Cómo recaudará la UE los 90.000 millones de euros en deuda conjunta para Ucrania

La UE tomará prestados conjuntamente 90.000 millones de euros para apoyar la lucha de Ucrania contra Rusia. Los fondos se desembolsarán gradualmente y estarán sujetos a condiciones. Hungría, Eslovaquia y la República Checa no participarán en el plan. Se acabó el préstamo para reparaciones, ahora la deuda conjunta. Este es el acuerdo al que han llegado los 27 líderes de la Unión Europea en su cumbre decisiva de esta semana.

tul #4 tul
Ahí van vuestras pensiones y vuestra sanidad publica de calidad
19 K 267
#8 soberao
#4 Y la de nuestros hijos que los bonos los pagarán ellos cuando caduquen y haya que reembolsarlos.
5 K 76
tul #18 tul
#8 no vamos a podernos permitir ni un sistema educativo publico como sigamos con este sinsentido militarista
1 K 22
Priorat #21 Priorat
#4 No, la sanidad de calidad se va a Quirón salud y similares. Y las pensiones tienen su caja a parte de todo.
2 K 19
tul #24 tul
#21 quiron y similares no dan servicio de calidad, ofertan un servicio que les sale muy rentable economicamente a ellos pero de calidad no es ahora y con el tiempo se ira degradando cada vez mas.
la caja de las pensiones ya la desvalijo el delincuente M.Rajoy cuando le falto dinero publico para robar y asi que no espero que sobreviva al siguiente gobierno del partido podrido
0 K 15
Mangione #26 Mangione
#21 "la sanidad de calidad se va a Quirón salud y similares"  media
1 K -7
ur_quan_master #23 ur_quan_master
#4 pero las hemos invertido en destruir la economía energética alemana y en reflotar la industria armamentística americana, Aumentando de paso las fortunas de la oligarquía europea tipo Von der Leyen.

Dinero bien invertido.
0 K 11
tul #25 tul
#23 invertido en una soberbia remesa de clavos para nuestro ataud.
0 K 15
#3 Dav3n
El suicidio colectivo de Europa para sostener a un régimen corrupto hasta la médula...

Aunque todavía debemos dar gracias por el fracaso sobre los activos congelados.
10 K 151
Spirito #5 Spirito *
Robándonos a todos.

Dirán que vivimos por encima de nuestras posibilidades. (Ya lo dijo el otro día el Canciller alemán)

Y, mientras, corrupción que va, corrupción que viene.

HdlgP.
9 K 125
Supercinexin #7 Supercinexin
#5 Tú vives por encima de tus posibilidades, pero los maidaneros OTANistas no dan golpes por encima de sus posibilidades ni inician conflictos con potencias nucleares por encima de sus posibilidades. Eso nunca.
6 K 82
Spirito #20 Spirito *
#7 Ya lo dijo Anguita, el "Gran Califa":

"¡Malditas guerras y aquellos que las promocionan!"

Que vayan ellos a las guerras de su avaricia, de su degeneración y su corrupción.

Tendríamos que salir en masa la ciudadanía a las calles, otra vez con el lema:

¡NO A LA GUERRA!
1 K 15
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Hungría, Eslovaquia y la República Checa no participan, es decir solamente los mas tontos o pelotas son los que van a pagar, los listos siguen en la UE pero no colaboran
7 K 117
cosmonauta #12 cosmonauta
#1 Pagarán de otra manera, no te preocupes. Y les saldrá más caro.
1 K 23
#2 Sammy_Jankis
De tu bolsillo!
6 K 104
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#2 De tus impuestos.
1 K 40
#32 Sammy_Jankis
#14 Me quedo más tranquilo
0 K 7
Donal_Trom #9 Donal_Trom
El problema es que unos tiparracos y tiparracas que nadie ha votado, desde una institución que no es militar, están declarando la guerra a una potencia nuclear que no nos ha hecho absolutamente nada, salvo proveernos de recursos baratos que han permitido en gran medida el desarrollo de Europa.
Y aquí nadie se cuestiona nada, salvo que Putin es muy malo.
Somos tontos y lo saben.
4 K 61
cosmonauta #22 cosmonauta *
#9 Después de 4 años de guerra,varias elecciones locales, regionales, generales y europeas con múltiples gobiernos refrendados...

Igual no es que no lo hayan explicado, sino que somos un poco duros de mollera
2 K 16
Antipalancas21 #31 Antipalancas21
#30 Si solo fueran esos 90.000 millones, pero todo el armamento y municiones que lleva dado valen mucho.
1 K 35
RoterHahn #33 RoterHahn
#31
Se ha decidido defender Ucrania, pues a apechugar. Todo eso es a fondo perdido.
Si el objetivo europeo y de usa era debilitar a rusia, lo han conseguido.
Para usa todo ganancias, pero de la ue... no lo tengo tan claro.
Los rusos siguen teniendo sus bombas atomicas a miles, y los recursos naturales que necesitamos.
0 K 15
Donal_Trom #6 Donal_Trom
No hace muchos años estos problemillas se resolvían con la guillotina a los traidores. Es una lástima cómo se han perdido las tradiciones.
2 K 26
Feindesland #10 Feindesland
#6 Sustituir a Luis XVI por Napoléon fue una idea cojonuda, sí...

xD
1 K 26
0 K 20
Antipalancas21 #19 Antipalancas21
#17 Esos si los recuperan pero pagar algo no lo harán, la UE otra bajada de pantalones y a joder a los países nada mas.
0 K 20
#27 _2761
#19 ver, veremos
0 K 9
cosmonauta #16 cosmonauta *
#_1 Se te ve obsesionado con las pensiones. O más bien con el cuento del lobo.
2 K 16
#11 Poligrafo *
Tengo entendido que es un prestamo que Ucrania devuelve cuando Rusia pague la reconstruccion.

Y Rusia recupera los 200.000 millones congelados cuando pague la reconstruccion.
1 K 15
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#11 Tu crees que Rusia va a pagar algo.
2 K 49
#17 Poligrafo
#15 Eso depende de si quieren recuperar los 200.000 millones en activos bloqueados.
1 K 15
RoterHahn #30 RoterHahn
#15
Rusia no pagará. Ucrania no podrá pagar, y europa habra prestado 90.000 millones de euros, que no recuperará.
1 K 22
Don_Pixote #13 Don_Pixote
Buena medida si los usuales de menéame han hecho cola aquí para despotricar en los comentarios
3 K -1

