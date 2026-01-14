edición general
Si te echan estando embarazada, aunque nadie lo sepa, el despido es nulo: el caso de una asturiana de 93 años con la empleada del hogar

La Justicia obliga a readmitir a la trabajadora, despedida por causas ajenas a su embarazo, pese a que la empleadora desconocía que estaba encinta en el momento del cese. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado la nulidad del despido de una empleada del hogar al considerar acreditado que la trabajadora se encontraba embarazada en el momento del cese —a pesar de que su empleadora, una asturiana de 93 años, no lo supiera en el momento del despido— y, además, que los motivos alegados por la empleadora no justificaban ...

#2 A_S
Por si hay dudas: la que estaba embarazada era la empleada, no la de 93 años :troll:
inventandonos #3 inventandonos
#2 Titular que te deja pensativo unos segundos :shit:
Olepoint #4 Olepoint *
La leyes suelen flaquear en los límites, este podría ser un caso, pero eso no es motivo para anular una ley, aunque siempre están los tontolabas que tratan de usar estos casos límites para pedir la anulación de la ley, es querer ver el mundo blanco o negro, o peor, verlo desde un prisma fascista.

En fin, otro ejemplo, las vacunas han salvado millones de vidas, a los datos y las matemáticas me remito, pero estoy seguro que hay casos donde una reacción adversa ha mandado al otro barrio a alguien, y ese no es motivo para retirar una vacuna probada y efectiva con millones de personas.
Dakaira #5 Dakaira
#4 creo que roza el sensacionalismo el titular. La empleadora despidió a la trabajadora con excusas peregrinas y dio la casualidad que además estaba embarazada.

No todo gira en torno al embarazo, es una cuña más en una lista de cosas.

Dicho sea de paso, está feo lo que hizo la señora. Necesita una esclava que trabaje mucho y bien y no tenga vacaciones.
#1 VFR
Más votos para Vox
Dakaira #6 Dakaira
#1 por los derechos laborales?
Vox quiere un mundo donde no existan, si eso es lo que quiere la peña pues pa'lante!

Creo que los que votan a vox piensan que no va a ir con ellos la decadencia. Como esa señora Argentina que votó a milei, teniendo ayudas para su hijo discapacitado y no da crédito que milei le quite las ayudas.

O los migrantes de Latinoamérica en eeuu que deportan y se sorprenden.

Etc. Etc. Etc.
#7 VFR
#6 Y no será porque Milei y Trump les hayan engañado
