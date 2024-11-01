EE.UU. incauta un petrolero frente a las costas de Venezuela

EE. UU. interceptó y confiscó un petrolero sancionado frente a Venezuela, aumentando tensiones. La acción podría complicar las exportaciones venezolanas, que suelen ir a China vía intermediarios. La administración Trump intensifica la presión sobre Maduro, a quien acusa de narcotráfico, mientras el Pentágono realiza operaciones contra presuntos narcos en la región.
Que agradables sois los neoliberales (liberal era Adam Smith, y ya te demostré que no tiene nada que ver con lo que predicáis los que os autodenomináis así)...
Sin contar lo de "se salva una persona que me cae bien, ya pueden morir el resto para conseguir mis objetivos".
Por como lo has puesto, lo parece, pero es cierto que si quitas los descalificativos a Maduro, no es una frase que celebre la intervención (aunque con ellos, lo parece).
drogaïna
Y son tan buenos que lo devolveran a Venezuela, lo que no dicen que se lo volveran a robar cuando este lleno