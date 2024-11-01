edición general
14 meneos
81 clics
Los cuatro caminos que se abren ante Estados Unidos (ENG)

Los cuatro caminos que se abren ante Estados Unidos (ENG)

El gobierno federal ya no funciona como un árbitro neutral entre los estados. Ha sido capturado por una coalición que representa a una minoría de estadounidenses, una minoría de la producción económica y una minoría de la población, pero que ejerce el poder mayoritario a través del Senado, el Colegio Electoral y un poder judicial acumulado a lo largo de décadas. Los estados demócratas financian un sistema federal que se ha vuelto en contra de sus residentes.

| etiquetas: cuatro , caminos , usa , gobierno , rehén , minorías
12 2 0 K 257 actualidad
6 comentarios
12 2 0 K 257 actualidad
#2 unocualquierax
"El gobierno federal ... ha sido capturado por una coalición que representa a una minoría de estadounidenses...".
Ya, como en todas las dictaduras y en muchísimas "democracias".
5 K 87
Gry #4 Gry
¿Minoría? Trump rozó el 50% de los votos en las últimas elecciones y los estadounidenses sabían exactamente a quien votaban.
1 K 31
azathothruna #3 azathothruna
Elijo la 3, que se balcanicen
1 K 28
crob #1 crob
Dan por contado la desintegración de la confederación :-S
0 K 13
#5 user31 *
"The fourth is losing. Your vote never matters again. The courts stay captured. The GOP's private army keeps disappearing anyone they want, and it only escalates from here. The same minority rules permanently, and your children grow up in it, and their children after them, and nobody remembers what it was like when elections could change things."


Lleva un tiempo rondando en mi cabeza la idea de que las próximas elecciones en EEUU son la clave de todo. Si Trump sigue en el poder después de las elecciones, todavía nos va a dar tiempo a ver el fin del un imperio en directo. No va a ser bonito, pero hay cosas que no se ven todos los siglos.
0 K 7
#6 Horkid
#5 Y sin Trump también, lo que es dificil de predecir es en cuanto tiempo va a caer. La avaricia de los ricos-riquisimos estadounidenses de querer seguir siendo los más ricos, les impide adaptarse al nuevo orden mundial: relaciones internacionales multilaterales, que se desarrollen todos lo paises y personas, como ha hecho China, que ha sacado a 800 millones de chinos de la pobreza, y colabora en el desarrollo de los paises con los que colabora. Los ricos-riquisimos occidentales son depredadores, y un peligro para la especie humana, creo que hasta prefieren que se destruya todo antes de ser unos más de la población. Gente como Trump: ¿se lo imaginan situándose como un ciudadano más? IMPOSIBLE, antes destruye el planeta.
0 K 17

menéame