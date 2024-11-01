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La DGT ya ha puesto en marcha sus radares más soñados: no tienen que señalizarse y disparan 20 multas por minuto

La DGT ya ha puesto en marcha sus radares más soñados: no tienen que señalizarse y disparan 20 multas por minuto

Los conocemos como radares remolque, un dispositivo a medio camino entre los radares fijos y los móviles, aunque con la particularidad de que la DGT no está obligada a señalizar su ubicación. Así que puedes encontrarte con uno sin previo aviso. Y muy probablemente te multe, porque ponen hasta 20 sanciones por minuto y alrededor de 3.500 al día.

| etiquetas: radares , dgt , multas
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
Vamos a trolearlos respetando los límites de velocidad. Que se jodan.
4 K 50
#3 yukatan
#1 se montarian unos atascos buenos xD
0 K 10
#13 Tronchador.
#3 Al contrario. Veo que no entiendes como se producen los atascos.
0 K 7
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

Y troleamos a las petroleras también. xD
1 K 20
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
#7 Si, echando veinte euros.
1 K 13
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#8

Yo creo que vas a gastar más entrando y saliendo de la gasolinera que si llenas el depósito.
0 K 17
KoLoRo #2 KoLoRo *
"Todo por tu seguridad", obviamente.

Mira que yo respeto los limites y no me he comido nunca una multa por exceso de velocidad.

Pero eso no quita que estos sean una panda de hijos de puta recaudadores... que la seguridad se la suda y el ejemplo es este envío, no "prevee reducir los accidentes un X %", no no... lo que prima son las 3500 multas al día, claro que si. Ah y luego eso de retorcer las cosas para no tener que notificar que estan puestos... jajajaja

Anda iros a la puta mierda.
3 K 33
imagosg #9 imagosg
#2 Respetando los límites se reducen las víctimas. No se la suda a nadie.
Para ponernos el cinturón tuvieron que insistir y multar 30 años, y al final funciona.
Para no beber alcohol llevan otros 30 años multando y se ha reducido bastante.
Podemos pensar que es recaudatorio , pero existen unas reglas y muchos no las cumplen .

Reconozcamos que aquí solo funciona el palo.
2 K 27
KoLoRo #12 KoLoRo *
#9 Que no estoy diciendo que no se deban respetar los limites de velocidad.

Pero es que si te das cuenta, solo miran lo recaudado, se la suda la seguridad.

No he visto, o no tengo info, de que un radar que pille mucha gente, a los 4-6 meses modifiquen la via para que sea más "segura".

Mira al lado de Oviedo, metieron una obra de la ostia de su madre, 3 carriles por dirección.... pues quieres saber las risas? A 100kmH el limite.

Osease... vas por una via de 2 carriles a 120, pasa a una zona de 3 carriles, nueva, con infinita visibilidad a 100, que son creo que unos 3km, para luego pasar otra vez a 120kmh xD xD xD

Es que es de coña, de verdad.

maps.app.goo.gl/SndXxHuCQZvv2erX8
0 K 7
#5 Zamarro
En 20 años solo tengo una multa de aparcamiento, Creo firmemente que respetar las normas de circulacion y sobre todo los limites de velocidad, evitan tener que cabrearte cuando te ponen una multa por saltarte esas normas.
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#11 chochis
#5 ahora te van a bajar a 100 las autovias.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
Y muy probablemente te multe,

Lo dudo mucho. Si ya antes respetaba los límites, con el precio del gasoleo es que voy como mucho a 110 por autpista. Y me saldrá el garrulo de guardia "Y si hay un límite temporal" Pues como manda el código, voy mirando las señales y haciendoles caso.
0 K 17
Connect #14 Connect
¿Y no es mejor advertir y así evitar accidentes? O va antes la recaudación que la protección? ?(
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#4 Meloncio
A ver... Eso de la foto es el equivalente a un vehículo parado en el arcen. Así que señalizado tiene que estar por narices. Mínimo con la dichosa V16, y entonces saldría en los navegadores.
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menéame