·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8259
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
8899
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
6565
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
7011
clics
Habla escolta de Abascal. "Me daban ganas de...."
5529
clics
Madrid no es como Tokio
más votadas
586
"Porque me da la gana": el presidente del Parlamento andaluz frena una votación que afectaba a Moreno sobre cribados de cáncer
512
Israel confirma un ataque que ha dejado 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza tras el acuerdo
352
La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025
658
Un nuevo vídeo revela que Mazón conocía las alertas hidrológicas una hora antes de la comida
421
El Departamento de Justicia de EEUU imputa a Letitia James, la fiscal de Nueva York que ganó un caso contra Trump
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
154
meneos
573
clics
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
EL PAÍS accede a la grabación de la instrucción sobre el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
|
etiquetas
:
miguel angel rodríguez
,
invencion
,
fiscal
85
69
0
K
493
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
85
69
0
K
493
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Uge1966
¿A quién van a investigar por ésta filtración?
2
K
31
#3
adimdrive
*
#1
A perro Sanxe.
A los
jueces
prevaricadores les da todo igual
Reconoce MAR las filtraciones con
suposiciones
mentiras y a quien inculpan es al fiscal
9
K
98
#4
meroespectador
#3
Es acojonante, de verdad acojonante.
12
K
141
#6
Alakrán_
#3
Siempre me sorprenden las demagogias por peteneras.
Este señor es un mentiroso profesional, dicho esto.
Lo que filtró MAR fue con el consentimiento del afectado, mi duda es que también filtró información de la fiscalía.
¿Qué tiene que ver para que un funcionario público filtrase el resto de la información? Pero sin el consentimiento del afectado.
Hay tanta bilis en los debates que se pierde lo esencial, todos tenemos derechos, los delincuentes también.
1
K
25
#10
sisko6969
#6
No te esfuerces.
Estos son los de "las denuncias falsas no existen" excepto si eres de izquierdas. Entonces eres de los del 0,0000000000000001%.
0
K
6
#11
Urasandi
#6
No estaría mal que pasen también por banquillolos que publiquen sus mierdas, a ver si así se anima a colaborar en sus chanchullos
0
K
14
#2
meroespectador
*
Y ahí sigue sin dimitir, cobrando un pastizal de la CAM por nada, mientras le pega a lo que le pega en copa de balón.
Que alguien le pase el video al juez Hurtado, porque este fue el que lanzó el bulo de que el FGE responde a órdenes de Sánchez y fue el que ha reconocido que filtró el correo a la prensa, no sabemos el uso que hizo de el ni con quien lo compartió ni su custodia, ahora no le han pedido acceso a sus correos ni su móvil, puta casualidad.
3
K
25
#7
Romfitay
*
#2
En absoluto cobra por no hacer nada. Es el cerebro en la cabeza hueca de Ayuso. Si la presi parece una miserable, es porque lo es él.
3
K
32
#9
sotillo
*
#2
Es que el tema estaba en lo que hubiera extraído del teléfono móvil del fiscal la UCO, ese fue el objetivo y lo demás atrezo
0
K
11
#5
Grymyrk
Un mentiroso profesional
1
K
22
#8
Bapho
No me parece bien que se filtren vídeos o audios de nadie, tampoco de MAR a pesar de ser una persona que esparce odio.
Dicho esto, se vuelve a probar lo sin vergüenza que es.
0
K
10
#12
oriolmat
son todos unos hijos de fruta, y los que los votan unos mermados mentales.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A los
juecesprevaricadores les da todo igual
Reconoce MAR las filtraciones con
suposicionesmentiras y a quien inculpan es al fiscal
Este señor es un mentiroso profesional, dicho esto.
Lo que filtró MAR fue con el consentimiento del afectado, mi duda es que también filtró información de la fiscalía.
¿Qué tiene que ver para que un funcionario público filtrase el resto de la información? Pero sin el consentimiento del afectado.
Hay tanta bilis en los debates que se pierde lo esencial, todos tenemos derechos, los delincuentes también.
Estos son los de "las denuncias falsas no existen" excepto si eres de izquierdas. Entonces eres de los del 0,0000000000000001%.
Que alguien le pase el video al juez Hurtado, porque este fue el que lanzó el bulo de que el FGE responde a órdenes de Sánchez y fue el que ha reconocido que filtró el correo a la prensa, no sabemos el uso que hizo de el ni con quien lo compartió ni su custodia, ahora no le han pedido acceso a sus correos ni su móvil, puta casualidad.
Dicho esto, se vuelve a probar lo sin vergüenza que es.