Cristina, limpiadora en España: "En muchas casas me cronometran el tiempo que bebo agua"

Cristina, limpiadora en España: "En muchas casas me cronometran el tiempo que bebo agua"

Su caso está lejos de ser una excepción. Miles de mujeres relatan cada día las exigencias absurdas y, a veces, humillantes que se encuentran en muchos servicios. “Hay servicios que me piden que limpie el suelo de rodillas… ¡Señora, que la esclavitud se abolió hace muchos años!”.

19 comentarios
Comentarios destacados:    
taSanás #3 taSanás
"en muchas casas" ¿qué hay, un club de viejas hijasdeputa que se pasan putadas por un grupo de whatsap?
Lyovin81 #4 Lyovin81 *
#3 No. Hay viejas hijas de puta que no se conocen entre ellas. Salamanca está hasta atrás de esas viejas lagartas, que es lo que yo conozco mejor porque nací allí.
Les sale de dentro, son perras y malas, como buenas hijas del sádico franquismo de los cojones, que dejó España intelectualmente castrada y llena de monstruos como esos en ciertas zonas.
Pequeña patada en la cabeza le daba yo a una vieja puta de esas si se pasa un pelo. Por suerte, mi trabajo no consiste en tratar con esos seres infrahumanos, si no, estaría en la cárcel o habría pasado mucho tiempo en ella a estas alturas por practicar la patada a la cabeza con esas sucias ratas.
taSanás #5 taSanás
#4 pero tantas con esa fijación con el agua?
Lyovin81 #8 Lyovin81 *
#5 Bueno, a ver, es que las limpiadoras supongo que para lo poco que paran las pobrecillas es para beber agua y cosas así. Así que les cronometran eso. Si parasen para otra cosa, les cronometrarían esa otra cosa.
A mi por ejemplo tendrían que cronometrarme el tiempo que tarda mi bota del 45 en impactar con su cabeza de vieja medio podrida.

Y añado: si quieren su casa limpia las putas viejas, que la limpien ellas. Pero qué mala hostia me pone la noticia, coño.
ContinuumST #9 ContinuumST
#8 O cuando dejan en las esquinas céntimos para ver si la limpiadora se los queda. Visto y vivido en esas "casas" de señoras con el pelo cardado.
#10 vantablack
#9 olor a naftalina y barniz viejo
ContinuumST #11 ContinuumST
#10 Maldad. Pura y dura. Vidas miserables.
Lyovin81 #18 Lyovin81
#9 Pelo cardado, peste a laca y abrigos de visón. Son todas iguales las hijas de puta.
sotillo #19 sotillo
#5 El agua es lo de menos, es el todo, son agarradas como ratas y solo ven el dinero que ganan estas mujeres y que ellas piensan que no se merecen
“ No se de que te quejas, deberías dar las gracias de estar en una casa como esta y no pasando frío y calamidades fuera” Te parecerá mentira pero es como te lo cuento
Mister_T #6 Mister_T
#3 seguramente un club de viejas hideputas que se creen algo por poder contratar a una limpiadora y aún no se han actualizado del mundo de chachas y lacayos.
taSanás #7 taSanás
#6 sí, es lo más plausible
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Es el mercado amiga, suerte tienes que no te toca limpiarle el culo con la lengua al jefe como hace Julio Iglesias jeje
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue *
Cristina no se queda callada ante las exigencias que algunas clientas llegan a imponer: “Hay servicios que me piden que limpie el suelo de rodillas… ¡Señora, que la esclavitud se abolió hace muchos años!”.

Me hacen eso y al día siguiente tiene que ir a buscar unas ruedas nuevas
Milmariposas #16 Milmariposas
Durante mis años de universidad, especialmente los dos últimos, en verano, y para sacar un poco de dinero, estuve de interna en la casa de la playa de dos familias murcianas. En la primera experiencia, fue más o menos normal, dentro de lo que es trabajar doce horas al día, de lunes a sábado. Era a ratos duro físicamente, pero cumplí y ya. En la segunda experiencia, estuve a punto de irme varias veces por el trato recibido. Se trataba de un matrimonio con dos niños pequeños (ella médico y él…   » ver todo el comentario
Kantinero #14 Kantinero
Lo del agua y fregar de rodillas no me lo creo, puede que ocurra con una desequilibrada y puede que sean unas hijas de puta pero decir que en muchas casas me cronometran el agua no me lo creo
#17 Hipot
#14 créetelo, me lo han contado de primera mano
#12 crissis *
Es cierto que tener a una empleada del hogar en B es muy feo, pero tampoco te pases tanto con el pobre Echenique.

Para #.2
Malinois #13 Malinois
#12 :calzador: toma, que se te cae
#15 crissis
#13 Como que calzador, me lo han dejado a huevo.
