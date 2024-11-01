edición general
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"

El aplazamiento del juicio que afecta al entorno de Ayuso hasta después de 2027 aviva las críticas de la oposición

Comentarios destacados:      
cocolisto #1 cocolisto
Es todo tan vergonzoso y mafioso que ya no guardan ni las apariencias.

smilo #5 smilo
#1 es que el que tenga dos ojos y un mínimo de vergüenza se da cuenta de que se juzgue al fiscal general ipso facto y al verdadero delincuente hasta después de las elecciones. Es esperpéntico

sotillo #6 sotillo
#1 Es revanchismo político

Ainhoa_96 #9 Ainhoa_96
#1 Y no te quepa duda que atenuarán las penas por dilaciones indebidas en el proceso judicial :palm:

sleep_timer #2 sleep_timer
"El que pueda hacer que haga"  media

MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
En diferido, y en forma de simulación.

#3 Suleiman
Es lo que tiene no haber hecho una transición correcta.

Lamantua #7 Lamantua
#3 Para la derechuza sarnosa sí fué una transición correta. Demasiado correcta.

XtrMnIO #8 XtrMnIO
Es lo que pasa cuando la justicia está corrupta, y al servicio de los señoritos.

El_empecinado #10 El_empecinado
Si no sois capaces de diferenciar entre la complejidad de un delito fiscal o económico y el robo de una gallina o una revelación de secretos no merecéis ser periodistas. ¡Ah, coño! Qué es elplural.... Pensaba que era un medio de comunicación serio...


