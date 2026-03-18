La condena del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al ataque de EEUU e Israel contra Irán lo convirtió inicialmente en una excepción dentro de Europa. Ahora, todos quieren sumarse [ENG]

En los momentos inmediatamente posteriores al bombardeo que dio inicio a la última guerra en Oriente Medio, la firme oposición de Madrid al conflicto y sus críticas a la acción “ilegal” contrastaban con las posiciones más ambiguas adoptadas por otras capitales europeas, deseosas de evitar un choque con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero en las últimas dos semanas los líderes de la UE han cambiado de postura, y hasta la primera ministra italiana, de derechas y conocida aliada de Trump, Giorgia Meloni, se une a las críticas.