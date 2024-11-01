El Confidencial dedica un largo artículo a acusar a RTVE de corrupción sin aportar ni un solo dato que lo demuestre

“Es cierto, bajo el Gobierno de Rajoy había manipulación en TVE. Pero no comparable a la de ahora”, escribía Pablo Pombo. El diario sotiene que el ente público “se ha convertido en un arma de combate”. “No ya contra el adversario político, sino contra el principal enemigo de este Gobierno, contra la verdad”, detalla Pombo. El escritor del artículo asegura además que “por eso el grado de control, desinformación y censura parece delirante”. Una afirmación que, sin embargo, no va acompañada de ningún tipo de ejemplo o prueba.
| etiquetas: el confidencial , artículo , rtve , corrupción , pruebas
El que pueda hacer que haga.
Van a arrasar con todo para llegar al poder y arrasar con todo el dinero.
Gentuza.
Y sobretodo son determinantes para decidir el voto de una población. Lo que no sale en la tv o radio, no existe, y por tanto no influye en las elecciones. Cuenta tanto lo que… » ver todo el comentario
Por supuesto los fachas, los derechistas, te dirán que "por lo menos es un medio privado y no público pagado quin mi diniri bliblibli" y que "todos tienen derecho a informar los que dicen la verdad y timbín lis itris pirqui is itri ipinín y ni dijirlis hiblir is di dictidiris ñiñiñiñi"
PABLO POMBO
Un exsocialista para Rivera. Pablo Pombo (Valladolid, 1968) es el que tiene las riendas del mensaje de Ciudadanos en los últimos meses. Como muchos de sus compañeros, tiene pasado en el PSOE, pero se ha ido haciendo con un hueco en la cadena de mando de la formación naranja. Pombo ha afilado el discurso original de Rivera, aunque aún conserva algunos de los hábitos
… » ver todo el comentario
youtu.be/BYxk_Cxdvo0?si=B_SzEqkvOn-zwZR7