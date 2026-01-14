Si te echan estando embarazada, aunque nadie lo sepa, el despido es nulo: el caso de una asturiana de 93 años con la empleada del hogar

La Justicia obliga a readmitir a la trabajadora, despedida por causas ajenas a su embarazo, pese a que la empleadora desconocía que estaba encinta en el momento del cese. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado la nulidad del despido de una empleada del hogar al considerar acreditado que la trabajadora se encontraba embarazada en el momento del cese —a pesar de que su empleadora, una asturiana de 93 años, no lo supiera en el momento del despido— y, además, que los motivos alegados por la empleadora no justificaban ...
En fin, otro ejemplo, las vacunas han salvado millones de vidas, a los datos y las matemáticas me remito, pero estoy seguro que hay casos donde una reacción adversa ha mandado al otro barrio a alguien, y ese no es motivo para retirar una vacuna probada y efectiva con millones de personas.
No todo gira en torno al embarazo, es una cuña más en una lista de cosas.
Dicho sea de paso, está feo lo que hizo la señora. Necesita una esclava que trabaje mucho y bien y no tenga vacaciones.
Vox quiere un mundo donde no existan, si eso es lo que quiere la peña pues pa'lante!
Creo que los que votan a vox piensan que no va a ir con ellos la decadencia. Como esa señora Argentina que votó a milei, teniendo ayudas para su hijo discapacitado y no da crédito que milei le quite las ayudas.
O los migrantes de Latinoamérica en eeuu que deportan y se sorprenden.
Etc. Etc. Etc.