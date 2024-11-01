«¿Cuándo dije eso?» Trump parece olvidar haber prometido 2.000 dólares a los estadounidenses [ENG]  

El presidente Donald Trump pareció olvidarse de su promesa de enviar cheques de 2.000 dólares a los estadounidenses procedentes de los ingresos por aranceles cuando recientemente fue preguntado por periodistas de The New York Times. Los reporteros Katie Rogers y Tyler Pager publicaron la semana pasada una entrevista amplia con el presidente. En el audio difundido en X, se escucha a Rogers preguntar: «Prometió cheques de 2.000 dólares a los estadounidenses con cargo a los ingresos por aranceles. ¿Cuándo…?»
| etiquetas: aranceles , 2000 , trump
www.meneame.net/story/trump-asegura-estadounidenses-recibiran-bono-2-0
www.meneame.net/story/diga-diga-trump-hay-92-probabilidades-este-inven
Edit: Gaga....
Este siempre dice lo que le sale de los cojones en cada momento para salir del paso, para marear, para manipular, pero él mismo no toma en serio las gilipolleces que dice