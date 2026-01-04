edición general
España y 5 países latinoamericanos rechazan el ataque de EE.UU. en Venezuela en un comunicado

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay emitieron una declaración conjunta donde rechazan operaciones militares unilaterales en Venezuela. Los gobiernos califican estas acciones como violaciones al derecho internacional y advierten del riesgo para la paz regional.

Pertinax
Correcto.
Poligrafo
#15 ahorrate tu propaganda, todo dios sabe que Venezuela esta bajo sanciones economicas para hundirlos en la miseria.

Para poder juzgar habria que levantarles las sanciones y permitirles vender y explotar sus recursos a quien ellos decidan, no wallstreet, entonces hablamos.
Amoniaco
#16 ese pavo ha llevado al país a la miserable más absoluta. Han muerto más de 200.000 personas, es una auténtica locura. Es ahora mismo uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Ha hecho cosas tan desastrosas como controlar los precios para contener la inflación que ha llevado a la ruina a todo comerciante.
Hay colas de gente para rebuscar en la basura algo de comida.
Se ha gastado hasta el último centavo del país en mierdas y el tío vive como dios, como un rey absoluto.
Hay 8 millones de…   » ver todo el comentario
Poligrafo
#18 Blablabla

Retira las sanciones y el bloqueo economico primero y hablamos depues.
cocolisto
Algo más se puede entender dada la recuperación de la industria petrolera y cierto ejemplo para otros países, que el trompas y todo el establishment no podían permitir sin dar su brocha o de terrorismo e impunidad.

"Venezuela se ha consolidado como el país con el mayor crecimiento económico en Sudamérica y América Latina durante 2025, según el informe preliminar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que estima una expansión del PIB de 6,5% para el país.
Este…   » ver todo el comentario
Poligrafo
#13 Lo ha dicho Trump y su equipo, te vale como fuente?
Amoniaco
#14 aquí esta el video, tenias razón.

www.tiktok.com/@eldeber.com.bo/video/7577763613742501176

No que va, es el video de lso chavistaz celebrando la Navidad el 1 de octubre con comida de plástico.
Lo quería dices es mentira, otro sinónimo sería bulo.
HeilHynkel
Pa que te lo rechace Chile .. ya tiene que ser jurídicamente turbio.
ewok
#2 Chile porque el electo no ha tomado posesión aún. Kast dijo que le pareció bien el asesinato de Allende.
HeilHynkel
#5

Ahora lo entiendo. :roll:
Verdaderofalso
#5 no dijo que le votaría en dictador chileno?
ewok
#8 Además de eso.
Amoniaco
Le habéis preguntado a los venezolanos?
ewok
#3 ¿Y a los estadounidenses? :roll:
Poligrafo
#3 Aproximadamente el 50℅ de los venezolanos son chavistas y el otro 50℅ no.

Yo creo que tras los que han hecho los yankees a muchos no chavistas se les va a caer la venda al observar como lo unico que persiguen los yankees son el petroleo y los recursos.

Libertad para venderle el petroleo a quien Trump elija me descojono...
Amoniaco
#12 de donde has sacado tus fuentes? Del Twitter de monedero?
porcorosso
El comunicado sin las "valoraciones" de euronews:
Comunicado de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España frente a los hechos ocurridos en Venezuela
www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/comunicado-brasil-chile-colombia-
rob
Que nos quedamos sin comer...  media
eltxoa
esos países son iberoamericanos. no latinoamericanos.
Cehona
#10 Latinoamericanos.:
Es “el conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín (español, portugués y francés)”.
Iberoamericanos.:
conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal”,
No son sinónimos, pero tampoco excluyentes.
eltxoa
#17 ya. por qué no los llamamos simplemente americanos? No hay ningún país en esa lista colonia o excolonia de Francia.
Lamantua
España..? Mentira.
