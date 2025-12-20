Cómo recaudará la UE los 90.000 millones de euros en deuda conjunta para Ucrania

La UE tomará prestados conjuntamente 90.000 millones de euros para apoyar la lucha de Ucrania contra Rusia. Los fondos se desembolsarán gradualmente y estarán sujetos a condiciones. Hungría, Eslovaquia y la República Checa no participarán en el plan. Se acabó el préstamo para reparaciones, ahora la deuda conjunta. Este es el acuerdo al que han llegado los 27 líderes de la Unión Europea en su cumbre decisiva de esta semana.
| etiquetas: ue , recaudar , 90.000 millones ucrania , varios , paises , exentos
la caja de las pensiones ya la desvalijo el delincuente M.Rajoy cuando le falto dinero publico para robar y asi que no espero que sobreviva al siguiente gobierno del partido podrido
Dinero bien invertido.
Aunque todavía debemos dar gracias por el fracaso sobre los activos congelados.
Dirán que vivimos por encima de nuestras posibilidades. (Ya lo dijo el otro día el Canciller alemán)
Y, mientras, corrupción que va, corrupción que viene.
HdlgP.
"¡Malditas guerras y aquellos que las promocionan!"
Que vayan ellos a las guerras de su avaricia, de su degeneración y su corrupción.
Tendríamos que salir en masa la ciudadanía a las calles, otra vez con el lema:
¡NO A LA GUERRA!
Y aquí nadie se cuestiona nada, salvo que Putin es muy malo.
Somos tontos y lo saben.
Igual no es que no lo hayan explicado, sino que somos un poco duros de mollera
Se ha decidido defender Ucrania, pues a apechugar. Todo eso es a fondo perdido.
Si el objetivo europeo y de usa era debilitar a rusia, lo han conseguido.
Para usa todo ganancias, pero de la ue... no lo tengo tan claro.
Los rusos siguen teniendo sus bombas atomicas a miles, y los recursos naturales que necesitamos.
geoestrategia.eu/noticia/45575/ultimas-noticias/la-ue-vuelve-a-hacer-e La UE vuelve a hacer el ridículo, se dispone a robarnos otros 90 mil millones de euros
Y Rusia recupera los 200.000 millones congelados cuando pague la reconstruccion.
Rusia no pagará. Ucrania no podrá pagar, y europa habra prestado 90.000 millones de euros, que no recuperará.