37
meneos
35
clics
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
El aplazamiento del juicio que afecta al entorno de Ayuso hasta después de 2027 aviva las críticas de la oposición
|
etiquetas
:
madrid
,
ayuso
,
pp
,
juicios
,
retrasos
31
6
0
K
215
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cocolisto
Es todo tan vergonzoso y mafioso que ya no guardan ni las apariencias.
6
K
76
#5
smilo
#1
es que el que tenga dos ojos y un mínimo de vergüenza se da cuenta de que se juzgue al fiscal general ipso facto y al verdadero delincuente hasta después de las elecciones. Es esperpéntico
4
K
58
#6
sotillo
#1
Es revanchismo político
1
K
31
#9
Ainhoa_96
#1
Y no te quepa duda que atenuarán las penas por
dilaciones indebidas
en el proceso judicial
1
K
14
#2
sleep_timer
"El que pueda hacer que haga"
5
K
55
#4
MiguelDeUnamano
En diferido, y en forma de simulación.
2
K
34
#3
Suleiman
Es lo que tiene no haber hecho una transición correcta.
2
K
25
#7
Lamantua
#3
Para la derechuza sarnosa sí fué una transición correta. Demasiado correcta.
0
K
9
#8
XtrMnIO
Es lo que pasa cuando la justicia está corrupta, y al servicio de los señoritos.
0
K
11
#10
El_empecinado
Si no sois capaces de diferenciar entre la complejidad de un delito fiscal o económico y el robo de una gallina o una revelación de secretos no merecéis ser periodistas. ¡Ah, coño! Qué es elplural.... Pensaba que era un medio de comunicación serio...
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
