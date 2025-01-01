¿En qué consiste la huelga mundial de consumo por Gaza que comienza este jueves?

El boicot económico es uno de los ejes centrales de los movimientos contra el genocidio en Palestina. Un acto que incide en las economías a través de los actos cotidianos de las personas y que señala a las empresas cómplices del genocidio en Palestina. Desde hace años, el movimiento BDS ha puesto el foco sobre empresas como Carrefour, Reebok, Burger King o McDonald's. Estas multinacionales son los casos más famosos por su peso internacional; sin embargo, son cientos las compañías que se siguen beneficiando de la ocupación israelí en Gaza
| etiquetas: israel , gaza , consumo , huelga
Burguer King, hay.
McDonald, hay.
A ver si encuentro alguna otra empresa que me coja cerca.
Voy sacando la tarjeta de crédito. No me conviene mucho la comida basura, pero si es por una buena causa merece la pena.
No compres combustible ni recargues autos eléctricos.
Limita o evita el transporte público: camina, comparte auto o compra boletos por adelantado.
No realices compras de ningún tipo. Cada céntimo cuenta.
Pues nada , buena suerte.
Y dicen
No buscamos un gesto simbólico
Seguimiento del 0.000001%