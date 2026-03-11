edición general
Dos alcaldes de la ultraderecha italiana se casan, pero seguirán defendiendo los valores tradicionales

Dos alcaldes de Italia que militan en sendos partidos de ultraderecha han anunciado que se casarán este junio amparándose en la ley de uniones homosexuales, aunque sigan creyendo en los valores tradicionales, lo que ha suscitado cierta sorpresa.

ahotsa
No al matrimonio homosexual, pero, si puedo pillar tajada yo, sí.
No al aborto; ya llevaré a mi hija a otro sitio.
No a los impuestos; ya arramplaré con todo lo que pueda para mis negocios.
No a la sanidad pública; ya me cuelan los amigos.
No a un estado laico; pero me voy de putas todos los viernes.
No a la libertad de expresión; si mandan los míos para qué.

Yo no veo ninguna contradicción a su estado contradictorio natural.
plutanasio
#1 No a un estado laico; pero me voy de putas todos los viernes.

Soy feminista porque soy socialista :-D
manuelpepito
Dos gilipollas que no tienen amor propio se casan por las leyes que han aprobado gente que odian porque creen que esas leyes son para degenerados como ellos.
riz
Por "Madurez política y personal" dicen xD xD xD

Por hipocresía, poltronismo y un pellizquito de estupidez.

Uno de los futuros maridos, Basso, ha asegurado en declaraciones a los medios que su unión, tras cinco años de noviazgo, "representa la superación de barreras y una señal de madurez política y personal".

"Somos dos católicos practicantes y, tanto por credo religioso como por convicción política, nos decantamos fuertemente por respetar la familia tradicional y sus valores. Aunque luego la vida toma vías distintas y nosotros hemos decidido recorrerlas con honestidad"
Un_señor_de_Cuenca
Por favor, tenéis saturado Menéame con noticias de El Mundo Today.
Tecar
Una nueva demostración de la inviolabilidad de las segunda ley de la estupidez de Cipolla:
"La probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de dicha persona"
:troll:
jm22381
Dos hipócritas renovando votos de cinismo...
Nasser
Hace años estuvo en cartelera una película del destape que se titulaba"El virgo de Crisanteta", era muy mala, en clave de humor pero retrataba la hipocresía de la derecha española tal como es.
YSiguesLeyendo
no hay nada más tradicional, antiguo, y reforzador de las estructuras de sometimiento y sumisión, que el matrimonio, que la familia. que lo hagan personas del mismo sexo no moderniza la institución, que sigue siendo la misma, con los mismos valores rancios, caducos y llena de toxicidad, de amor posesivo, de exclusividad (te quiero para mí y sólo para mí), etc. el movimiento LGTBI cayó en la trampa al hacer bandera del matrimonio. que está bien conquistar el derecho, pero de ahí a utilizarlo como bandera del colectivo fue un enorme error. pues sólo sirve para que todavía más población refuerce la institución que más favorece la toxicidad y la violencia en las relaciones personales
SeñorPresunciones
Dejando claro que quieren legislar para los demás, no para ellos, como buenos sátrapas ultraderechuzos.
Milmariposas
El titular es un poco torticero. En realidad no existe el matrimonio homosexual en Italia. Lo que existe es una unión civil que fue aprobada a nivel nacional en 2016, pero no se le considera matrimonio y por lo tanto no tiene los efectos y las connotaciones legales tal y como lo conocemos en España.
eltxoa
pues claro. para valor tradicional el casarse. hoy no te tienes que casar, si lo hacen algo tradicionalistas son
Tiranoc
Les une el asco que se tienen por su condición sexual.
