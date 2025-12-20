Cómo recaudará la UE los 90.000 millones de euros en deuda conjunta para Ucrania

La UE tomará prestados conjuntamente 90.000 millones de euros para apoyar la lucha de Ucrania contra Rusia. Los fondos se desembolsarán gradualmente y estarán sujetos a condiciones. Hungría, Eslovaquia y la República Checa no participarán en el plan. Se acabó el préstamo para reparaciones, ahora la deuda conjunta. Este es el acuerdo al que han llegado los 27 líderes de la Unión Europea en su cumbre decisiva de esta semana.