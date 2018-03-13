Enrique José Portas, sargento primero de la Guardia Civil, llama "putas" en X a varias periodistas y políticas

En sus redes sociales no oculta ni su identidad ni su pertenencia al cuerpo de la benemérita, lo que agrava el hecho de que las utilice, única y exclusivamente, para sembrar mentiras y odio hacia sus semejantes.
| etiquetas: sargento , guardia civil , las palmas , odio
"Hacia sus semejantes" es dar por sentado que tiene un mínimo de decencia.
cadenaser.com/ser/2018/03/13/tribunales/1520962732_743766.html
Sin embargo, hacer escarnio público de un individuo desde un medio de comunicación (con clara asimetría de poder) tampoco me parece que vaya mucho en la línea de los valores de la izquierda.
Vamos, que me parece mal.
Pienso que la reacción no es acorde a los valores de la izquierda, ni el comportamiento del GC acorde a sus teóricos valores tradicionales y sentido del honor.
No sé qué te chirría. Sé que no es un problema de un individuo si no endémico en el cuerpo, pero no me voy a degradar y apoyar el acoso, no soy como ellos.