edición general
38 meneos
407 clics
Dos chicas se confunden y compran entradas para Bunbury en vez de para Bad Bunny: "Ya decía yo que estaban baratas"

Dos chicas se confunden y compran entradas para Bunbury en vez de para Bad Bunny: "Ya decía yo que estaban baratas"

Las entradas para los conciertos de ambos artistas se pueden adquirir en la misma página web y el parecido entre los nombres ha confundido a unas jóvenes.

| etiquetas: drama , tragedia , bad bunny , bunbury , educación , leer , juventud
28 10 3 K 389 ocio
15 comentarios
28 10 3 K 389 ocio
Comentarios destacados:    
eli_baley #3 eli_baley
la realidad siempre acaba superando a El Mundo Today
5 K 60
ipanies #2 ipanies *
No es el Mundo Today!!
Propongo una colecta para resolver esto y que no vuelva a pasarle a nadie, ni vuestro peor enemigo merece esto!!!
:troll:
3 K 53
OdaAl #1 OdaAl
No cuela, es del Mundo Today...
Wait :palm:
2 K 36
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
...pues a mi lo que me llama la atencion que sea noticia, que unas con la edad del pavo aun...tengan que ser noticia...la necesidad de exponerse de "jo que tonta soy jijiji"
2 K 25
#9 Fustigador_
"Ya decía yo que estaban baratas" 165€, entradas baratas???
2 K 25
cromax #13 cromax
#9 Me lo has quitado de los dedos.
Yo estoy flipando con los precios de los conciertos últimamente.
Tan simple como que, no teniendo un mal sueldo, ni se me pasa por la cabeza ir a un concierto con esos precios (aparte que tampoco me veo yo en un concierto de Bad Bunny precisamente).
0 K 17
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Gran noticia
1 K 22
BastardWolf #5 BastardWolf
#4 dramoooon
1 K 22
Noeschachi #8 Noeschachi
Les han hecho un favor
1 K 21
Torrezzno #6 Torrezzno
Laidyyyy blueeeeee

Vaya cara se les quedaría a las zoomers
0 K 17
ElPerroDeLosCinco #11 ElPerroDeLosCinco
"A mi me sorprendió lo bien que se le entendía al cantar" - declaró una de ellas.
0 K 11
Rogue #12 Rogue
Los followers de BadBunny es lo que tienen, que apenas saben de gramática.
0 K 11
afrofrog #14 afrofrog
Varios puntos:
- Hay que reforzar la lectoescritura si no queremos una generación (o varias) de analfabetos funcionales
- Autohumillarse en redes sociales no es sano
- Necesitan que alguien les controle el dinero porque claramente no están capacitadas.
- El periodismo se ha ido a la mierda definitivamente
0 K 9
#10 ernovation
¿Que hace esto en menéame?
0 K 6
ipanies #15 ipanies
#10 Y tú??? Que haces tú en Meneame???
Está en ocio, si no te gusta no entres y no des por saco ;)
0 K 14

menéame