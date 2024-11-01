edición general
Detenido un hombre en EE.UU. por profanar más de 100 tumbas para llevarse a su casa los cadáveres: "algunos estaban colgados"

Gerlach fue arrestado el pasado martes mientras caminaba de regreso a su coche con una palanca y una bolsa que contenía los restos momificados de dos niños pequeños, tres cráneos y otros huesos. Gerlach fue acusado de 300 cargos de robo, recepción de propiedad robada y abuso de un cadáver. También fue acusado de docenas de cargos más de profanación de un monumento público, profanación de un objeto venerado y profanación de un lugar de enterramiento histórico.

