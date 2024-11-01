Denuncian al Servicio Andaluz de Salud por la muerte de cáncer de mama de un hombre de Garrucha al que "no se le hizo seguimiento médico"

El abogado penalista José Antonio Sires, del bufete 'Sires Abogados', presentará este miércoles a las 12:30 horas, en los juzgados de Instrucción de El Prado de Sevilla, una denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por presuntos delitos que derivaron en la muerte de un hombre de 86 años natural de Garrucha, víctima de un cáncer de mama del que "no fue tratado con la diligencia debida por la sanidad pública andaluza, que llegó a perder pruebas clave para el seguimiento de la enfermedad", según de la denuncia.
| etiquetas: denuncia , salud , andalucía , cáncer , mama , muerte
Sabia q los culturistas se hacian mamografias (o un caso de un tio, conozco, q ademas lo es y lo achacaba yo a eso) pero pensaba q era por lo q se tomara o asi....
Pero razon tenia.
Por lo tanto podemos desarrollarlo.
En cualquier país serio los sindicatos propondría huelga general por estos asuntos, en Andalucía por los del hermano del presidente.
Pero como la felacion sindicatos gobiernos entrantes salientes continúa... Pues así nos va.
Lamiendo la bolas al poder mientras la sanidad se devaluar llegando a muertes y el poder nos enbauca con guerras de sexos, Franco, y los putos independentismos
Q cojones de guerras de sexos?
Eso te quita a ti un minuto de vida al dia?????
El independentismo te quita un segundo de tu vida???? Q cojones te influye a ti el indeoendentismo?????? Eres independentista????
Que haces con las 24h q te quedan al dia despues de preocuparte de la lucha de sexos y el independentismo? Jugar al Mario Party y despotricar en meneame?
Franco si. Pq hay un partido politico q amenaza… » ver todo el comentario