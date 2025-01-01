edición general
Dark Matter, el innnovador motor eléctrico sueco de 39 kg y 800 caballos

Para su última hypercar híbrida, Koenigsegg ha desarrollado un motor eléctrico que rompe con casi todo lo establecido en la industria: Dark Matter. Este bloque de apenas 39 kg de peso entrega una potencia brutal de 800 caballos (600 kW), desafiando no solo las limitaciones técnicas tradicionales, sino también los conceptos actuales de lo que debe ser un sistema motriz eléctrico en el mundo del alto rendimiento. Con un par motor de 1.250 Nm y un régimen máximo de 8.500 rpm, el Dark Matter es un ejemplo claro de cómo la ingeniería puede exprimir

4 comentarios
#2 Pitchford
Y para eléctricos puros también será un avance importante. Supongo que también se podrán hacer de menor potencia..
perrico #3 perrico
#2 Con 1/5 de peso y 1/5 de potencia me daba por satisfecho.
victorjba #4 victorjba
La batería la llevarán en un remolque aparte xD
#1 Tiranoc
Tanta historia en física acerca de la materia oscura y al final resulta que solo es un motor eléctrico :troll:
