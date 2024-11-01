Los cuatro caminos que se abren ante Estados Unidos (ENG)

El gobierno federal ya no funciona como un árbitro neutral entre los estados. Ha sido capturado por una coalición que representa a una minoría de estadounidenses, una minoría de la producción económica y una minoría de la población, pero que ejerce el poder mayoritario a través del Senado, el Colegio Electoral y un poder judicial acumulado a lo largo de décadas. Los estados demócratas financian un sistema federal que se ha vuelto en contra de sus residentes.