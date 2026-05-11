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Crisis hantavirus: UE y ONU agradecen la gestión del Gobierno

Crisis hantavirus: UE y ONU agradecen la gestión del Gobierno

Von der Leyen por la UE y Antonio Guterres desde la ONU agradecen al Gobierno español la gestión de la crisis del brote de hantavirus en el MV Hondius

| etiquetas: hantavirus , hondius , gestion , ue , oms , salud , agradecimiento
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11 comentarios
11 2 0 K 154 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Masones! Rojos! Zurdos!
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josde #9 josde
#2 Comonistas.
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Kantinero #7 Kantinero
La UE y la ONU son ETA
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
Tiene que ser una putada ser facha y enfadarte cada vez que España hace algo bien y es reconocida a nivel internacional

Bueno, mala suerte.
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Cehona #10 Cehona
#6 Muchos se esconderán como ratas.
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#5 concentrado
Se le acaba de cortar la digestión a Tellado
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jonolulu #4 jonolulu
Ya, pero Perro Sanxe tiene la rabia
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Laro__ #11 Laro__
Creo que ya nos han felicitado todos los presidentes menos Trump (17 ciudadanos estadounidenses repatriados) , así que PP y VoX están esperando a ver que tienen que decir.
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Cehona #1 Cehona
¡¡Mónica García, dimisión!!
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josde #8 josde
#1 Y el Perro también !!
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powernergia #3 powernergia
Aquí alguno aún seguirá con la perra de la falta de información, descoordinación, bla, bla, bla...
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menéame