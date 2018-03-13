edición general
Enrique José Portas, sargento primero de la Guardia Civil, llama "putas" en X a varias periodistas y políticas

En sus redes sociales no oculta ni su identidad ni su pertenencia al cuerpo de la benemérita, lo que agrava el hecho de que las utilice, única y exclusivamente, para sembrar mentiras y odio hacia sus semejantes.

pitercio
Deberían echarle a la puta calle. Ves, ahí si encaja "puta".
Antipalancas21
Normal en la GC hay muchos como el, no olvidemos que ese cuerpo es de derechas o incluso extrema derecha desde su creación
MiguelDeUnamano
para sembrar mentiras y odio hacia sus semejantes

"Hacia sus semejantes" es dar por sentado que tiene un mínimo de decencia.
Milmariposas
Indigente mental disfrazado de machito. {0x1f4a9} {0x1f4a9}
YSiguesLeyendo
sólo desde la putofobia puede no-gustar eso... es un trabajo como otro cualquiera, sólo los moralismos y la gente malpensada son capaces de convertir a trabajadoras del sexo en un insulto. en fin: robar, mentir, etc. sí debería ser moralmente censurable, pero pagar o cobrar por practicar sexo NO. tal como está el patio últimamente si quería ofenderlas habría bastado con llamarles por su profesión oficialmente declarada, en plan: PERIODISTAS, QUE SOIS MUY PERIODISTAS TODAS!
Cehona
Y que lleve cuatro años Hasel por insultos...

cadenaser.com/ser/2018/03/13/tribunales/1520962732_743766.html
io1976
Las ffccse necesitan una escoba muy grande para limpiar toda la mierda fascista que las parasita.
theMooche
Estaremos todos de acuerdo en que es un impresentable y que las consecuencias de sus actos, de llegar en este mismo momento, llegarían ya tarde.
Sin embargo, hacer escarnio público de un individuo desde un medio de comunicación (con clara asimetría de poder) tampoco me parece que vaya mucho en la línea de los valores de la izquierda.
Vamos, que me parece mal.
Sariel
#6 Ya, pero indaga.. ¿A ellos les parece mal? Pues eso. Que seguro que piensas igual que él. Pero no es malo, otros piensan que todas son putas :-P
theMooche
#8 No sigo tu lógica, ¿por qué pienso igual que él?
Pienso que la reacción no es acorde a los valores de la izquierda, ni el comportamiento del GC acorde a sus teóricos valores tradicionales y sentido del honor.
No sé qué te chirría. Sé que no es un problema de un individuo si no endémico en el cuerpo, pero no me voy a degradar y apoyar el acoso, no soy como ellos.
