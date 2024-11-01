La DGT ya ha puesto en marcha sus radares más soñados: no tienen que señalizarse y disparan 20 multas por minuto

Los conocemos como radares remolque, un dispositivo a medio camino entre los radares fijos y los móviles, aunque con la particularidad de que la DGT no está obligada a señalizar su ubicación. Así que puedes encontrarte con uno sin previo aviso. Y muy probablemente te multe, porque ponen hasta 20 sanciones por minuto y alrededor de 3.500 al día.
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Y troleamos a las petroleras también.
Yo creo que vas a gastar más entrando y saliendo de la gasolinera que si llenas el depósito.
Mira que yo respeto los limites y no me he comido nunca una multa por exceso de velocidad.
Pero eso no quita que estos sean una panda de hijos de puta recaudadores... que la seguridad se la suda y el ejemplo es este envío, no "prevee reducir los accidentes un X %", no no... lo que prima son las 3500 multas al día, claro que si. Ah y luego eso de retorcer las cosas para no tener que notificar que estan puestos... jajajaja
Anda iros a la puta mierda.
Para ponernos el cinturón tuvieron que insistir y multar 30 años, y al final funciona.
Para no beber alcohol llevan otros 30 años multando y se ha reducido bastante.
Podemos pensar que es recaudatorio , pero existen unas reglas y muchos no las cumplen .
Reconozcamos que aquí solo funciona el palo.
Pero es que si te das cuenta, solo miran lo recaudado, se la suda la seguridad.
No he visto, o no tengo info, de que un radar que pille mucha gente, a los 4-6 meses modifiquen la via para que sea más "segura".
Mira al lado de Oviedo, metieron una obra de la ostia de su madre, 3 carriles por dirección.... pues quieres saber las risas? A 100kmH el limite.
Osease... vas por una via de 2 carriles a 120, pasa a una zona de 3 carriles, nueva, con infinita visibilidad a 100, que son creo que unos 3km, para luego pasar otra vez a 120kmh
Es que es de coña, de verdad.
maps.app.goo.gl/SndXxHuCQZvv2erX8
Lo dudo mucho. Si ya antes respetaba los límites, con el precio del gasoleo es que voy como mucho a 110 por autpista. Y me saldrá el garrulo de guardia "Y si hay un límite temporal" Pues como manda el código, voy mirando las señales y haciendoles caso.