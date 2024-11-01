España perderá 1,5 millones de puestos de trabajo en 2026 por culpa de la IA: el mercado laboral va a cambiar profundamente

Se estima que en España, alrededor de 2 millones de puestos de trabajo están en riesgo de ser automatizados en los próximos años, lo que representa aproximadamente el 9,8% de los empleos actuales según los estudios de Randstad Research y el World Economic Forum.
| etiquetas: españa , ia , trabajo
Esto va a cambiar todo y a todos nos va a afectar.
Y no para mejor.
Somos bastante inteligentes, tanto como para crear una IA, y extraordinariamente adaptables.
Deja de apretar el culillo, relájate, y piensa en las estrellas.
A la IA creo que le quedan décadas hasta que pueda sustituir no ya solo el imprescindible trabajo de peón, sino el ingenio del humano en necesidad.
Podríamos montarles un partido político.
"España presenta un menor riesgo de pérdida masiva de puestos: el informe de la OCDE destaca que solo el 5,9% de los empleos españoles corre alto riesgo de automatización completa"
Mientras tanto conocidos que tienen empresas instaladoras desesperados porque no encuentran electricistas, frigoristas o fontaneros.
* Lo de oro verde no es ninguna exageración.
Para eso hay que estar dotado.