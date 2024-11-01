Denuncian al Servicio Andaluz de Salud por la muerte de cáncer de mama de un hombre de Garrucha al que "no se le hizo seguimiento médico"

El abogado penalista José Antonio Sires, del bufete 'Sires Abogados', presentará este miércoles a las 12:30 horas, en los juzgados de Instrucción de El Prado de Sevilla, una denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por presuntos delitos que derivaron en la muerte de un hombre de 86 años natural de Garrucha, víctima de un cáncer de mama del que "no fue tratado con la diligencia debida por la sanidad pública andaluza, que llegó a perder pruebas clave para el seguimiento de la enfermedad", según de la denuncia.