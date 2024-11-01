¿Cuánto tiempo puede soportar Irán el bloqueo estadounidense a Ormuz? [en]

Estados Unidos se enfrenta a varios desafíos para mantener el bloqueo, incluidos posibles obstáculos legislativos, las reacciones de China a la incautación de su comercio con Irán y las precarias condiciones en los barcos que mantienen el bloqueo. Trump se enfrenta a un desafío legislativo el próximo uno de mayo, cuando venza el plazo de sesenta días en los que puede mantener una ofensiva en el extranjero sin la aprobación del Congreso. Se estima que Irán tiene suficiente petróleo para mantener sus ingresos hasta agosto.