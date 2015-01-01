Descubren un agujero negro tan colosal que se acerca al límite teórico de lo posible en el universo [Eng]

Desvelado un agujero negro de 36.000 millones de masas solares en la galaxia de la Herradura cósmica. Astrónomos han descubierto el agujero negro potencialmente más masivo jamás detectado, cerca del límite teórico de lo posible en el universo y 10.000 veces más pesado que el de la Vía Láctea. Existe en una de las galaxias más masivas jamás observadas -la Herradura Cósmica-, cuya magnitud distorsiona el espacio-tiempo y deforma la luz que pasa de una galaxia de fondo, [...] — Sigue en #1
El tamaño de este agujero negro ultramasivo es tal que equivale a 36.000 millones de masas solares, según un nuevo artículo publicado este jueves en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Se cree que cada galaxia del universo tiene un agujero negro supermasivo en su centro y que las galaxias más grandes albergan agujeros negros aún más grandes, conocidos como agujeros negros ultramasivos. "Este es uno de los 10 agujeros negros más masivos jamás descubiertos, y posiblemente el más masivo", ha afirmado en un comunicado el investigador y profesor Thomas Collett, de la Universidad de Portsmouth.
