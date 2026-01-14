Si te echan estando embarazada, aunque nadie lo sepa, el despido es nulo: el caso de una asturiana de 93 años con la empleada del hogar

La Justicia obliga a readmitir a la trabajadora, despedida por causas ajenas a su embarazo, pese a que la empleadora desconocía que estaba encinta en el momento del cese. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado la nulidad del despido de una empleada del hogar al considerar acreditado que la trabajadora se encontraba embarazada en el momento del cese —a pesar de que su empleadora, una asturiana de 93 años, no lo supiera en el momento del despido— y, además, que los motivos alegados por la empleadora no justificaban ...