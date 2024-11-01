edición general
Diagnósticos inventados: la lista negra de trastornos mentales que nunca existieron

El filósofo y novelista hispano-estadounidense George Santayana (1863-1952) utilizó la memoria histórica como motor para el progreso humano con esta famosa afirmación: “Aquellas personas que no pueden recordar el pasado están condenadas a repetirlo”. Bajo esta perspectiva conviene considerar las etiquetas que se desarrollan a continuación, creadas como formas de control y manipulación para legitimar el poder al amparo de una psiquiatría sesgada. Drapetomanía, dromomanía, locura moral, histeria, síndrome post-aborto, homosexualidad, ...

ombresaco
habrá que ver cosas que hacemos ahora y que dentro de unos años se verán como barbaridades
ombresaco
#2 ...y cuántas cosas que en el pasado se dieron por normales y ahora se considerarían enfermedades
Apotropeo
Siempre me ha gustado la "histeria femenina", que se curaba echando un polvo.
lameth
#1 Eso fue solo en el siglo XX; antes era ablación, castración, las quemaban por brujas.....
strike5000
#1 Hay una escena en "El balneario de Battle Creeck" con esa terapia. No lo encuentro, pero a falta de pan nos conformaremos con "la sonrisa de la bicicleta". (Sí, es exactamente eso que estás pensando ;) )

www.youtube.com/watch?v=SS2k401Ftn0
Tecar
Esto de los trastornos mentales es como la economía.
"Si estos no le gustan, tengo otros"
