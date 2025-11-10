Doctor Cugat: "No se puede retirar a la gente a los 65 años. Al cabo de cuatro años, el 50% está muerta, se pierde la actividad cerebral" [CAT]

No se puede retirar a la gente a los 65 años, a los cuatro años, el 50% de gente está muerta, se pierde la actividad cerebral. Según el experto, reconocido internacionalmente, la gente tampoco debería hacer vacaciones: "Son malas. Los fines de semana son suficientes, porque al cabo del año equivale a tres meses y medio de vacaciones".
¿Que clase de gentuza pulula por meneame?
Se me ocurren bastantes cosas que hacer sin que nadie me obligue a ello.
Que le den por cul* al tipo prestigioso este... tanto estudio para decir mierdas.
Porque uno puede dedicarse al pladur o ser especialista en traumatología y artroscopia que tiene las mismas probabilidades de ser un completo estúpido.
¡Como si para tener actividad cerebral solo hubiera la opción de trabajar!
Además la mayoría de trabajos son repetitivos y monótonos, muchas personas es al jubilarse cuando pueden dedicar tiempo a idiomas, cursos, lectura y un montón de actividades que estimulan mucho más el cerebro que un trabajo rutinario
Sí, ya tenía muchas ganas teniendo en cuenta que los dos años covid me desgastaron física y emocionalmente, y si a eso le sumamos el deterioro colateral de los chavales y los ambientes enrarecidos en los institutos, pues es un combo para mandar todo a tomar polculo.
En mi caso, y habiéndome mudado a Italia, no me quedo de brazos cruzados: el año pasado aprobé el B1… » ver todo el comentario
Es muy fácil, quien se quiera jubilar a la edad correspondiente que lo haga, el que quiera seguir trabajando y pueda, pues que lo haga también, ahora decir que las vacaciones son malas o la jubilación también, pues que quieres que te diga, no te las cojas tu, basicamente, el resto queremos hacer otras cosas aparte de trabajar.
El del "hartículo": tonto diciendo tonterías. No merece mi atención.
Pero la solución no necesariamente es seguir trabajando. Simplemente hay que buscar otras motivaciones que nos mantengan felices. Quizás el estado podría ayudar aqui ofreciendo cositas
Una cosa que llama la atencion de los comentarios aqui es que sugieren hacer actividades como el Lego que son actividades muy válidas, pero son solitarias. Uno de los factores clave en una longevidad sana es tener una red social cercana, familia, amigos, conocidos con los que interactuar constantemente.
Yo prefiero TENTE.
