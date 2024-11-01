edición general
España perderá 1,5 millones de puestos de trabajo en 2026 por culpa de la IA: el mercado laboral va a cambiar profundamente

España perderá 1,5 millones de puestos de trabajo en 2026 por culpa de la IA: el mercado laboral va a cambiar profundamente

Se estima que en España, alrededor de 2 millones de puestos de trabajo están en riesgo de ser automatizados en los próximos años, lo que representa aproximadamente el 9,8% de los empleos actuales según los estudios de Randstad Research y el World Economic Forum.

29 comentarios
4 1 2 K 34 actualidad
Comentarios destacados:    
Aucero #4 Aucero
Si son funcionarios es una buena noticia
4 K 51
Estronciobarioyradio #20 Estronciobarioyradio
#4 preferentemente policías.
0 K 6
#27 Borgiano
#4 esos ya dejaron de trabajar hace mucho
1 K 14
#6 Albarkas
Todo son risas hasta que nos toca a nosotros.
1 K 40
Spirito #11 Spirito
#6 ¿Ya estamos con la diarrea premeditada? ¬¬
0 K 9
#19 Albarkas
#11 Estoy viendo a mucho personaje dando por supuesto que todos los demás lo pasarán mal menos ellos.
Esto va a cambiar todo y a todos nos va a afectar.
Y no para mejor.
0 K 20
Spirito #22 Spirito
#19 Yo creo que no debemos tener miedo.

Somos bastante inteligentes, tanto como para crear una IA, y extraordinariamente adaptables.
0 K 9
#24 Albarkas
#22 Ya se verá
0 K 20
Spirito #25 Spirito
#24 Claro.

Deja de apretar el culillo, relájate, y piensa en las estrellas. :troll:
0 K 9
#26 Albarkas
#25 Yo soy peón. Siempre se necesitan manos fuertes para trabajar. Otros son los que tienen que tener más miedo hoy. Ya veremos cómo sigue todo esto. Os veo muy optimistas.
1 K 29
Spirito #29 Spirito *
#26 Y te honra, no por la fuerza exactamente.

A la IA creo que le quedan décadas hasta que pueda sustituir no ya solo el imprescindible trabajo de peón, sino el ingenio del humano en necesidad. :hug:
0 K 9
sotillo #1 sotillo
Bien, por qué necesitamos a toda esa gente trabajando en otros sectores
1 K 31
#3 doppel
#1 no lo sé
0 K 20
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 hace poco salían los hosteleros pidiendo mano de obra
0 K 20
#7 doppel *
#1 y qué hacemos con los 7 millones de inmigrantes que ya están en españa ?
0 K 20
#16 Marisadoro
#7 ¿Con los Tersch, de Meer, Le Senne, Smith, etc?
Podríamos montarles un partido político.
0 K 17
Dragstat #17 Dragstat *
#7 me da a mí que la mayoría van a ser españoles, los puestos de oficina en los que suele haber más españoles parecen más expuestos que los de los inmigrantes. De hecho a España no le afecta tanto seguramente por tener peores trabajos y empresas en comparación a otros países desarrollados como dice #15

"España presenta un menor riesgo de pérdida masiva de puestos: el informe de la OCDE destaca que solo el 5,9% de los empleos españoles corre alto riesgo de automatización completa"
0 K 20
bronco1890 #28 bronco1890
#17 Está misma semana he estado desplegando unas formaciones de mi empresa en centros de FP de electricidad en Cataluña: 80 % de los alumnos hijos de emigrantes norteafricanos, subsaharianos o latinos.
Mientras tanto conocidos que tienen empresas instaladoras desesperados porque no encuentran electricistas, frigoristas o fontaneros.
0 K 11
#8 Setis
#1 Supongo que tú estarás el primero en la lista de gente saltando a esos otros sectores, no?
0 K 8
Spirito #2 Spirito *
Ya veo yo a la IA recolectando el oro verde* de la aceituna en Jaén, por ejemplo.


* Lo de oro verde no es ninguna exageración.
1 K 19
Connect #10 Connect
Los que trabajan en casa dándole a la tecla todo el día, que se lo vayan mirando por que serán de los primeros. El teletrabajo es una de las consultas que siempre salen cuando se habla de implantar Agentes IA en los procesos de trabajo. Hay una fijación por este personal en empresas con oficina, que es algo generalizado.
0 K 16
pitercio #14 pitercio *
Cómo salga una IA que sepa mandar a tomar por culo a quien sea tan bien como yo, me retiraré del negocio por volumen y me dedicaré a la artesanía.
0 K 13
Ovlak #21 Ovlak
1,5 millones el año que viene, ojo. Juega fuerte el titular.
0 K 12
bronco1890 #15 bronco1890 *
No creo, somos una economía basada en turismo y servicios con mano de obra de bajo valor añadido e ínfima productividad, difícil sustituir camareros, kelis o cuidadores por IA.
0 K 11
#23 doppel
#15 turismo de parados?
0 K 20
Spirito #18 Spirito
#_9 Tú ni fontanero ni butanero. Son curros para recios, no mansos.

Para eso hay que estar dotado. :roll:
0 K 9
ElBeaver #12 ElBeaver
Todos los call centers cerrarán
0 K 7
ElBeaver #9 ElBeaver
Toca hacerse fontanero
0 K 7

