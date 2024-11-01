Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de 2.000 dólares por los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de "al menos 2.000 dólares" gracias a los aranceles
No es el único que anda trastornado. En la reciente rueda de prensa en la Casa Blanca, el Dr. Oz afirmó que gracias a la gratuidad de Ozempic y similares, los estadounidenses van a perder 60.000 millones de kilos (135 billion pounds) entre ahora y las midterms. Considerando que EE.UU tiene 340 millones de habitantes, eso quiere decir que cada habitante de EE.UU perderá 176 kilos entre ahora y las elecciones legislativas.