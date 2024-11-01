edición general
¿Por qué los disquetes solían tener exactamente 1,44 MB de capacidad de almacenamiento?

Más allá del espacio que ofrecía para guardar datos, el disquete se convirtió en un símbolo de la transición a la era digital. Sin embargo, su almacenamiento real no era el que prometía: había truco.

johel #1 johel *
Spoiler, siguen con el mismo "truco" en la mayoria de sistemas de almacenamiento.
court #3 court *
#1 En realidad no, ahora mismo no se usa ningún truco y lo que afirma el artículo tampoco es cierto.

Lo que ocurrió es que en informática al principio se usaban potencias de dos para cada orden de magnitud: 1 "kilobyte" = 1024 bytes, 1 "megabyte" = 1024 "kilobytes", lo cual fue una metedura de pata, porque los prefijos kilo, mega, giga, tera... tienen un significado muy claro en el sistema internacional de 103, 106, 109... etc…   » ver todo el comentario
Robus #4 Robus
#3 pues para mi un kilobyte siempre serán 210 bytes, porque es como funcionan los bytes, en binario, no en base 10.

Que no sigan el kilo, mega, giga… como el sistema metrico internacional no me preocupa, porque el smi está en base 10, mientras que el informático en base 2.
court #5 court
#4 Bueno, para ti como si son 7341, para el resto de la humanidad en cualquier entorno serio, ciéntifico, industrial o profesional desde hace más de 25 años un kilobyte son 1000 bytes, y un kibibyte son 210 bytes. Es una norma ISO estandarizada.
#2 Jarod_mc
MFM .
