EEUU forzó a Huawei a fabricarlo todo y el resultado asusta: un ecosistema HarmonyOS y chips Kirin que no dependen de Occidente

A simple vista, que Midea lance un aire acondicionado en China no nos importaría lo más mínimo. Sin embargo, el Midea Air Horizon M5 esconde bajo su chasis la prueba de que Huawei está completando su ecosistema, uno con el que quiere dominar toda la tecnología china. Dentro tiene un chip de HiSilicon y una versión nativa de su sistema operativo.
| etiquetas: eeuu , huawei , china
Aunque en realidad a quien asusta es al Imperio y a su hegemonía mundial.
Tiro histórico en el pie.
Si todavía no entiendes que lo que se admira de China es haber podido meterse en el sector tecnológico más avanzado en tan poco tiempo, ahora mismo a pocas generaciones por detrás del monopolio de EEUU y avanzando a buen ritmo mediante ingeniería inversa, educación, etc... Es que no hay nada que hacer contigo.
"Los microprocesadores chinos son una mierda", ok, pero los fabrican ellos y si no es para jugar ya te digo yo que ya tienen más que el español… » ver todo el comentario