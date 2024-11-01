El joven que aspira a ser el alcalde más joven de Cantabria... con un currículum falsificado

El presidente de Nuevas Generaciones del PP, Mario González Lavín, está a punto de convertirse en el alcalde más joven de Cantabria, concretamente en Tudanca. La historia de Mario es un ejemplo claro de cómo la necesidad de construir una imagen pública pueden llevar a la manipulación constante de la verdad. Cuatro años después de comenzar a presentarse como Graduado en Geografía y con un máster finalizado, ha tenido que admitir que no ha finalizado ninguna de las dos titulaciones.
etiquetas: cantabria , pp , tudanca , cv falsificado
-¿Qué ideas, concretamente?
-Pa k kieres saber eso jaja saludos.
Lo grave de este asunto es que ejercía de médico sin serlo.
