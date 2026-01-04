España y 5 países latinoamericanos rechazan el ataque de EE.UU. en Venezuela en un comunicado

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay emitieron una declaración conjunta donde rechazan operaciones militares unilaterales en Venezuela. Los gobiernos califican estas acciones como violaciones al derecho internacional y advierten del riesgo para la paz regional.
| etiquetas: españa , brasil , chile , colombia , méxico y uruguay
Para poder juzgar habria que levantarles las sanciones y permitirles vender y explotar sus recursos a quien ellos decidan, no wallstreet, entonces hablamos.
Ha hecho cosas tan desastrosas como controlar los precios para contener la inflación que ha llevado a la ruina a todo comerciante.
Hay colas de gente para rebuscar en la basura algo de comida.
Se ha gastado hasta el último centavo del país en mierdas y el tío vive como dios, como un rey absoluto.
Hay 8 millones de… » ver todo el comentario
Retira las sanciones y el bloqueo economico primero y hablamos depues.
"Venezuela se ha consolidado como el país con el mayor crecimiento económico en Sudamérica y América Latina durante 2025, según el informe preliminar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que estima una expansión del PIB de 6,5% para el país.
Este… » ver todo el comentario
www.tiktok.com/@eldeber.com.bo/video/7577763613742501176
No que va, es el video de lso chavistaz celebrando la Navidad el 1 de octubre con comida de plástico.
Lo quería dices es mentira, otro sinónimo sería bulo.
Ahora lo entiendo.
Yo creo que tras los que han hecho los yankees a muchos no chavistas se les va a caer la venda al observar como lo unico que persiguen los yankees son el petroleo y los recursos.
Libertad para venderle el petroleo a quien Trump elija me descojono...
Comunicado de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España frente a los hechos ocurridos en Venezuela
www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/comunicado-brasil-chile-colombia-
Es “el conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín (español, portugués y francés)”.
Iberoamericanos.:
conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal”,
No son sinónimos, pero tampoco excluyentes.