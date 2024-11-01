¿Por qué los disquetes solían tener exactamente 1,44 MB de capacidad de almacenamiento?

Más allá del espacio que ofrecía para guardar datos, el disquete se convirtió en un símbolo de la transición a la era digital. Sin embargo, su almacenamiento real no era el que prometía: había truco.
| etiquetas: disquetes , capacidad , almacenamiento , tecnologia
Lo que ocurrió es que en informática al principio se usaban potencias de dos para cada orden de magnitud: 1 "kilobyte" = 1024 bytes, 1 "megabyte" = 1024 "kilobytes", lo cual fue una metedura de pata, porque los prefijos kilo, mega, giga, tera... tienen un significado muy claro en el sistema internacional de 103, 106, 109... etc… » ver todo el comentario
Que no sigan el kilo, mega, giga… como el sistema metrico internacional no me preocupa, porque el smi está en base 10, mientras que el informático en base 2.