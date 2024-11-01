edición general
El Confidencial dedica un largo artículo a acusar a RTVE de corrupción sin aportar ni un solo dato que lo demuestre

“Es cierto, bajo el Gobierno de Rajoy había manipulación en TVE. Pero no comparable a la de ahora”, escribía Pablo Pombo. El diario sotiene que el ente público “se ha convertido en un arma de combate”. “No ya contra el adversario político, sino contra el principal enemigo de este Gobierno, contra la verdad”, detalla Pombo. El escritor del artículo asegura además que “por eso el grado de control, desinformación y censura parece delirante”. Una afirmación que, sin embargo, no va acompañada de ningún tipo de ejemplo o prueba.

#3 Leon_Bocanegra
Ahora a por la televisión. Primero fue la mujer del presidente, luego su hermano, ahora la televisión que además está controlada por el PP.
El que pueda hacer que haga.
Van a arrasar con todo para llegar al poder y arrasar con todo el dinero.
Gentuza.
calde #9 calde
#3 Realmente es importante quien controla los medios de comunicación. Son claves, y lo han sido siempre aunque no fuésemos conscientes, para transmitir no sólo información, sino también "cultura", ideología, ... si hay algo que marque las fronteras de un territorio, son desde luego los medios de comunicación.

Y sobretodo son determinantes para decidir el voto de una población. Lo que no sale en la tv o radio, no existe, y por tanto no influye en las elecciones. Cuenta tanto lo que…   » ver todo el comentario
nereira #1 nereira
Comparan a los trabajadores del ente público con “carceleros”, acusándolos de “vejar” y “violar” a la verdad, “exaltados por la fuerza de sus convicciones”. Todo ello, al igual que el párrafo anterior, sin aportar ejemplos, datos o pruebas.
calde #4 calde
Menuda basura de artículo del confidencial. Nunca fue muy buen referente periodístico, pero con este artículo ya queda claro que no tienen ya no intención de parecer honrados o tan siquiera periodistas. Sólo palmeros.
Supercinexin #5 Supercinexin
Los clásicos de la derecha. Les han cantado las cuarenta frente a millones de personas y ahora tienen un nuevo enemigo a derribar con sus bulos, mentiras, acusaciones, lawfares, denuncias falsas, acosos...

Por supuesto los fachas, los derechistas, te dirán que "por lo menos es un medio privado y no público pagado quin mi diniri bliblibli" y que "todos tienen derecho a informar los que dicen la verdad y timbín lis itris pirqui is itri ipinín y ni dijirlis hiblir is di dictidiris ñiñiñiñi"
Andreham #6 Andreham
Que ganas de que gane el PP las proximas elecciones y la television publica vuelva a ser un punto de pluralidad (solo derecha y extrema derecha), donde se emitan lo que los ciudadanos quieren ver (toros, misa viernes y domingo, lo que ocurra en Madrid, las declaraciones del PP sobre lo que han comido ese dia) y acudan por fin voces profesionales y criticas que no vean colores (Vito el del apellido extranjero ocultado, el negro de Vox, el andaluz ese que daba golpes a la mesa y decia que el decide quien le roba, algun mason, alguno del Yunque, el portavoz de la CEOE, etc) y grandes personajes del pais (Bestin Osborne, la Pantoja o su hija, Nacho Cano, Ana Rosa) que nos cuesten poco y no sea un despilfarro (a millon el programa).
#12 Pixmac *
A Pablo Pombo, el responsable del artículo, lo definían hace unos años en una noticia de La voz de Galicia:

PABLO POMBO
Un exsocialista para Rivera. Pablo Pombo (Valladolid, 1968) es el que tiene las riendas del mensaje de Ciudadanos en los últimos meses. Como muchos de sus compañeros, tiene pasado en el PSOE, pero se ha ido haciendo con un hueco en la cadena de mando de la formación naranja. Pombo ha afilado el discurso original de Rivera, aunque aún conserva algunos de los hábitos

…   » ver todo el comentario
tusitala #8 tusitala
Es que la emoción llega más al cerebro que los datos.
Mecaguen #13 Mecaguen
Lo de Urdaci ya tal.
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
a ver si para colofon del verano una bbq de manitas de cerdo como al principio, yo pongo la pezuña en el fuego!!!!! :popcorn: :popcorn:
#10 mariopg
otro caso para el trepidante juez peinado!…
elsnons #11 elsnons *
Corrupción en RTVE no lo siguiente , pero inflación de altos cargos, un rato .
youtu.be/BYxk_Cxdvo0?si=B_SzEqkvOn-zwZR7
platypu #2 platypu
Poner a tus palmeros y militantes a dirigir rtve o de tertuliana a la otra desgraciada es corrupcion? Entonces no
