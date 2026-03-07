La cruzada cristofascista que incendia el mundo y vacía América

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, lleva tatuada la cruz de las cruzadas y la frase "Deus vult". Más de 200 soldados han denunciado ante la MRFF que sus mandos presentan la guerra contra Irán como una batalla bíblica para acelerar el Armagedón. El fenómeno tiene nombre —cristofascismo— y conexiones directas con la extrema derecha europea y con Vox. Mientras tanto, los estadounidenses huyen de su país en cifras récord.