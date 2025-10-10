·
VÍDEO | Un científico del CSIC fulmina a una diputada de Vox: "Qué patriotismo más extraño"
Emilio Santiago Muiño, investigador del CSIC, desmonta punto por punto las tesis negacionistas de Patricia Rueda (Vox) sobre el cambio climático y las energías renovables en una contundente ...
#1
SVSRTZ
*
Es que VOX lo que quiere es que seamos un títere de USA, ese es su objetivo, que un país ultracapitalista nos tenga agarrados por los huevos para obligarnos a hacer políticas de derechas.
8
K
84
#3
YeahYa
#1
Y Abascal quiere una torre con su nombre a base de robarnos dinero a los contribuyentes. El plan está claro.
1
K
23
#4
Spirito
#1
VOX y también el PP no son partidos patriotas, sino que su patria es el dinero. Son mercenarios al mejor postor.
1
K
12
#2
Spirito
*
Además de argumentos, brillante y elegante, sí señor. Chapó por él.
7
K
70
#5
ingenierodepalillos
#2
No es difícil dejarles a la altura del betún, pero lo ha hecho de la manera más contundente posible.
1
K
22
#7
Spirito
#5
Sí, sí, completamente brillante y tranquilo.
Señores así devuelven la esperanza de algo mejor para todos.
1
K
22
#9
C.Nutrio
Jo, pero es que es un enfrentamiento muy desigual: un científico sí que tiene cerebro.
4
K
45
#12
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#9
Estoy de acuerdo en lo que dice, pero digo yo que si vas a llamar a un científico, los suyo es llamar a uno del tema que se trata.
0
K
12
#10
OCLuis
*
¿Pero como hemos dejado entrar a esta gentuza imbécil en las instituciones? ¿Qué ha hecho que los españoles consideren a estos ladrones ignorantes y merluzos como una buena opción para llevar las riendas del país?
A ver si tengo suerte y en la próxima vida
nazco en un país...
y no nazco.
0
K
14
#6
omega7767
sospecho que alguien le va a poner velas negras a Emilio
0
K
12
#8
Spirito
#6
Ya le estarán preparando secuaces para acosarlo en su casa o algo parecido.
Si alguien sensato destaca, aunque no sea de izquierdas, se convierte en enemigo de los fascistas y su negocio de oscuridad.
0
K
9
#13
Cantro
*
Pues a mi me parece flojito. Realmente no ha dado ningún argumento, salvo el de la independencia energética, para que alguien que haya comprado el discurso de Vox cambie de parecer
Y esto sin quitarle ni una coma a la razón que tiene
0
K
11
#11
Strandedandbored
Los de vox simplemente quieren ser los capataces de su amo en España.
0
K
10
