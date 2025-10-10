edición general
VÍDEO | Un científico del CSIC fulmina a una diputada de Vox: “Qué patriotismo más extraño”

Emilio Santiago Muiño, investigador del CSIC, desmonta punto por punto las tesis negacionistas de Patricia Rueda (Vox) sobre el cambio climático y las energías renovables en una contundente ...

SVSRTZ #1 SVSRTZ *
Es que VOX lo que quiere es que seamos un títere de USA, ese es su objetivo, que un país ultracapitalista nos tenga agarrados por los huevos para obligarnos a hacer políticas de derechas.
YeahYa #3 YeahYa
#1 Y Abascal quiere una torre con su nombre a base de robarnos dinero a los contribuyentes. El plan está claro.
Spirito #4 Spirito
#1 VOX y también el PP no son partidos patriotas, sino que su patria es el dinero. Son mercenarios al mejor postor.
Spirito #2 Spirito *
Además de argumentos, brillante y elegante, sí señor. Chapó por él.
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
#2 No es difícil dejarles a la altura del betún, pero lo ha hecho de la manera más contundente posible.
Spirito #7 Spirito
#5 Sí, sí, completamente brillante y tranquilo.

Señores así devuelven la esperanza de algo mejor para todos.
#9 C.Nutrio
Jo, pero es que es un enfrentamiento muy desigual: un científico sí que tiene cerebro.
#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#9 Estoy de acuerdo en lo que dice, pero digo yo que si vas a llamar a un científico, los suyo es llamar a uno del tema que se trata.
OCLuis #10 OCLuis *
¿Pero como hemos dejado entrar a esta gentuza imbécil en las instituciones? ¿Qué ha hecho que los españoles consideren a estos ladrones ignorantes y merluzos como una buena opción para llevar las riendas del país?

A ver si tengo suerte y en la próxima vida nazco en un país... y no nazco.
#6 omega7767
sospecho que alguien le va a poner velas negras a Emilio
Spirito #8 Spirito
#6 Ya le estarán preparando secuaces para acosarlo en su casa o algo parecido.

Si alguien sensato destaca, aunque no sea de izquierdas, se convierte en enemigo de los fascistas y su negocio de oscuridad.
Cantro #13 Cantro *
Pues a mi me parece flojito. Realmente no ha dado ningún argumento, salvo el de la independencia energética, para que alguien que haya comprado el discurso de Vox cambie de parecer

Y esto sin quitarle ni una coma a la razón que tiene
#11 Strandedandbored
Los de vox simplemente quieren ser los capataces de su amo en España.
