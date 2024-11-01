edición general
EE.UU. incauta un petrolero frente a las costas de Venezuela

EE. UU. interceptó y confiscó un petrolero sancionado frente a Venezuela, aumentando tensiones. La acción podría complicar las exportaciones venezolanas, que suelen ir a China vía intermediarios. La administración Trump intensifica la presión sobre Maduro, a quien acusa de narcotráfico, mientras el Pentágono realiza operaciones contra presuntos narcos en la región.

mikhailkalinin
Es un acto de piratería en el Caribe. Qué Guay. Arrrrr
4
Aokromes
#5 volviendo a sus inicios anglosajones, son corsarios, no piratas :troll:
2
themarquesito
#5 Ya has hecho que vuelva a tener en la cabeza la melodía de Piratas del Caribe
1
Findeton
Machado ya está a salvo en Oslo, lo mismo ya hay luz verde para quitar al usurpador y dictador Maduro de en medio.
3
mente_en_desarrollo
#4 ¿La guerra no es intervención dañina del estado?

Que agradables sois los neoliberales (liberal era Adam Smith, y ya te demostré que no tiene nada que ver con lo que predicáis los que os autodenomináis así)...

Sin contar lo de "se salva una persona que me cae bien, ya pueden morir el resto para conseguir mis objetivos".
0
Findeton
#14 En realidad si lees atentamente yo no he dicho que esté a favor de esta intervención.
1
mente_en_desarrollo
#16 Ok. Perdona pues.

Por como lo has puesto, lo parece, pero es cierto que si quitas los descalificativos a Maduro, no es una frase que celebre la intervención (aunque con ellos, lo parece).
0
Findeton
#18 A ver, si finalmente quitan a Maduro, pues no voy a poder evitar alegrarme. Sin embargo creo que no es lo mejor, lo ideal es que sean los propios venezolanos los que echen al dictador de su puesto. De lo contrario la izquierda venezolana va a tener discurso por décadas y décadas. Y sobre todo, ojalá que haya el menor número de muertos, y que no maten a Maduro, nadie se merece la muerte.
1
Antipalancas21
Pues si su destino era China, como esos se mosqueen le van a joder pero bien.
2
karlos_
#11 2x1
0
Aokromes
estados terroristas unidos, dirigiendo la organizacion terrorista atlantico norte.
3
OrialCon_Darkness
El titular correcto es " yankilandia secuestra y roba un petrolero"
2
ur_quan_master
Sancionado por quién?, manda cojones
1
capitan__nemo
No dicen detalles del buque, ni bandera, ni nombre, ni operador para que los medios puedan comprobar por quíen y por qué está sancionado y desde cuando.
0
Marisadoro
Chevron?
0
JackNorte
A algunos les gusta cuando invaden los suyos paises :-) , hasta que les toca a ellos pagar las facturas y los muertos. Y descubren que no son tan suyos.
0
crob
porque los tanques están llenos de...
drogaïna
:roll:
0
karlos_
A este no le disparan, este buen intacto que llegara a EEUU.

Y son tan buenos que lo devolveran a Venezuela, lo que no dicen que se lo volveran a robar cuando este lleno
0
AlexGuevara
Piratería en estado puro
0

