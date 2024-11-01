edición general
Habla escolta de Abascal. "Me daban ganas de...."

Habla escolta de Abascal. "Me daban ganas de...."  

Ojo a lo que le cuentan a Gonzo varios ex escoltas de Abascal: secretos, broncas internas y el verdadero rostro del líder de VOX

Spirito #1 Spirito
Abascal es un psicópata de libro. Un embustero patológico.

El tipejo ese debería estar bajo vigilancia psiquiátrica.
OCLuis #3 OCLuis
#1 Pues psicópata, embustero y todo está sacando cada vez más votos.
Bendito país...
Spirito #4 Spirito *
#3 Bueno, bueno... también Albert Rivera subía como la espuma, por ejemplo, hasta que algo ocurrió. ;)
#7 Leon_Bocanegra
Sólo nos queda Vox {0x1f4aa} {0x1f49a}
Spirito #8 Spirito
#7 ¡Escupe, escupe! Antes que te envenene eso. o_o
#2 Tailgunner
Hombre, lo de entrar a las erricotabernas a insultar al personal debería ser deporte nacional, cualquier persona kormal debería señalar avesa chusma... el resto de lo que cuentan pues es de ser lo peor...
rob #5 rob
#2 Sí, pero te metes tú solo sin arriesgar la vida de dos escoltas.
Hubo mucho "tamagochi"* que iba de ese palo.

*Tamagochi, en el argot de la Ertzaintza, G.C. y escoltas de empresas privadas (Mayor Oreja y Cía.) significaba "protegido"
vicus. #6 vicus.
#2 Si te pagas unos buenos escoltas, como "El Paguitas", que por cierto, los escoltas están para proteger, no para ir de matones con el caprichoso de nene pijo malcriado y consentido.
