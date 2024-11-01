edición general
9 meneos
28 clics
Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de 2.000 dólares por los aranceles

Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de 2.000 dólares por los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de "al menos 2.000 dólares" gracias a los aranceles

| etiquetas: bono , trump , aranceles
9 0 0 K 107 politica
14 comentarios
9 0 0 K 107 politica
Comentarios destacados:    
thror #4 thror
¿Pero este tio sabe que los aranceles los pagan los estadounidenses?
4 K 53
#5 tromperri
#4 el si lo sabe, como todo manipulador. Los que no tienen ni puta idea de nada son la gran mayoría de sus votantes. Pero ahora empiezan a notar la idiotez en su bolsillo.
2 K 39
themarquesito #8 themarquesito
#4 Este tío anda pregonando por ahí que su administración ha recaudado billones (trillions) de dólares con los aranceles, así que imagínate hasta qué punto anda alejado de la realidad.
No es el único que anda trastornado. En la reciente rueda de prensa en la Casa Blanca, el Dr. Oz afirmó que gracias a la gratuidad de Ozempic y similares, los estadounidenses van a perder 60.000 millones de kilos (135 billion pounds) entre ahora y las midterms. Considerando que EE.UU tiene 340 millones de habitantes, eso quiere decir que cada habitante de EE.UU perderá 176 kilos entre ahora y las elecciones legislativas.
2 K 33
frg #12 frg
#4 Claro que lo sabe, sólo les aplica un ridículo descuento sobre los mismos en forma de "cheque de confianza".
0 K 12
#13 DatosOMientes
#4 ¿Le ha importado algo la verdad en algún momento?
1 K 30
manuelpepito #1 manuelpepito
Comunista, repartiendola riqueza mediante la redistribución de los impuestos
3 K 40
borteixo #10 borteixo
#1 vivimos tiempos extraños
0 K 9
manuelpepito #14 manuelpepito
#10 Que va, lo mismo de siempre. Un listo y un montón de gilipollas.
0 K 10
JackNorte #2 JackNorte
Mira como si fuera pandemia sin duda la forma de gobernar de Trump es como una pandemia global. xD
1 K 31
elGude #9 elGude
No tienen para pagar los bonos para comida, van a dar 2000$. Fijo.
0 K 12
Celebrus #11 Celebrus
Si el supremo deroga los aranceles. ¿Qué ocurrirá con el cheque si ya lo han cobrado? Porque las empresas, no tengo ninguna duda, que reclamaran el reembolso de estos.
1 K 10
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Como zp cuando daba 400 €.
0 K 10
Paladio #6 Paladio
¡Populista!
0 K 10
#3 Mosquitón *
Yo más bien diría que comprando votos... y asumiendo que la gente no se dará cuenta de que los precios son más altos precisamente por los aranceles.
1 K 9

menéame