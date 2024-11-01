edición general
EP (28 dic): el PSOE ‘se asoma al abismo’ tras Extremadura

EP (28 dic): evolución de la intención de voto después de las elecciones de Extremadura.

Acojonante lo gilipollas que es la gente...
Bueno, hemos disfrutado cuatro años de prestado antes de que lleguen los putos voxetarras
El próximo gobierno va ser VOX+ PP , no hay que ser vidente

Al menos nos dejarán grandes momentos diplomáticos al estilo Trump
