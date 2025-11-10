edición general
6 meneos
83 clics
Doctor Cugat: "No se puede retirar a la gente a los 65 años. Al cabo de cuatro años, el 50% está muerta, se pierde la actividad cerebral" [CAT]

Doctor Cugat: "No se puede retirar a la gente a los 65 años. Al cabo de cuatro años, el 50% está muerta, se pierde la actividad cerebral" [CAT]

No se puede retirar a la gente a los 65 años, a los cuatro años, el 50% de gente está muerta, se pierde la actividad cerebral. Según el experto, reconocido internacionalmente, la gente tampoco debería hacer vacaciones: "Son malas. Los fines de semana son suficientes, porque al cabo del año equivale a tres meses y medio de vacaciones".

| etiquetas: cugat , vacaciones , actividad cerebral
5 1 6 K 41 actualidad
26 comentarios
5 1 6 K 41 actualidad
Comentarios destacados:        
#1 Mesopotámico
QUE MATEN A ESTE HIJPOUTA
26 K 204
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 que bestia eres. Se puede aprovechar su talento natural para estudiar la resistencia en humanos a las descargas eléctricas en los huevos. :-D
8 K 85
g3_g3 #14 g3_g3 *
#1 El comentario más votado es el de un cobarde que pide que otros hagan lo que el no tiene huevos de hacer.

¿Que clase de gentuza pulula por meneame? :palm:
12 K -67
#15 Mesopotámico
#14 QUE TE PIRES
5 K 29
#25 Setis
#14 Tú, para empezar.
1 K -3
#3 rbrn
Tengo muchísimas inquietudes, así que tranquilo que sin actividad cerebral no me voy a quedar.
10 K 115
#8 Mengüi
#3 Efectivamente. Dejar de ir obligatoriamente al trabajo no quiere decir que te quedes vegetando en el sofá.
Se me ocurren bastantes cosas que hacer sin que nadie me obligue a ello.
3 K 42
oceanon3d #24 oceanon3d *
#3 Seguramente el fuera de su profesión no tenga nada que le motive; su trabajo es el eje de su vida ... yo, como tu tengo mi mente llena, con muchas aficiones y muchos mas proyectos para los que no tengo tiempo.

Que le den por cul* al tipo prestigioso este... tanto estudio para decir mierdas.
0 K 9
javibaz #2 javibaz
Peor es morir trabajando.
7 K 93
Destrozo #5 Destrozo
Qué se ponga el a cavar zanjas ya verás que rápido se le quita la tontería
6 K 61
#17 Tecar
Nuevamente la segunda ley de la estupidez de Cipolla se manifiesta en todo su esplendor.
Porque uno puede dedicarse al pladur o ser especialista en traumatología y artroscopia que tiene las mismas probabilidades de ser un completo estúpido.
4 K 55
Sawyer76 #18 Sawyer76
Pensar que solo se puede estimular la actividad cerebral desarrollando un puesto de trabajo es de ser muy corto y muy ignorante. ¿Y este tío es doctor?
3 K 34
traviesvs_maximvs #22 traviesvs_maximvs
#18 mira que hay aficiones y a este anormal solo se le ocurre la de trabajar. Se me agolpan los improperios.
2 K 23
mmlv #20 mmlv
¿Se pierde la actividad cerebral?

¡Como si para tener actividad cerebral solo hubiera la opción de trabajar!

Además la mayoría de trabajos son repetitivos y monótonos, muchas personas es al jubilarse cuando pueden dedicar tiempo a idiomas, cursos, lectura y un montón de actividades que estimulan mucho más el cerebro que un trabajo rutinario
1 K 26
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Mira que hay malas personas eh?
2 K 25
Milmariposas #23 Milmariposas
Pues yo me alegro de haberme jubilado a los 60 (el universo de la enseñanza en secundaria es durísimo) con 37,5 años cotizados.

Sí, ya tenía muchas ganas teniendo en cuenta que los dos años covid me desgastaron física y emocionalmente, y si a eso le sumamos el deterioro colateral de los chavales y los ambientes enrarecidos en los institutos, pues es un combo para mandar todo a tomar polculo.

En mi caso, y habiéndome mudado a Italia, no me quedo de brazos cruzados: el año pasado aprobé el B1…   » ver todo el comentario
1 K 24
hazardum #12 hazardum
Otro adicto al trabajo que cree que el resto de la población debe ser como el.

Es muy fácil, quien se quiera jubilar a la edad correspondiente que lo haga, el que quiera seguir trabajando y pueda, pues que lo haga también, ahora decir que las vacaciones son malas o la jubilación también, pues que quieres que te diga, no te las cojas tu, basicamente, el resto queremos hacer otras cosas aparte de trabajar.
2 K 21
JackNorte #7 JackNorte
Mejor jubilarlos a los 60 y enseñarles esos 5 años como adaptarse a estar con otra actividad despues de trabajar 40 años haciendo lo mismo.
1 K 19
Furiano.46 #6 Furiano.46
Seguramente luego se va de vacaciones 3 meses al año. Este es como los curas, dice una cosa y abusan de un niño.... Espera, esto no era así :shit:
1 K 17
#16 Hynkel
El que es pobre de espíritu lo es de currante o de jubilado. El que tiene inquietudes ya se encargará de mantener su "celebro" activo mientras que las fuerzas aguanten.

El del "hartículo": tonto diciendo tonterías. No merece mi atención.
1 K 15
#21 omega7767
Los datos si que dicen que la salud se deteriora mucho al jubilarse y es por la falta del estímulo que provoca el no sustituir el trabajo con otra actividad estimulante.

Pero la solución no necesariamente es seguir trabajando. Simplemente hay que buscar otras motivaciones que nos mantengan felices. Quizás el estado podría ayudar aqui ofreciendo cositas

Una cosa que llama la atencion de los comentarios aqui es que sugieren hacer actividades como el Lego que son actividades muy válidas, pero son solitarias. Uno de los factores clave en una longevidad sana es tener una red social cercana, familia, amigos, conocidos con los que interactuar constantemente.
0 K 11
MacMagic #11 MacMagic
Ojala poder tener una coleccion de Legos, aprender otra carrera por gusto, hacer actividades, tener tiempo para lectura ...
0 K 10
#13 SpeakerBR
#11 Hay un "servicio de alquiler de Legos", a partir de 10€/m te van mandando legos. Si te interesa busca el texto entrecomillado.

Yo prefiero TENTE.
0 K 6
#26 pirat
Eso es por exponerse a atresmierdaseca
0 K 9
#10 Ginto
Yo como propietario de una pequeñísima empresa digo: PRESIDENTE, PRESIDENTE.xD xD xD
0 K 6
powernergia #19 powernergia *
La tontería que has puesto también será muy votada.

Edit: Esto era para el tal g3_g3 en #_14 otro ignorante del ignore.

Negativo por perdida de tiempo, y por insultar.
1 K 0

menéame