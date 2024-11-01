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Detenidos en India seis ucranianos y un estadounidense acusados de conspirar para perpetrar actividades terroristas

Detenidos en India seis ucranianos y un estadounidense acusados de conspirar para perpetrar actividades terroristas

Las fuerzas de seguridad de India han informado este martes de que han detenido a seis ciudadanos ucranianos y un estadounidense, todos ellos acusados de conspirar para incurrir en actividades terroristas en suelo indio. Los acusados entraron en India con visados válidos, pero que se desplazaron hacia el estado de Mizorán sin la autorización necesaria por ser un área restringida. Desde allí, cruzaron a Birmania, donde se reunieron con grupos étnicos supuestamente hostiles con India para acordar con ellos la entrega de drones europeos.

| etiquetas: ucrania , eeuu , india , conspiración , terrorismo
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7 comentarios
16 2 0 K 195 actualidad
#6 bibubibu
Los usanos en todas las mierdas que te puedas imaginar, llevan en el ADN el joder al resto y asesinarle por el camino.
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javibaz #2 javibaz
Que casualidad.
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#3 pelagito
Pues nada, una buena temporada en un reciento penitenciario 5 estrellas de India. Van a disfrutar del resort.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Que les lleven comida callejera de esos puestos que se han hecho famosos en TikTok. :roll:
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pitercio #7 pitercio
Me recuerda al chiste del espía americano afrodescendiente que pillaron en Moscú en plena guerra fría, no consiguieron pasar desapercibidos.
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#1 manuelnw
Haciendo amigos
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crassoverride #5 crassoverride
¿Drones europeos? o Drones con la "matricula" Iraní..... mmm
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menéame