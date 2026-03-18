La condena del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al ataque de EEUU e Israel contra Irán lo convirtió inicialmente en una excepción dentro de Europa. Ahora, todos quieren sumarse [ENG]

En los momentos inmediatamente posteriores al bombardeo que dio inicio a la última guerra en Oriente Medio, la firme oposición de Madrid al conflicto y sus críticas a la acción “ilegal” contrastaban con las posiciones más ambiguas adoptadas por otras capitales europeas, deseosas de evitar un choque con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero en las últimas dos semanas los líderes de la UE han cambiado de postura, y hasta la primera ministra italiana, de derechas y conocida aliada de Trump, Giorgia Meloni, se une a las críticas.
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Criticar la actitud de Sánchez respecto al ataque de Israel e USA contra Irán porque "se reúne con Zelenski" es poner en el mismo saco a agresores que a agredidos.
Según tú y algunos, Putin se levantó un día cabreado y decidió invadir Ucrania.
En fin...
Cómo olvidarlo.
Si, tiene sentido. Bueno, no, no tiene ni puto sentido, pero bueno, que vamos a esperar de según que usuarios.
Y esto sin entrar en que a ver, me acusa sin pruebas. Que ni yo mismo recuerdo que opinaba yo en esos años, aunque la verdad, me extraña mucho que yo defendiera las cargas policiales durante el 15M, pero bueno, si ese usuario lo dice, pues nos lo creemos, ¿no?
Pero el golpe del Euromaidan financiado por EEUU, y la agresión a la población del Donbass tampoco hay que olvidarlo.
Al menos hace frontera.
No como el subnormal de Feijoó que, cuando Trump atacó a España, perdió el culo para mostrarse como un traidor en lugar de salir a demostrar falso patriotismo, que también hubiese sido independiente de lo que hiciera después.
Lo que enseñó es que está tan preocupado por las apariencias y el enfrentamiento que acabó demostrando su irrelevancia e inoperancia. El Perro le comió totalmente los deberes, igual que a otros lídels europeos de marca blanca.
Que le recuerdo una vez todo feliz porque había un titular que criticaba a Pedro Sánchez
(Solo el titular, después el artículo le defendía, pero Margallo no se lo había leído)
Sánchez anuncia mil millones de ayuda en defensa a Ucrania: "Puedes contar con el apoyo de España"
www.rtve.es/noticias/20260318/visita-zelenski-sanchez-congreso-moncloa
PD: Para no votar a Sánchez lo defiendes continuamente. Rusia no está cometiendo un genocidio, con Ruisia puedes negociar, de hecho se le está comprando el 15% del gas por parte de España, vaya, para eso ya no es tan "malo" el sátrapa, así que está inyectando mil millones para una guerra contra rusia porque rusia es tan mal que luego le compra gas, las sanciones ya tal.
x.com/i/status/2034373038137811329
Entonces apoyan a Sanchez y le hacen una peineta a Tump? o defienden Ormuz?, o disparan confeti llegado el caso? Yo es que con tanto lío me pierdo.
Aquí me parece que andamos todos con el sombrero me lo quito y me lo pongo según el que más chifle.
¿y Yolanda Diaz, Belarra?