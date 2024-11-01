·
15
134 clics
134
clics
Habla escolta de Abascal. "Me daban ganas de...."
Ojo a lo que le cuentan a Gonzo varios ex escoltas de Abascal: secretos, broncas internas y el verdadero rostro del líder de VOX
#1
Spirito
Abascal es un psicópata de libro. Un embustero patológico.
El tipejo ese debería estar bajo vigilancia psiquiátrica.
3
K
52
#3
OCLuis
#1
Pues psicópata, embustero y todo está sacando cada vez más votos.
Bendito país...
1
K
24
#4
Spirito
*
#3
Bueno, bueno... también Albert Rivera subía como la espuma, por ejemplo, hasta que algo ocurrió.
0
K
9
#7
Leon_Bocanegra
Sólo nos queda Vox
0
K
9
#8
Spirito
#7
¡Escupe, escupe! Antes que te envenene eso.
0
K
9
#2
Tailgunner
Hombre, lo de entrar a las erricotabernas a insultar al personal debería ser deporte nacional, cualquier persona kormal debería señalar avesa chusma... el resto de lo que cuentan pues es de ser lo peor...
0
K
6
#5
rob
#2
Sí, pero te metes tú solo sin arriesgar la vida de dos escoltas.
Hubo mucho "tamagochi"* que iba de ese palo.
*Tamagochi, en el argot de la Ertzaintza, G.C. y escoltas de empresas privadas (Mayor Oreja y Cía.) significaba "protegido"
0
K
14
#6
vicus.
#2
Si te pagas unos buenos escoltas, como "El Paguitas", que por cierto, los escoltas están para proteger, no para ir de matones con el caprichoso de nene pijo malcriado y consentido.
1
K
29
