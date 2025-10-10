edición general
154 meneos
573 clics
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”

El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”  

EL PAÍS accede a la grabación de la instrucción sobre el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

| etiquetas: miguel angel rodríguez , invencion , fiscal
85 69 0 K 493 actualidad
12 comentarios
85 69 0 K 493 actualidad
Comentarios destacados:      
Uge1966 #1 Uge1966
¿A quién van a investigar por ésta filtración? :-|
2 K 31
adimdrive #3 adimdrive *
#1 A perro Sanxe.
A los jueces prevaricadores les da todo igual
Reconoce MAR las filtraciones con suposiciones mentiras y a quien inculpan es al fiscal
9 K 98
meroespectador #4 meroespectador
#3 Es acojonante, de verdad acojonante.
12 K 141
Alakrán_ #6 Alakrán_
#3 Siempre me sorprenden las demagogias por peteneras.
Este señor es un mentiroso profesional, dicho esto.
Lo que filtró MAR fue con el consentimiento del afectado, mi duda es que también filtró información de la fiscalía.
¿Qué tiene que ver para que un funcionario público filtrase el resto de la información? Pero sin el consentimiento del afectado.

Hay tanta bilis en los debates que se pierde lo esencial, todos tenemos derechos, los delincuentes también.
1 K 25
sisko6969 #10 sisko6969
#6 No te esfuerces.

Estos son los de "las denuncias falsas no existen" excepto si eres de izquierdas. Entonces eres de los del 0,0000000000000001%.
0 K 6
Urasandi #11 Urasandi
#6 No estaría mal que pasen también por banquillolos que publiquen sus mierdas, a ver si así se anima a colaborar en sus chanchullos
0 K 14
meroespectador #2 meroespectador *
Y ahí sigue sin dimitir, cobrando un pastizal de la CAM por nada, mientras le pega a lo que le pega en copa de balón.
Que alguien le pase el video al juez Hurtado, porque este fue el que lanzó el bulo de que el FGE responde a órdenes de Sánchez y fue el que ha reconocido que filtró el correo a la prensa, no sabemos el uso que hizo de el ni con quien lo compartió ni su custodia, ahora no le han pedido acceso a sus correos ni su móvil, puta casualidad.
3 K 25
Romfitay #7 Romfitay *
#2 En absoluto cobra por no hacer nada. Es el cerebro en la cabeza hueca de Ayuso. Si la presi parece una miserable, es porque lo es él.
3 K 32
sotillo #9 sotillo *
#2 Es que el tema estaba en lo que hubiera extraído del teléfono móvil del fiscal la UCO, ese fue el objetivo y lo demás atrezo
0 K 11
Grymyrk #5 Grymyrk
Un mentiroso profesional
1 K 22
Bapho #8 Bapho
No me parece bien que se filtren vídeos o audios de nadie, tampoco de MAR a pesar de ser una persona que esparce odio.
Dicho esto, se vuelve a probar lo sin vergüenza que es.
0 K 10
oriolmat #12 oriolmat
son todos unos hijos de fruta, y los que los votan unos mermados mentales.
0 K 6

menéame