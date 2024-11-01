edición general
«¿Cuándo dije eso?» Trump parece olvidar haber prometido 2.000 dólares a los estadounidenses [ENG]

«¿Cuándo dije eso?» Trump parece olvidar haber prometido 2.000 dólares a los estadounidenses [ENG]  

El presidente Donald Trump pareció olvidarse de su promesa de enviar cheques de 2.000 dólares a los estadounidenses procedentes de los ingresos por aranceles cuando recientemente fue preguntado por periodistas de The New York Times. Los reporteros Katie Rogers y Tyler Pager publicaron la semana pasada una entrevista amplia con el presidente. En el audio difundido en X, se escucha a Rogers preguntar: «Prometió cheques de 2.000 dólares a los estadounidenses con cargo a los ingresos por aranceles. ¿Cuándo…?»

#4 Sí, sí que protestan. Pero luego manda a sus sicarios y balea a los protestones.
Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de 2.000 dólares por los aranceles
#1 Otro premio para los fans de Trump  media
#1 Pero Eurasia ya no está en guerra con Oceanía y por tanto no encontrarás esas declaraciones en la prensa que sale del ministerio de la verdad (la única autorizada).
#2 Nada de senil, se hace el loco ... Y como luego nadie le lleva la contraria o protesta, pues adelante.....
#2 las dos.
Ga...ga...ga...ga...ga...ga
Edit: Gaga....
"pareció olvidarse" xD xD
Este siempre dice lo que le sale de los cojones en cada momento para salir del paso, para marear, para manipular, pero él mismo no toma en serio las gilipolleces que dice
Hasta el moño de Trump y su corte de palmeros. Me voy a comprar un botella de ron añejo para brindar el día que deje de ser presidente.
#7 Trump solo es el rompehielos. Gente como Rubio o Vance son el verdadero peligro
