EEUU forzó a Huawei a fabricarlo todo y el resultado asusta: un ecosistema HarmonyOS y chips Kirin que no dependen de Occidente

A simple vista, que Midea lance un aire acondicionado en China no nos importaría lo más mínimo. Sin embargo, el Midea Air Horizon M5 esconde bajo su chasis la prueba de que Huawei está completando su ecosistema, uno con el que quiere dominar toda la tecnología china. Dentro tiene un chip de HiSilicon y una versión nativa de su sistema operativo.

Dene #2 Dene
asusta?? a quien?
11
#3 Nahid
#2 a los vagos y dependientes
2
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 a los americanos
2
Dene #5 Dene
#4 se jodan
3
#15 Dav3n
#4 usanos, que americanos hay muchos...

Aunque en realidad a quien asusta es al Imperio y a su hegemonía mundial.
0
#7 Barriales
#2 a los miles de millones que estan perdiendo las tecnológicas gringas. A esas asusta y mucho.
Tiro histórico en el pie.
3
carakola #14 carakola
#2 Es el relato que quieren vender: hemos creado un monstruo.
0
#9 angar300
China a hecho lo que Europa debió hacer antes. A mí me asusta la inacción Europea frente a EEUU, lo de China lo alabo.
3
#6 j-light
Era cuestión de tiempo, simplemente lo aceleró, supongo.
1
Enésimo_strike #17 Enésimo_strike
#6 eso si es que lo aceleró, como que los chinos son tontos y no van a buscar la no dependencia cuanto antes.
0
thirdman #12 thirdman
Bueno de tener casi un 18% del marcando de móviles a un 6% vamos un éxito
0
#8 pascuaI *
Está muy bien eso de teléfonos Android sin toda la basura de Google, pero estaría muchísimo mejor si vendiesen algún modelo por menos de 400 ó 500 euros.
0
#10 Bombástico *
#8 Siempre el precio de toda nueva tecnología es elevado, cuando consigan escalar que será en 5/10 años se comen el mercado con teléfonos por debajo de los 100€ con capacidades de teléfonos de 1000€ en la actualidad.
0
#11 pascuaI *
#10 Me refería en general, no a esto en concreto, sino a la oferta de Huawei de los últimos ¿6 o 7? años, que es cuando empezó a vender teléfonos sin Google. A mí me interesarían, pero claro, soy de los que no quieren pagar más de 100 ó 150 euros por un teléfono. Incluso por 200 me lo pensaría, pero creo que no hay nada en ese rango. En otros fabricantes sí, y no es que sea necesariamente "basura".
1
eldet #13 eldet
Xataka es china? Porque todo lo que se comparte en meneame de alli es como de chupiguay es. Aunque luego en la realidad sea una basura. Por ejemplo, los microprocesadores (chips para los del articulo) que tienen son muchisimo mas lentos que el resto, pero lo venden como si fuera la reostia.
0
#16 Dav3n
#13 Madre mía, que nivel...

Si todavía no entiendes que lo que se admira de China es haber podido meterse en el sector tecnológico más avanzado en tan poco tiempo, ahora mismo a pocas generaciones por detrás del monopolio de EEUU y avanzando a buen ritmo mediante ingeniería inversa, educación, etc... Es que no hay nada que hacer contigo.

"Los microprocesadores chinos son una mierda", ok, pero los fabrican ellos y si no es para jugar ya te digo yo que ya tienen más que el español…   » ver todo el comentario
3
traviesvs_maximvs #18 traviesvs_maximvs
#13 cómo van con el pie en el acelerador en prácticamente todos los sectores es algo digno de admirar. Aquí en Europa estamos recibiendo cuantioso orín de nuestros amigos, aliados, el mejor pais del universo, Libertadlandia.
0

