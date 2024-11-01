Los cuatro caminos que se abren ante Estados Unidos (ENG)

El gobierno federal ya no funciona como un árbitro neutral entre los estados. Ha sido capturado por una coalición que representa a una minoría de estadounidenses, una minoría de la producción económica y una minoría de la población, pero que ejerce el poder mayoritario a través del Senado, el Colegio Electoral y un poder judicial acumulado a lo largo de décadas. Los estados demócratas financian un sistema federal que se ha vuelto en contra de sus residentes.
Ya, como en todas las dictaduras y en muchísimas "democracias".
Lleva un tiempo rondando en mi cabeza la idea de que las próximas elecciones en EEUU son la clave de todo. Si Trump sigue en el poder después de las elecciones, todavía nos va a dar tiempo a ver el fin del un imperio en directo. No va a ser bonito, pero hay cosas que no se ven todos los siglos.