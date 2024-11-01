Detenidos en India seis ucranianos y un estadounidense acusados de conspirar para perpetrar actividades terroristas

Las fuerzas de seguridad de India han informado este martes de que han detenido a seis ciudadanos ucranianos y un estadounidense, todos ellos acusados de conspirar para incurrir en actividades terroristas en suelo indio. Los acusados entraron en India con visados válidos, pero que se desplazaron hacia el estado de Mizorán sin la autorización necesaria por ser un área restringida. Desde allí, cruzaron a Birmania, donde se reunieron con grupos étnicos supuestamente hostiles con India para acordar con ellos la entrega de drones europeos.