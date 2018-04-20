Deja en muerte cerebral a su pareja y herida muy crítica a la suegra en una brutal agresión en Calella

Los Mossos buscan a un hombre que ha atacado brutalmente a su pareja y a la madre de esta en un apartamento de Calella (Maresme). Los hechos han ocurrido este jueves, 8 de enero, a primera hora de la tarde en unos apartamentos del complejo Toyca, a la entrada del municipio, y han dejado a las dos víctimas en estado crítico. Según las primeras informaciones recogidas por ElCaso.com, sobre las cuatro de la tarde varios vecinos han alertado a la policía porque se oían gritos provenientes de uno de los pisos. Cuando las patrullas han llegado al..