Dos alcaldes de la ultraderecha italiana se casan, pero seguirán defendiendo los valores tradicionales

Dos alcaldes de Italia que militan en sendos partidos de ultraderecha han anunciado que se casarán este junio amparándose en la ley de uniones homosexuales, aunque sigan creyendo en los valores tradicionales, lo que ha suscitado cierta sorpresa.
No al aborto; ya llevaré a mi hija a otro sitio.
No a los impuestos; ya arramplaré con todo lo que pueda para mis negocios.
No a la sanidad pública; ya me cuelan los amigos.
No a un estado laico; pero me voy de putas todos los viernes.
No a la libertad de expresión; si mandan los míos para qué.
Yo no veo ninguna contradicción a su estado contradictorio natural.
Soy feminista porque soy socialista
Por hipocresía, poltronismo y un pellizquito de estupidez.
Uno de los futuros maridos, Basso, ha asegurado en declaraciones a los medios que su unión, tras cinco años de noviazgo, "representa la superación de barreras y una señal de madurez política y personal".
"Somos dos católicos practicantes y, tanto por credo religioso como por convicción política, nos decantamos fuertemente por respetar la familia tradicional y sus valores. Aunque luego la vida toma vías distintas y nosotros hemos decidido recorrerlas con honestidad"
"La probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de dicha persona"
www.filmaffinity.com/es/film571100.html