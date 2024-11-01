El Confidencial dedica un largo artículo a acusar a RTVE de corrupción sin aportar ni un solo dato que lo demuestre

“Es cierto, bajo el Gobierno de Rajoy había manipulación en TVE. Pero no comparable a la de ahora”, escribía Pablo Pombo. El diario sotiene que el ente público “se ha convertido en un arma de combate”. “No ya contra el adversario político, sino contra el principal enemigo de este Gobierno, contra la verdad”, detalla Pombo. El escritor del artículo asegura además que “por eso el grado de control, desinformación y censura parece delirante”. Una afirmación que, sin embargo, no va acompañada de ningún tipo de ejemplo o prueba.