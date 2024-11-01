edición general
El joven que aspira a ser el alcalde más joven de Cantabria... con un currículum falsificado

El presidente de Nuevas Generaciones del PP, Mario González Lavín, está a punto de convertirse en el alcalde más joven de Cantabria, concretamente en Tudanca. La historia de Mario es un ejemplo claro de cómo la necesidad de construir una imagen pública pueden llevar a la manipulación constante de la verdad. Cuatro años después de comenzar a presentarse como Graduado en Geografía y con un máster finalizado, ha tenido que admitir que no ha finalizado ninguna de las dos titulaciones.

perogrullobrrr #1 perogrullobrrr
Estaba esperando leer lo de PP y es que no falla. Mienten por encima de sus posibilidades
11 K 133
#2 Tiranoc
#1 Poco mienten para lo guapos que son.
1 K 18
#5 Setis
#1 Les aceptamos las mentiras por encima de nuestras posibilidades.
1 K 24
JackNorte #10 JackNorte
#1 y muchas veces sin necesidad.
0 K 12
#11 rafeame
#1 Es automático. Que del PSOE también habrá alguno pero hijo, qué quieres que te diga, la estadística juega en tu contra. Muy en tu contra.
0 K 7
Torrezzno #4 Torrezzno
Es el de en medio?
0 K 20
Spirito #6 Spirito
¿Otro Pequeño Nicolás?
1 K 20
Cuñado #9 Cuñado
-Tudanca necesita a alguien con ganas e ideas.
-¿Qué ideas, concretamente?
-Pa k kieres saber eso jaja saludos.
1 K 16
Milmariposas #12 Milmariposas
A mí, estos casos de engaños tan burdos (que se descubren en dos clicks) me hacen hervir la sangre. Me explico: cuando terminé la licenciatura, aún trabajando los veranos como una cabrona de chacha para familias ricas, no pude pagar el título por no tener el dinero siquiera. Tuve que esperar a un año después para pagar las tasas. Y ya digo, siempre al límite porque la beca me la recortó la Espeonza cuando llegó a menestra de deseducación en cuarto de carrera y a duras penas logré sobrevivir.

{0x1f624}
0 K 14
Fotoperfecta #13 Fotoperfecta
El ex alcalde del pueblo en que nací (también del PP) sabe perfectamente lo que es falsear un CV. Lo llevan en los genes.
Lo grave de este asunto es que ejercía de médico sin serlo.
www.meneame.net/m/Hemeroteca/juez-multa-ex-alcalde-vila-fingir-ser-med
0 K 12
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
como dejamos de hablar de la plaga de infraseres que falsificaron e inventaron los curriculum en verano, eh :popcorn:
0 K 7
#3 cunaxa
Si se presenta por el PP es normal que falsifique el currículum para ganar puntos en el partido.
0 K 6
Dragstat #7 Dragstat
#3 Realmente no necesita ninguna titulación, simplemente deben de sentirse pequeñitos por ello y por eso dan datos falsos. De hecho, es hasta normal que no tenga nada, a no ser que tengas buen padrino, trepar en el partido requiere tiempo, poca frente y mucha maña dando puñaladas.
2 K 39

