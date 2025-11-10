Doctor Cugat: "No se puede retirar a la gente a los 65 años. Al cabo de cuatro años, el 50% está muerta, se pierde la actividad cerebral" [CAT]

No se puede retirar a la gente a los 65 años, a los cuatro años, el 50% de gente está muerta, se pierde la actividad cerebral. Según el experto, reconocido internacionalmente, la gente tampoco debería hacer vacaciones: "Son malas. Los fines de semana son suficientes, porque al cabo del año equivale a tres meses y medio de vacaciones".