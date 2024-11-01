La DGT ya ha puesto en marcha sus radares más soñados: no tienen que señalizarse y disparan 20 multas por minuto

Los conocemos como radares remolque, un dispositivo a medio camino entre los radares fijos y los móviles, aunque con la particularidad de que la DGT no está obligada a señalizar su ubicación. Así que puedes encontrarte con uno sin previo aviso. Y muy probablemente te multe, porque ponen hasta 20 sanciones por minuto y alrededor de 3.500 al día.