Descubierto en 1908 en el «Palacio antiguo» (1900-1700 a.C.) de la ciudad minoica de Festo, en Creta. El disco de Festo es un disco de arcilla cocida, probablemente de origen minoico, que mide unos 16 cm de diámetro y tiene impresos en ambos lados 242 símbolos dispuestos en forma de espiral. Hasta ahora, este hallazgo arqueológico único sigue siendo un enigma sin descifrar. Sin ninguna prueba concreta, hay varias teorías sobre el significado del texto del disco