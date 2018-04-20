edición general
93 meneos
293 clics
Deja en muerte cerebral a su pareja y herida muy crítica a la suegra en una brutal agresión en Calella

Deja en muerte cerebral a su pareja y herida muy crítica a la suegra en una brutal agresión en Calella

Los Mossos buscan a un hombre que ha atacado brutalmente a su pareja y a la madre de esta en un apartamento de Calella (Maresme). Los hechos han ocurrido este jueves, 8 de enero, a primera hora de la tarde en unos apartamentos del complejo Toyca, a la entrada del municipio, y han dejado a las dos víctimas en estado crítico. Según las primeras informaciones recogidas por ElCaso.com, sobre las cuatro de la tarde varios vecinos han alertado a la policía porque se oían gritos provenientes de uno de los pisos. Cuando las patrullas han llegado al..

| etiquetas: hombre , deja , muerte , cerebral , pareja , estado , critico , suegra
58 35 0 K 383 VIOLENCIA_G
34 comentarios
58 35 0 K 383 VIOLENCIA_G
Comentarios destacados:          
Aokromes #8 Aokromes
#7 no, no es un "y tu mas" vuelve a leer su mensaje.
9 K 72
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo *
#8 #10 Os remito a #7 para que lo leais entero y despacito.
1 K 20
security_incident #13 security_incident
#12 Que no es un y tú más.
0 K 16
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#13 Espero entonces en el proximo asesinato machista, que por desgracia habra, que tanto tu como el publiqueis un comentario comparandolo con un asesinato realizado por un extranjero.

A seguir bien (que yo esperare sentado a que lo hagais).
0 K 17
security_incident #15 security_incident
#14 Si en el próximo asesinato de esas características alguien viene y dice "Hombre de 24 años de nacionalidad española. No falla en este tipo de barbaridades" o algo similar, tienes mi palabra que traeré esta noticia a palestra para demostrar que sí falla.
10 K 71
#18 Elbrith
#14 Si dicen un "no falla en este tipo de bestialidades" se le pondrá. La parte de que, el tío, insinúa de que solo haría algo así un marroquí no la entiendes?
Por desgracia, hay muchos desgraciados despreciables que hacen bestialidades así de todas las culturas y etnias.
1 K 12
#26 DonaldBlake *
#24 ¿Le hizo algo a la suegra?

Has hecho un "y tú más" xD xD xD xD xD
0 K 8
#16 Toponotomalasuerte *
lo que no falla, y me alegro. Es el hermana yo si te creo de la fascistada cuando son extranjeros. Ahora hay que aprender y tratar igual a todas las víctimas, no solo a las que satisfagan el sesgo racista. Era para #_1
4 K 36
elsnons #6 elsnons *
Quizá me pase pero me temo que la mujer abandonó a su pareja y se hospedó en los apartamentos Toyca de Calella . Quizá él la llamó porque quería hablar y ella solo accedería si estaba su madre presente. El asesino debió pensar voy a matar dos pájaros de un tiro. :roll: :roll: :roll:

Pd. El forense que mire si los golpes venían por la espalda .
5 K 34
#9 nadapasista *
#6 no digo que no, pero en caso de que llevara la idea en la cabeza hubiera llevado un cuchillo de casa por lo menos, no hubiera agarrado una olla.
0 K 7
security_incident #11 security_incident
#6 Si estuviera planeado se habría llegado consigo un arma más letal no? Usó una olla
0 K 16
#30 MADMax2
#11 Se le fue la olla :-x
0 K 10
antesdarle #4 antesdarle
“El hombre ha atacado violentamente a su pareja y a la madre de esta con una olla, golpeándolas de manera reiterada y causándoles lesiones de extrema gravedad.”
0 K 14
Razorworks #22 Razorworks
Ahora me tacháis de lo que queráis, pero me moriré y no seré capaz de entender que ve una mujer, menos aún si no es de la misma nacionalidad, en un mierda seca así. ¿Lo verá varonil? ¿fornido? ¿inteligente? ¿trabajador? ¿formal? porque el hijoputa no transmite ni uno de esos atributos:  media
1 K 13
hazardum #25 hazardum *
#22 Hay personas que les gusta que alguien les dirija y les mande.

Mientras otras personas se piensan muy mucho el entrar a otra persona por miedo, indecisión, pensar que no gusta a la otra persona, etc, probablemente este tipo, que es de carácter violento, pues fue decidido y mandón y esos rasgos probablemente gustaron a esa persona.

Aunque ya va mas alla de este caso particular que a saber las razones, pero en general las personas narcisistas y decididas tienen cierto exito para cierto tipo de personalidades.
2 K 25
Blackat #19 Blackat
Monstruo
0 K 7
#2 oscarcr80
#1 Las primeras indagaciones apuntan a que el agresor, un hombre de 24 años y de nacionalidad marroquí, había llegado al piso poco antes de los hechos.
1 K 22
#3 vertedero_de_rojos
#2 si, eso mismo estaba poniendo…
2 K 7
Artok #34 Artok *
#2 ya llegará alguno a decir que los españoles son peores, tranquilo, aunque ni venga al caso
0 K 9
Aokromes #5 Aokromes
#1 en mi ciudad un español muy español y mucho español apuñalo repetidamente a su ex mujer y ex suegra y prendio fuego al piso, lastima que el hijo puta salio vivo despues de tirarse por la ventana.

www.diariosur.es/nacional/mata-exmujer-suegra-20180421001227-ntvo.html
elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524222160_102471.html
14 K 87
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#5 ¿Un "y tu mas"? ¿Cuando un español y muy español mata a una mujer tambien haces un "y tu mas" trayendo un asesinato de uno que no es español?

Hostias, que pereza dais...
9 K 38
security_incident #10 security_incident *
#7 No es un "y tú más". #1 dice "un hombre de 24 años y de nacionalidad marroquí,

No falla en este tipo de bestialidades"

Y #5 le demuestra que sí falla.
11 K 101
Pulgencio #20 Pulgencio *
#5 A los neandertales de siempre solo les gusta generalizar en base a nacionalidades. Cuando les dices que entonces generalicemos por sexo (ya que la gran mayoría de agresiones las hacen los hombres) se hacen los ofendiditos.

Y si el agresor es español no faltan los comentarios dudando de la mujer :roll:
3 K 22
AbiRN #29 AbiRN
#20 Lo has clavado.
0 K 9
Sitopon #21 Sitopon
#1 no falla? Voy a buscar los datos de los últimos años a ver si es verdad lo que dices. Bueno no, me lo ahorro porque es falso
0 K 9
#23 DonaldBlake
#1 Imagino que te refieres a lo de hombre. Y tienes razón, no falla en este tipo de bestialidades. Dudo que veas a una mujer haciendo esto.
1 K 14
#32 baronluigi
#1 Los fachapobres también sois de zurrarle a la parienta
0 K 10
#17 lamonjamellada *
Para 1, al que le molesta que le saquen los colores:
sabes lo que no falla?
Qué siempre son hombres. Españoles, marroquíes, finlandeses o guatemaltecos.
Si quieres buscar la verdadera variable que siempre está presente es esa.
De nada.
3 K -22
#28 Luiskelele
#17 creo que no vas a querer comparar la tasa de homicidios de esos países con España.

Pero si, centrémonos en el único factor que es igual en todos, aunque las cifras no tengan nada que ver.
0 K 11
ur_quan_master #31 ur_quan_master *
#17 pues tampoco. Hay mujeres que asesinan a sus parejas.
En mi pueblo una mujer envenenó y descuartizó a su pareja. No hay motivo para no asumir la realidad.
0 K 11
Aokromes #33 Aokromes
#31 castro urdiales :troll:
0 K 10

menéame