todos los sitios".
Lo del micro alquiler público no digo que no.
0
K
10
#7
berkut
#4
Como yo
0
K
10
#1
berkut
Ahorrar en transporte es usar el transporte público. Para ello tiene que existir y funcionar adecuadamente.
Lo del coche eléctrico está bien para quien pueda comprarlo.
Para todo lo demás, coches de segunda mano.
0
K
10
#2
Peka
#1
También hay eléctricos de segunda mano.
De todas formas los precios ya están equiparados si comparas la misma categoría.
1
K
24
#5
berkut
#2
Hay que tener cargador. No siempre es fácil
0
K
10
#3
Falk
#1
el transporte público no llega a todos sitios.
Sería mejor un sistema de micro alquiler público.
0
K
6
#4
tyrrelco
#1
Pueden ir en bici.
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
