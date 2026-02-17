·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9028
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9824
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6235
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5660
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5423
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
566
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
402
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
401
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
341
Medio centenar de personas reciben notificaciones de sanciones de más de 35.000 euros por la huelga de la dana
296
La escuela taurina de La Algaba no consigue ningún alumno en 2026: «Se hace un llamamiento para seguir fomentado la tauromaquia»
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
41
clics
La deuda española retrocede al 100,8% del PIB, su nivel más bajo desde antes de la pandemia
El pasivo crece en diciembre a 1,7 billones de euros en términos absolutos, cerca de un 5% más respecto a 2024, según los datos publicados por el Banco de España
|
etiquetas
:
deuda
,
pib
,
españa
20
4
0
K
118
actualidad
32 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
4
0
K
118
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#18
Nastar
Lo que no se cuenta es que grab parte de la perdida de poder adquisitivo se va en impuestos que no han deflactado de acuerdo a la inflaccion real, asi que si eres de los afortunados que te han subido el sueldo, pagaras como si ese sueldo lo hubieras cobrado hace 15 años, y salvo tontos o fanaticos creo que todos estamos de acuerdo que 25k del 2010 no es lo mismo que 25k en el 2026.
Y antes que vengan las turbas a llamarme nazi o facha, no estoy en contra de los impuestos, pero bien aplicados y bien recaudados, y no creo que se este haciendo ni una cosa ni la otra
5
K
58
#23
tronchastiles
*
#18
Es lo que muchos entre tanto aplauso no miran. Si con recaudaciones record en hacienda no somos capaces de controlar nuetra deuda desbocada, tenemos un problema serio de cojones:
www.lavanguardia.com/economia/20260211/11463756/hacienda-recaudado-9-0
2
K
31
#19
jonolulu
#13
Estamos más endeudados pero la capacidad de pago es mucho mayor.
No sé tú, pero yo prefiero que aumente mi deuda 10.000€ si paso a ingresar 2.000€ más al mes
3
K
48
#21
DrEvil
#19
La capacidad de pago de un año en concreto. El PIB sube y baja, pero la deuda no hace más que crecer.
0
K
8
#8
ernovation
No baja la deuda, sino que sube el PIB debido a la inmigración masiva.
4
K
48
#32
Cerberoh
#8
Uy si, masivisima. Hay mil millones más de inmigrantes en España. Ellos son el origen de todos los males y de todos los bienes. Son los inmigrantes de Schrodinger, vienen a no trabajar y a vivir del estado, pero nuestro PIB sube exponencialmente gracias a su trabajo.
0
K
8
#6
jonolulu
#3
La hipoteca no es sobre lo que ganas, sino sobre el valor del bien que hace de garantía
3
K
47
#9
cenutrios_unidos
#6
Yo sigo pensando que la senda de la deuda es una trampa mortal. Pero nada debo ser yo.
0
K
12
#14
jonolulu
#9
Pues se está reduciendo desde la pandemia. Se ha reducido un 20% en 5 años
0
K
16
#30
Barney_77
#14
No, la deuda sigue aumentado, lo que ha bajado el porcentaje de la deuda sobre el PIB. ¿Es una buena noticia? Si, pero no es tan buena como tratan de dar a entender
1
K
30
#15
shinjikari
*
#9
Que va, hay muchos como tu. No eres el único que está equivocado.
#3
Hombre, un poquito de dignidad... Es que precisamente es lo que hacen todos los bancos con todas las hipotecas.
1
K
18
#17
chavi
#6
El estado también ofrece garantías sobre su deuda
0
K
11
#20
jonolulu
#17
Sin duda. Pero una cosa es la garantía y otra la capacidad de pago
0
K
16
#5
ombresaco
#3
Sí. Porque la deuda es acumulada, y lo que gano se computa en un año.
4
K
39
#16
chavi
#3
Claro. Como crees que compra una vivienda el común de los mortales?
3
K
34
#4
DrEvil
Bueno, teniendo en cuenta que ha subido el PIB por la subida de la población... pues tampoco dice mucho sobre si nos han endeudado más o han saldado algo de la deuda en la que nos tenían metidos.
2
K
29
#10
jonolulu
#4
El PIB per cápita también ha subido. En cualquier caso se calcula la ratio sobre el PIB y no el nominal porque indica la capacidad de pago.
3
K
40
#11
angelitoMagno
#4
pues tampoco dice mucho sobre si nos han endeudado más o han saldado algo de la deuda en la que nos tenían metidos.
Lo dice en la entradilla
=> El pasivo crece en diciembre a 1,7 billones de euros en términos absolutos
5
K
64
#13
DrEvil
#11
No lo había visto. Osea, que estamos más endeudados... pues no sé si me parece una gran noticia.
0
K
8
#28
Atusateelpelo
#11
#13
Claro que estamos mas endeudados en terminos absolutos (en cantidad). Se llama inflacion y no solo afecta a los sueldos.
El % de deuda oscila cada año porque para el calculo le afectan datos variables como lo es la cantidad de deuda emitida y el PIB anual.
Si la deuda emitida (para financiar las mismas cosas el costo casi siempre es mayor porque le afecta la inflacion de las cosas a financiar) es del 1% pero el PIB sube un 2% el % sera menor que el año anterior.
Un ejemplo muy claro…
» ver todo el comentario
0
K
17
#7
calde
#3
relee mi comentario, precisamente añadí esa explicación al final. Lo que dices no tiene sentido.
2
K
24
#1
cenutrios_unidos
Que bien ya solo debemos un poquito más de lo que producimos.
1
K
21
#2
calde
*
#1
Irrelevante. Como si las personas de a pie no se hipotecasen por lo que van supuestamente a cobrar en media vida laboral.
Y un estado no se sé muere como una persona, va a seguir produciendo pib por siglos, por eso la deuda nunca se paga, simplemente el valor adeudado tiende a 0. Los estados sólo pagan los intereses, el caso es tener eso controlado.
2
K
27
#3
cenutrios_unidos
#2
¿A ti te deja un banco hipotecarte por encima de un 100% de lo que ganas? Eres un suertudo.
2
K
12
#12
Nastar
#3
hombre, salvo que ganes 200k al año ya me diras tu si no como coges una hipoteca
1
K
17
#22
ddomingo
#3
En realidad si. Tú puedes pedir una hipoteca de 300k ganando 30k al año.
1
K
18
#25
MoñecoTeDrapo
#3
Por supuesto. Es más, probablemente no hace falta hipotecarse, te darían un crédito personal.
Peeeeero, el PIB no es lo que gana un Estado, sino lo que se produce dentro.
0
K
10
#27
Edheo
#3
El PIB, es de un año...
Tú conoces algún banco, que te hipoteque, a 30 años por el importe que cobras sólo en 1 año?
De normal, una hipoteca, es el importe de varias décadas de tus ingresos... y te admiten la hipoteca.
O me estás diciendo que cuando te hipotecas por 200.000 euros.. tú cobras más de 200.000 euros al año?
0
K
7
#31
fofito
#3
A el y a todos
0
K
10
#26
Edheo
#1
Lo que dice
#2
Debemos el PIB (de un año), piensa que cuando te hipotecas, lo que debes es tu pib particular, de varias décadas.
2
K
26
#24
YSiguesLeyendo
no dependemos de impuestos sino de financieros extranjeros y privados de la deuda. si dejamos de pagarle a estos financieros y si estos financieros dejan de comprarnos la deuda, a tomar por culo Españita y los mucho españoles. abrid los ojos: se llama "deudocracia". todo lo demás es de cartón-piedra, falso
0
K
13
#29
hdptest001
Pienso que esta es la parte buena de tener los presupuestos generales del estado prorrogados desde 2023. El déficit está contenido porque no se actualiza el gasto público, pagamos más impuestos al no deflactarse para tener en cuenta las subidas salariales, y el incremento de población inmigrante está haciendo crecer el PIB. Por lo que en consecuencia, aunque la deuda aumente, su ratio con respecto al PIB baja.
Como tantas otras cifras macro, son buenas para el estado pero no lo son necesariamente para los ciudadanos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
32
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y antes que vengan las turbas a llamarme nazi o facha, no estoy en contra de los impuestos, pero bien aplicados y bien recaudados, y no creo que se este haciendo ni una cosa ni la otra
www.lavanguardia.com/economia/20260211/11463756/hacienda-recaudado-9-0
No sé tú, pero yo prefiero que aumente mi deuda 10.000€ si paso a ingresar 2.000€ más al mes
#3 Hombre, un poquito de dignidad... Es que precisamente es lo que hacen todos los bancos con todas las hipotecas.
Lo dice en la entradilla
=> El pasivo crece en diciembre a 1,7 billones de euros en términos absolutos
El % de deuda oscila cada año porque para el calculo le afectan datos variables como lo es la cantidad de deuda emitida y el PIB anual.
Si la deuda emitida (para financiar las mismas cosas el costo casi siempre es mayor porque le afecta la inflacion de las cosas a financiar) es del 1% pero el PIB sube un 2% el % sera menor que el año anterior.
Un ejemplo muy claro… » ver todo el comentario
Y un estado no se sé muere como una persona, va a seguir produciendo pib por siglos, por eso la deuda nunca se paga, simplemente el valor adeudado tiende a 0. Los estados sólo pagan los intereses, el caso es tener eso controlado.
Peeeeero, el PIB no es lo que gana un Estado, sino lo que se produce dentro.
Tú conoces algún banco, que te hipoteque, a 30 años por el importe que cobras sólo en 1 año?
De normal, una hipoteca, es el importe de varias décadas de tus ingresos... y te admiten la hipoteca.
O me estás diciendo que cuando te hipotecas por 200.000 euros.. tú cobras más de 200.000 euros al año?
Debemos el PIB (de un año), piensa que cuando te hipotecas, lo que debes es tu pib particular, de varias décadas.
Como tantas otras cifras macro, son buenas para el estado pero no lo son necesariamente para los ciudadanos.