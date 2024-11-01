EEUU forzó a Huawei a fabricarlo todo y el resultado asusta: un ecosistema HarmonyOS y chips Kirin que no dependen de Occidente

A simple vista, que Midea lance un aire acondicionado en China no nos importaría lo más mínimo. Sin embargo, el Midea Air Horizon M5 esconde bajo su chasis la prueba de que Huawei está completando su ecosistema, uno con el que quiere dominar toda la tecnología china. Dentro tiene un chip de HiSilicon y una versión nativa de su sistema operativo.