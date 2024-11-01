edición general
40 meneos
37 clics
Denuncian al Servicio Andaluz de Salud por la muerte de cáncer de mama de un hombre de Garrucha al que "no se le hizo seguimiento médico"

Denuncian al Servicio Andaluz de Salud por la muerte de cáncer de mama de un hombre de Garrucha al que "no se le hizo seguimiento médico"

El abogado penalista José Antonio Sires, del bufete 'Sires Abogados', presentará este miércoles a las 12:30 horas, en los juzgados de Instrucción de El Prado de Sevilla, una denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por presuntos delitos que derivaron en la muerte de un hombre de 86 años natural de Garrucha, víctima de un cáncer de mama del que "no fue tratado con la diligencia debida por la sanidad pública andaluza, que llegó a perder pruebas clave para el seguimiento de la enfermedad", según de la denuncia.

| etiquetas: denuncia , salud , andalucía , cáncer , mama , muerte
34 6 1 K 301 actualidad
17 comentarios
34 6 1 K 301 actualidad
Comentarios destacados:      
#6 Jarod_mc
Qué pena morir y no llevarse por delante a los responsables
4 K 52
#1 doppel
Los casos marginales no incluyen a los hombres...
1 K 30
Torrezzno #14 Torrezzno
Muy bien hecho, deberían rodar cabezas por esto.
0 K 20
mariKarmo #17 mariKarmo *
#16 Los hombres también tenemos labios vaginales. Nuestro escroto son los labios vaginales plegados y sellados. Y bueno, las mujeres tienen prepucio también. Es su clítoris sin desarrollar.
0 K 16
ostiayajoder #3 ostiayajoder
No sabia q los hombres podiamos tener cancer de mama.....

Sabia q los culturistas se hacian mamografias (o un caso de un tio, conozco, q ademas lo es y lo achacaba yo a eso) pero pensaba q era por lo q se tomara o asi....
1 K 15
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #7 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#3 Es algo bastante desconocido, pero creo que alrededor del 1% de todos los casos registrados son en hombres, puede que sean mas pero es algo que no se suele tratar.
2 K 21
#8 Cuchifrito
#3 Hay muchos hombres, que tienen ginecomastia, un desarrollo anómalo de tejido mamario, pero supongo que incluso de no ser así siempre hay una pequeña cantidad de este tejido
1 K 18
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#3 una vez me dijeron, allá donde tienes una célula en tu cuerpo, puedes tener un cáncer
3 K 45
ostiayajoder #13 ostiayajoder
#10 Espero q le mandaras a la putisima mierda.

Pero razon tenia.
0 K 8
mariKarmo #12 mariKarmo
#3 tenemos mamas pero no desarrolladas (de ahí que tengamos pezones).

Por lo tanto podemos desarrollarlo.
2 K 35
manzitor #16 manzitor
#12 Y lo que no sé, es por qué los hombres tienen tetas y pezones, supongo que será una cosa evolutiva. Me lo preguntó mi hija de pequeña y no supe responder.
0 K 11
kastanedowski #4 kastanedowski
Esto deberia ir a portada directamente
0 K 10
#2 Katos
Yo creo que votando bipartidismo esto se soluciona.

En cualquier país serio los sindicatos propondría huelga general por estos asuntos, en Andalucía por los del hermano del presidente.

Pero como la felacion sindicatos gobiernos entrantes salientes continúa... Pues así nos va.

Lamiendo la bolas al poder mientras la sanidad se devaluar llegando a muertes y el poder nos enbauca con guerras de sexos, Franco, y los putos independentismos
5 K 7
ostiayajoder #9 ostiayajoder *
#2 No tengo pruebas ni tampoco dudas de q no has hecho una huelga en tu vida.

Q cojones de guerras de sexos?

Eso te quita a ti un minuto de vida al dia?????

El independentismo te quita un segundo de tu vida???? Q cojones te influye a ti el indeoendentismo?????? Eres independentista????

Que haces con las 24h q te quedan al dia despues de preocuparte de la lucha de sexos y el independentismo? Jugar al Mario Party y despotricar en meneame?

Franco si. Pq hay un partido politico q amenaza…   » ver todo el comentario
8 K 88
#15 tyrrelco
#9 No le des tan fuerte que la sanidad no está para pagar rehabilitaciones largas.
0 K 10
Alegremensajero #11 Alegremensajero
#2 La cantidad de faltas de ortografía y gramaticales son acojonantes, pero... ¿Nadie te ha enseñado en el colegio que "m" antes de "b" y de "p"? Es que ni "El Micho 1", colega... Con ese nivel de escritura normal el cacao mental que tienes luego.
1 K 23

menéame