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Crisis hantavirus: UE y ONU agradecen la gestión del Gobierno
Von der Leyen por la UE y Antonio Guterres desde la ONU agradecen al Gobierno español la gestión de la crisis del brote de hantavirus en el MV Hondius
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#2
Verdaderofalso
Masones! Rojos! Zurdos!
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#9
josde
#2
Comonistas.
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#7
Kantinero
La UE y la ONU son ETA
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#6
angelitoMagno
Tiene que ser una putada ser facha y enfadarte cada vez que España hace algo bien y es reconocida a nivel internacional
Bueno, mala suerte.
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#10
Cehona
#6
Muchos se esconderán como ratas.
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#5
concentrado
Se le acaba de cortar la digestión a Tellado
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#4
jonolulu
Ya, pero Perro Sanxe tiene la rabia
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#11
Laro__
Creo que ya nos han felicitado todos los presidentes menos Trump (17 ciudadanos estadounidenses repatriados) , así que PP y VoX están esperando a ver que tienen que decir.
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#1
Cehona
¡¡Mónica García, dimisión!!
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#8
josde
#1
Y el Perro también !!
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#3
powernergia
Aquí alguno aún seguirá con la perra de la falta de información, descoordinación, bla, bla, bla...
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Bueno, mala suerte.