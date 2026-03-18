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La condena del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al ataque de EEUU e Israel contra Irán lo convirtió inicialmente en una excepción dentro de Europa. Ahora, todos quieren sumarse [ENG]

La condena del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al ataque de EEUU e Israel contra Irán lo convirtió inicialmente en una excepción dentro de Europa. Ahora, todos quieren sumarse [ENG]

En los momentos inmediatamente posteriores al bombardeo que dio inicio a la última guerra en Oriente Medio, la firme oposición de Madrid al conflicto y sus críticas a la acción “ilegal” contrastaban con las posiciones más ambiguas adoptadas por otras capitales europeas, deseosas de evitar un choque con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero en las últimas dos semanas los líderes de la UE han cambiado de postura, y hasta la primera ministra italiana, de derechas y conocida aliada de Trump, Giorgia Meloni, se une a las críticas.

| etiquetas: pedro , sánchez , trump , guerra , irán , israel , excepción
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38 comentarios
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Comentarios destacados:          
angelitoMagno #14 angelitoMagno
#10 Rusia no es un estado genocida (como Israel), ni es un país imperialista gobernado por un demente (como EEUU), pero sigue siendo un país que ha iniciado una agresión contra otro.

Criticar la actitud de Sánchez respecto al ataque de Israel e USA contra Irán porque "se reúne con Zelenski" es poner en el mismo saco a agresores que a agredidos.
19 K 181
Spirito #15 Spirito
#14 El contexto previo de Ucrania con Rusia, para tí como si no existiera.

Según tú y algunos, Putin se levantó un día cabreado y decidió invadir Ucrania.

En fin...
5 K 31
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#15 No, no olvido el intento de un golpe blando por parte de Rusia en 2013, ni la ocupación rusa de Crimea, ni la financiación a milicias prorusas en el Dombas durante casi una década. Claro, como olvidarlo.
9 K 106
Mangione #17 Mangione *
#16 Otros no olvidamos cómo por aquí algunos jaleábais la violencia del Maidan mientras callábais como... la violencia policial ejercida contra el pacífico 15M.
Cómo olvidarlo.
4 K 50
Harkon #26 Harkon
#17 Luego dice que no vota a Sánchez, te tienes que descojonar.
1 K 13
angelitoMagno #29 angelitoMagno
#26 Ah, claro, como un tipo me acusa de que hace 15 años jaleé la violencia en el Maidan mientras ignoraba la violencia policial en el 15M, pues entonces, voto a Sánchez.

Si, tiene sentido. Bueno, no, no tiene ni puto sentido, pero bueno, que vamos a esperar de según que usuarios.

Y esto sin entrar en que a ver, me acusa sin pruebas. Que ni yo mismo recuerdo que opinaba yo en esos años, aunque la verdad, me extraña mucho que yo defendiera las cargas policiales durante el 15M, pero bueno, si ese usuario lo dice, pues nos lo creemos, ¿no?
1 K 18
avalancha971 #28 avalancha971
#16 No hay que olvidar eso.

Pero el golpe del Euromaidan financiado por EEUU, y la agresión a la población del Donbass tampoco hay que olvidarlo.
1 K 9
#23 Cuchifrito
#14 Me parece estupendo que se critique a Rusia por su invasión, incluso que se mande ayuda a población civil. pero aportar material militar y fondos para fines militares es meternos donde no se nos ha perdido nada.
0 K 11
Enésimo_strike #24 Enésimo_strike
#14 hombre, que la Rusia de Putin es imperialista creo que es algo difícil de rebatir. Putin aún no ha superado la caída de la URSS, o dicho de otra menera por el mismo; “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX fue la caída de la URSS, de la Rusia histórica bajo otro nombre”, dicho delante de un cuadro de Pedro el grande y tras recuperar el águila bicéfala imperial en el escudo/bandera.
3 K 45
#31 hartodantifuncis
#14 terrible. No voy a citar los crímenes de guerra de Putin porque seguro que los conoces. Y no me refiero a Ucrania únicamente. La historia de siempre: cada cual defiende a su hijo de puta en función de lo cercano que esté de su ideología o de lo contrario que sea a la del que odia.
0 K 6
#36 R2dC
#14 pero sigue siendo un país que ha iniciado una agresión contra otro.

Al menos hace frontera.
0 K 8
Plumboom #19 Plumboom
Dudo que Sánchez si pierde las elecciones se quede a hacer oposición. Esperemos que tenga objetivos europeos, por que este tío vale mucho para defender Europa.
6 K 78
#21 omega7767
#19 aún no está amortizado en España para dar el salto a Europa
1 K 22
pitercio #12 pitercio *
Se llama "iniciativa política", es un rasgo esperable de los líderes, ahí estuvo espabilado, haga lo que haga después.
No como el subnormal de Feijoó que, cuando Trump atacó a España, perdió el culo para mostrarse como un traidor en lugar de salir a demostrar falso patriotismo, que también hubiese sido independiente de lo que hiciera después.
Lo que enseñó es que está tan preocupado por las apariencias y el enfrentamiento que acabó demostrando su irrelevancia e inoperancia. El Perro le comió totalmente los deberes, igual que a otros lídels europeos de marca blanca.
6 K 71
angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿Politico no era el periódico que leía García-Margallo?
Que le recuerdo una vez todo feliz porque había un titular que criticaba a Pedro Sánchez
(Solo el titular, después el artículo le defendía, pero Margallo no se lo había leído)
3 K 56
efectogamonal #3 efectogamonal
Mientras se reúne con Zelenski :roll: {0x1f525}
1 K 32
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
#3 Si, Sánchez en contra de los agresores. Rusia, Israel y EEEU.
13 K 154
Spirito #10 Spirito
#5 Meter en el mismo saco a Rusia junto a EEUU e Israel me parece excesivo.
5 K -5
Harkon #25 Harkon *
#5 No a la guerra, pero poco

Sánchez anuncia mil millones de ayuda en defensa a Ucrania: "Puedes contar con el apoyo de España"

www.rtve.es/noticias/20260318/visita-zelenski-sanchez-congreso-moncloa

PD: Para no votar a Sánchez lo defiendes continuamente. Rusia no está cometiendo un genocidio, con Ruisia puedes negociar, de hecho se le está comprando el 15% del gas por parte de España, vaya, para eso ya no es tan "malo" el sátrapa, así que está inyectando mil millones para una guerra contra rusia porque rusia es tan mal que luego le compra gas, las sanciones ya tal.
1 K 25
jdhorux #32 jdhorux
#25 la palabra "defensa" te dice algo? Sí, Ucrania fue atacada
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Edheo #9 Edheo
#3 Se puede saber de donde sacas que eso se incongruente?
1 K 18
#18 tierramar *
Pura propaganda, lso hechos son otros: www.meneame.net/m/actualidad/ampliacion-base-naval-rota Sanchez aprobó la ampliación de la base de Rota. Se construirán tres nuevos muelles. De los cuatro destructores atracados actualmente se pasaría a 5 o 6, aumentando la presencia militar extranjera en nuestro país. Según el proyecto también se añadirían nuevos polvorines semienterrados y almacenes destinados a munición avanzada. Se espera reforzar con esto la logística de los misiles…   » ver todo el comentario
1 K 26
vicus. #13 vicus. *
Al Cesar lo que es del César y al Perro lo que es del Perro. Orgullo de presidente y mira crei que nunca podría decir eso, ver para creer..
0 K 20
#1 Grahml
El títular lo he recogido directamente de la publicación de la noticia en Twitter/X

x.com/i/status/2034373038137811329
0 K 20
#8 surco
#1 crhoy.com/mundo/seis-paises-se-dicen-listos-para-actuar-en-ormuz/
Entonces apoyan a Sanchez y le hacen una peineta a Tump? o defienden Ormuz?, o disparan confeti llegado el caso? Yo es que con tanto lío me pierdo.

Aquí me parece que andamos todos con el sombrero me lo quito y me lo pongo según el que más chifle.
0 K 11
Marco_Pagot #34 Marco_Pagot
#8 meloni, después de haberse encerrado en una cueva una semana, está haciendo como si fuese suya la iniciativa, tratando de hacer vacío e invisibilizar la iniciativa española. Los fachas españoles, por supuesto, encantados del feo de la extremista y cobarde italiana
0 K 10
Blackat #11 Blackat
La pena es que por aqui , todo el mundo prefiere al servil satanico pepero o al fachaperro de vox....por que son muy mucho Españoles
1 K 17
#4 Stringerthanks
Creo que Meloni no ha sido la última, creo que fue la siguiente en oponerse a Trump
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Marco_Pagot #38 Marco_Pagot
#4 si, después de estar una semana metida en una cueva
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#2 Suleiman
A ver, todos,todos...tampoco nos flipemos...
0 K 13
#6 Grahml *
#2 Si te pones a mirar la lista de los que no se suman, incluso hace quedar mejor a Sánchez.
7 K 96
#35 R2dC
#6 Israel, ecuador, argentina, somalilandia, los lanister, el humo de lost, el joker. He incluso he oido que Bolivia va a mandar su gran marina de guerra, en cuanto descubran como llevarla al mar, claro está :troll:
1 K 28
obmultimedia #37 obmultimedia
#2 Menos Feijóo y Abascal.
0 K 13
#20 omega7767
¿y Feijoo, Abascal que opinan del tema?

¿y Yolanda Diaz, Belarra?
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zULu #33 zULu
Menos Frijolito y TRuñoscal
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#22 Eukherio
Seguramente hicieron encuestas y vieron que la ciudadanía no estaba por la labor de participar en la guerra de otros a cambio de nada.
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#27 sliana
Todos? Nooo, un reducido grupo de fachas seguirán negándose. Igual ayuso se une por llegar la contraria a feijoo
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#30 totheparrot
Panfleto tú.
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menéame